Трамп відіграє дуже позитивну роль, намагаючись покласти край війні в Україні, - Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте вважає, що лідер США Дональд Трамп відіграє важливу роль у спробах досягти миру в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це він заявив під час спілкування зі ЗМІ.

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Подробиці

Генсек вважає, що США змогли "зрушити ситуацію з мертвої точки" після повернення Трампа до влади.

"Він разом зі своєю командою – Стівом Віткоффом, Джаредом Кушнером, Марко Рубіо та Пітом Гегсетом – послідовно робить усе можливе, щоб покласти край цій жахливій війні", - пояснив Рютте.

Він зазначив, що наразі Росія не просувається вперед у війні, а Україна "тримається добре".

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"Ми бачимо, що Україна здатна вбивати або тяжко поранити від 30 до 35 тисяч російських військових щомісяця. Це справді разючі цифри. Звісно, це трагедія для сімей цих людей, але Україна не просила їх приходити сюди – вона змушена захищатися", - зазначив генеральний секретар НАТО.

Також Рютте зауважив, що для того, аби укласти мирну угоду потрібно, аби дві сторони були готові до переговорів. Він наголосив, що український президент Володимир Зеленський готовий до них, а от очільник Кремля Путін – ні.

"І тут американський президент, на мою думку, вже півтора року відіграє дуже позитивну роль, намагаючись покласти край цій війні. Він хоче її завершити, і я повністю це підтримую", - він.

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