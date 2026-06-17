Трамп играет очень позитивную роль, пытаясь положить конец войне в Украине, - Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что лидер США Дональд Трамп играет важную роль в попытках достичь мира в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом он заявил во время общения с СМИ.

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Генеральный секретарь считает, что США смогли "сдвинуть ситуацию с мертвой точки" после возвращения Трампа к власти.

"Он вместе со своей командой - Стивом Виткоффом, Джаредом Кушнером, Марко Рубио и Питом Хэгсетом - последовательно делает все возможное, чтобы положить конец этой ужасной войне", - пояснил Рютте.

Он отметил, что в настоящее время Россия не продвигается вперед в войне, а Украина "держится хорошо".

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"Мы видим, что Украина способна убивать или тяжело ранить от 30 до 35 тысяч российских военных ежемесячно. Это действительно поразительные цифры. Конечно, это трагедия для семей этих людей, но Украина не просила их приходить сюда — она вынуждена защищаться", — отметил генеральный секретарь НАТО.

Также Рютте отметил, что для заключения мирного соглашения необходимо, чтобы обе стороны были готовы к переговорам. Он подчеркнул, что украинский президент Владимир Зеленский готов к ним, а вот глава Кремля Путин — нет.

"И здесь американский президент, на мой взгляд, уже полтора года играет очень позитивную роль, пытаясь положить конец этой войне. Он хочет ее завершить, и я полностью это поддерживаю", - сказал он.

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