США захищатимуть європейських союзників по НАТО, - Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте переконаний, що США захищатимуть країни Європи в рамках Альянсу у разі нападу на них.
Про це він заявив під час пресконференції з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стере, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Що відомо?
Очільник Альянсу прокоментував результати опитування, згідно з якими лише11% європейців вважають США союзником, а більшість сумнівається, що Америка захищатиме Європу.
"Факти свідчать, що США не лише декларують прихильність до НАТО, а й демонструють її на практиці. Понад 80 тисяч американських військових перебувають у Європі. Ядерна парасолька США залишається головною гарантією свободи Європи. Я бачу ці опитування, але факти говорять самі за себе", - сказав Рютте.
Генсек заявив, що присутність американських військових у Європі та вклад у колективну оборону НАТО доводять, що США досі віддані Альянсу.
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Я за це й кажу. Мені якось до сраки, чим будуть дихати кацапи. А краще, хай зовсім не дихають.
Але це не точно.