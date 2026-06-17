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Новости Трамп о войне в Украине Заявления Трампа трамп о путине
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Трамп отказался назвать Путина ответственным за войну в Украине: "Я стремлюсь всё урегулировать"

трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность усиления санкционного давления на Российскую Федерацию. В то же время он в очередной раз уклонился от прямого ответа на вопрос об ответственности диктатора Владимира Путина за развязанную войну против Украины.

Об этом лидер США заявил во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на саммите G7 во французском Эвиане, сообщает Цензор.НЕТ.

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Уклонение от обвинений в адрес Путина

Трамп проявил осторожность в формулировках, когда журналисты попытались заставить его дать прямую политическую оценку действиям российского диктатора.

На прямой вопрос репортера: "Считаете ли вы в настоящее время, что Путин несет большую ответственность за продолжающийся конфликт в Украине?", глава Белого дома избежал прямых обвинений.

"Ну, я не хочу это комментировать, потому что я пытаюсь урегулировать этот вопрос, а такие заявления не облегчают дело. Это не облегчает ситуацию", — сказал Трамп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп играет очень позитивную роль, пытаясь положить конец войне в Украине, — Рютте

Возвращение нефтяных санкций

Трамп подтвердил, что Вашингтон готов применить экономические рычаги против России.

"Я рассматриваю возможность введения санкций против России [вероятно, речь идет о повторном введении нефтяных ограничений. — Ред.]. Также изучаю вариант поставок Украине американских ракет", — сказал президент США, добавив, что Украине нужна помощь.

Он также положительно оценил свои последние контакты с лидерами обеих воюющих сторон, назвав их "очень хорошими", и отметил, что горячо желает "увидеть, как эта война закончится".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп о Путине и Зеленском: Они, похоже, открыты для переговоров о мире в Украине

Ностальгия по "Большой восьмерке"

Американский лидер также прокомментировал саму философию проведения нынешнего саммита во Франции, вспомнив формат, который существовал до момента оккупации украинского Крыма. По словам Трампа, он проводит "замечательные встречи" с "группой стран, которые ранее входили в "Большую восьмерку".

"Теперь это "Большая семерка". Не знаю, было ли это правильным решением или нет", — скептически добавил Трамп.

Стоит напомнить, что ранее Трамп неоднократно публично заявлял, что исключение Российской Федерации из клуба "G8" в 2014 году после аннексии украинского полуострова было "ошибкой" тогдашней администрации Барака Обамы, поскольку это якобы лишило Запад прямого канала влияния на Москву.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Было бы замечательно, если бы Зеленский и Путин встретились. Они должны это сделать, — Трамп

Разговор Трампа с Зеленским и Путиным

  • Напомним, что в воскресенье, 14 июня, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом.
  • Также стало известно, что 14 июня российский диктатор Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Они договорились о визите в Россию спецпредставителей США — Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

Автор: 

путин владимир (32608) США (29575) Трамп Дональд (8228) война в Украине (8476)
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Топ комментарии
+13
все що треба розуміти про руде .уйло
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17.06.2026 18:00 Ответить
+7
Трамп проїбе вибори на початку року і ******** в імпічмент
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17.06.2026 18:02 Ответить
+6
Обісрався пройдисвіт з *******, а робить вид, що це йому в штани, гімна накидав, ХТОСЬ!!
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17.06.2026 18:06 Ответить
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все що треба розуміти про руде .уйло
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17.06.2026 18:00 Ответить
Обісрався пройдисвіт з *******, а робить вид, що це йому в штани, гімна накидав, ХТОСЬ!!
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17.06.2026 18:06 Ответить
У союзника параші стало більше вільного часу . Кого він ще не здав ? Може хтось йому порадить зайнятись краще Кубою чи Гренландією .
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17.06.2026 18:01 Ответить
Трамп проїбе вибори на початку року і ******** в імпічмент
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17.06.2026 18:02 Ответить
шо, і бальну залу не встигне добудувати?
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17.06.2026 18:05 Ответить
все валив на патрушева?
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17.06.2026 18:03 Ответить
воно ще нам піднесе "сюрпризів" (((
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17.06.2026 18:06 Ответить
Мало того, що придурок по життю, так ще й повний деградант! 80 років! Це ж навіть в політбюро цк таких не було, бо помирали на щастя раніше!!! Ні!! Дійсно, пристойні люди так довго не живуть!
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17.06.2026 18:09 Ответить
Так проблеиа ж не в Трампі (з яким усе ясно), а в його виборцях.

Кого там собі наступного разу гамерикани наголосують?
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17.06.2026 18:13 Ответить
тенденція зрозуміла. Там Берні Сандерс на підході. Не знаю як у нього складеться з Нобелєвською премією миру, але у Книгу рекордів Гінеса він точно попаде.
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17.06.2026 18:21 Ответить
"...Берні Сандерс народився в Брукліні, Нью-Йорк, у родині єврейських іммігрантів з Польщі..."
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17.06.2026 19:05 Ответить
Підходить. Головне що по віковому цензу проходить.
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17.06.2026 19:13 Ответить
Тут ключове слово "з Польщі".
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17.06.2026 19:17 Ответить
Сандерса Польща вже давно не хвилює.
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17.06.2026 19:19 Ответить
Де Ніро 82 роки. Він все чудово розуміє про Трампона
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17.06.2026 18:22 Ответить
Як він може його назвати відповідальним, коли він з ним - єдина істота на прізвище Трампутін.
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17.06.2026 18:10 Ответить
Як ******* казати кацапи: "нє можешь срать - нє мучай жопу".. Дивно, що пуциин цього Трампа не навчив.
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17.06.2026 18:10 Ответить
дебілом і загнеться
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17.06.2026 18:10 Ответить
Пішов по колу
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17.06.2026 18:15 Ответить
"Я намагаюся це врегулювати" - сказав імпотент після сотої спроби!
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17.06.2026 18:16 Ответить
ми вже побачили твій пісділ і Ірані, 300 мільярдів репарацій буде платити Америка. Оце порішав.
Такого позоріща США ще не бачили
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17.06.2026 18:17 Ответить
Як Трамп може назвати путіна винним у війні, якщо раніше він, фактично, звинуватив Україну у початку війни?
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17.06.2026 18:17 Ответить
Ну ничё, ничё , в Ноябре начнёт ***** *****м называть...
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17.06.2026 18:22 Ответить
Якби президент США Трамп читав коментарі на цензорі, він би не зганьбився з відповіддю на таке просте запитання
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17.06.2026 18:31 Ответить
И добавил: во всём виноваты проклятые англосаксы!!!
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17.06.2026 18:36 Ответить
Ну, я не хочу це коментувати, тому що я намагаюся це врегулювати, а такі заяви не полегшують справу. Це не полегшує ситуацію", - сказав Трамп. такі заяви "трамбона" є вже рік стимулоим куйлу до продовження війни в Україні і геноциду українського народу..ВІДМОВЛЯТИСЯ ВИЗНАВАТИ ІСТИНУ.ЩО КУЙЛО Є ВБИВЦЯ .БУТИ СПІВУЧАСНИКОМ ЙОГО ЗДЛЧИНІВ.
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17.06.2026 18:45 Ответить
 
 