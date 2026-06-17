Трамп отказался назвать Путина ответственным за войну в Украине: "Я стремлюсь всё урегулировать"
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность усиления санкционного давления на Российскую Федерацию. В то же время он в очередной раз уклонился от прямого ответа на вопрос об ответственности диктатора Владимира Путина за развязанную войну против Украины.
Об этом лидер США заявил во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на саммите G7 во французском Эвиане, сообщает Цензор.НЕТ.
Уклонение от обвинений в адрес Путина
Трамп проявил осторожность в формулировках, когда журналисты попытались заставить его дать прямую политическую оценку действиям российского диктатора.
На прямой вопрос репортера: "Считаете ли вы в настоящее время, что Путин несет большую ответственность за продолжающийся конфликт в Украине?", глава Белого дома избежал прямых обвинений.
"Ну, я не хочу это комментировать, потому что я пытаюсь урегулировать этот вопрос, а такие заявления не облегчают дело. Это не облегчает ситуацию", — сказал Трамп.
Возвращение нефтяных санкций
Трамп подтвердил, что Вашингтон готов применить экономические рычаги против России.
"Я рассматриваю возможность введения санкций против России [вероятно, речь идет о повторном введении нефтяных ограничений. — Ред.]. Также изучаю вариант поставок Украине американских ракет", — сказал президент США, добавив, что Украине нужна помощь.
Он также положительно оценил свои последние контакты с лидерами обеих воюющих сторон, назвав их "очень хорошими", и отметил, что горячо желает "увидеть, как эта война закончится".
Ностальгия по "Большой восьмерке"
Американский лидер также прокомментировал саму философию проведения нынешнего саммита во Франции, вспомнив формат, который существовал до момента оккупации украинского Крыма. По словам Трампа, он проводит "замечательные встречи" с "группой стран, которые ранее входили в "Большую восьмерку".
"Теперь это "Большая семерка". Не знаю, было ли это правильным решением или нет", — скептически добавил Трамп.
Стоит напомнить, что ранее Трамп неоднократно публично заявлял, что исключение Российской Федерации из клуба "G8" в 2014 году после аннексии украинского полуострова было "ошибкой" тогдашней администрации Барака Обамы, поскольку это якобы лишило Запад прямого канала влияния на Москву.
Разговор Трампа с Зеленским и Путиным
- Напомним, что в воскресенье, 14 июня, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом.
- Также стало известно, что 14 июня российский диктатор Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Они договорились о визите в Россию спецпредставителей США — Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.
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Кого там собі наступного разу гамерикани наголосують?
Такого позоріща США ще не бачили