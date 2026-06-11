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Новини США в НАТО
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США захищатимуть європейських союзників по НАТО, - Рютте

Рютте вірить, що США захищатимуть союзників по НАТО

Генсек НАТО Марк Рютте переконаний, що США захищатимуть країни Європи в рамках Альянсу у разі нападу на них.

Про це він заявив під час пресконференції з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стере, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

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Що відомо?

Очільник Альянсу прокоментував результати опитування, згідно з якими лише11% європейців вважають США союзником, а більшість сумнівається, що Америка захищатиме Європу.

"Факти свідчать, що США не лише декларують прихильність до НАТО, а й демонструють її на практиці. Понад 80 тисяч американських військових перебувають у Європі. Ядерна парасолька США залишається головною гарантією свободи Європи. Я бачу ці опитування, але факти говорять самі за себе", - сказав Рютте.

Генсек заявив, що присутність американських військових у Європі та вклад у колективну оборону НАТО доводять, що США досі віддані Альянсу.

Читайте: Федоров зустрівся з Рютте перед наступним "Рамштайном": у фокусі - ППО та антибалістика

Автор: 

НАТО (7232) США (26726) Рютте Марк (706)
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Топ коментарі
+3
Нiт, поки Трамп при владі. Пам'ятаєте, він добрий друг Володимира? 🤣
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11.06.2026 16:36 Відповісти
+2
Трамп знає?
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11.06.2026 16:41 Відповісти
+2
... захищатимуть союзників по НАТО.
Але це не точно.
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11.06.2026 17:08 Відповісти
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Нiт, поки Трамп при владі. Пам'ятаєте, він добрий друг Володимира? 🤣
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11.06.2026 16:36 Відповісти
Трамп то погано, але США має Конгрес і Сенат. А ще США мають не корумповану правоохоронну і судову систему. Можливо із запізненням, але США заступиться за членів НАТО і інших, з ким мають договори.
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11.06.2026 17:14 Відповісти
Поки Трамп при владі, законодавча та виконавча гілки влади залишатимуться корумпованими, як і зараз. Це факт.
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11.06.2026 17:57 Відповісти
Трамп знає?
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11.06.2026 16:41 Відповісти
У Трампа крім "ядерної парасольки" нічого не лишилось. Все витратив на користь Ізраїлю в Ірані. У Європи (ФранціяЮ Британія) є близко 500 ядерних боєголовок. Цього достатньо щоб декілька разів підряд знищити всі великі міста в **********.
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11.06.2026 16:42 Відповісти
Ага, а у паРаші - 5 889 ядерних боєголовок. Знище усю Європу.
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11.06.2026 16:56 Відповісти
А дихати кацапи чим будуть після? Далі "ядерна зима"! - що будуть жерти коли все вимре? У природі немає кордонів і радіація рівномірно розподілиться по планеті...
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11.06.2026 17:05 Відповісти
А дихати кацапи чим будуть після? Далі "ядерна зима"!

Я за це й кажу. Мені якось до сраки, чим будуть дихати кацапи. А краще, хай зовсім не дихають.
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11.06.2026 18:33 Відповісти
5 889 ядерних боєголовок, левова частина яких - старий мотлох, що вибухне прямо в пускових установках... Нехай спробують...
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11.06.2026 17:23 Відповісти
Але це не точно
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11.06.2026 16:48 Відповісти
В країнах НАТО можуть якісь внутрішні розбіжності,але безпека і непорушність їх кордонів залишається святою,як би це не хотілось кремлю.
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11.06.2026 16:58 Відповісти
Здається вже всі зрозуміли що трумпа в США скоро пошлють так далеко...
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11.06.2026 17:00 Відповісти
... захищатимуть союзників по НАТО.
Але це не точно.
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11.06.2026 17:08 Відповісти
Із серії "дурень думкою багатіє"
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11.06.2026 17:25 Відповісти
Язиком! І то 2-3тижні, не довше...
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11.06.2026 17:49 Відповісти
цікаво, а Рютте сам вірить в те що говорить? Чи це сеанс аутотренінгу?
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11.06.2026 17:53 Відповісти
Ты не можешь этого знать.
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11.06.2026 18:05 Відповісти
Губу закатай, а то дощ.
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11.06.2026 18:18 Відповісти
 
 