США будут защищать европейских союзников по НАТО, - Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте убежден, что США будут защищать страны Европы в рамках Альянса в случае нападения на них.
Об этом он заявил вовремя пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Что известно?
Глава Альянса прокомментировал результаты опроса, согласно которым лишь 11% европейцев считают США союзником, а большинство сомневается, что Америка будет защищать Европу.
"Факты свидетельствуют, что США не только декларируют приверженность НАТО, но и демонстрируют ее на практике. Более 80 тысяч американских военных находятся в Европе. Ядерный зонтик США остается главной гарантией свободы Европы. Я вижу эти опросы, но факты говорят сами за себя", - сказал Рютте.
Генсек заявил, что присутствие американских военных в Европе и вклад в коллективную оборону НАТО доказывают, что США по-прежнему привержены Альянсу.
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Я за це й кажу. Мені якось до сраки, чим будуть дихати кацапи. А краще, хай зовсім не дихають.
Але це не точно.