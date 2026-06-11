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Новости США в НАТО
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США будут защищать европейских союзников по НАТО, - Рютте

Рютте верит, что США будут защищать союзников по НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте убежден, что США будут защищать страны Европы в рамках Альянса в случае нападения на них.

Об этом он заявил вовремя пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

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Что известно?

Глава Альянса прокомментировал результаты опроса, согласно которым лишь 11% европейцев считают США союзником, а большинство сомневается, что Америка будет защищать Европу.

"Факты свидетельствуют, что США не только декларируют приверженность НАТО, но и демонстрируют ее на практике. Более 80 тысяч американских военных находятся в Европе. Ядерный зонтик США остается главной гарантией свободы Европы. Я вижу эти опросы, но факты говорят сами за себя", - сказал Рютте.

Генсек заявил, что присутствие американских военных в Европе и вклад в коллективную оборону НАТО доказывают, что США по-прежнему привержены Альянсу.

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Автор: 

НАТО (10677) США (29539) Рютте Марк (665)
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Топ комментарии
+3
Нiт, поки Трамп при владі. Пам'ятаєте, він добрий друг Володимира? 🤣
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11.06.2026 16:36 Ответить
+2
Трамп знає?
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11.06.2026 16:41 Ответить
+2
... захищатимуть союзників по НАТО.
Але це не точно.
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11.06.2026 17:08 Ответить
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Нiт, поки Трамп при владі. Пам'ятаєте, він добрий друг Володимира? 🤣
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11.06.2026 16:36 Ответить
Трамп то погано, але США має Конгрес і Сенат. А ще США мають не корумповану правоохоронну і судову систему. Можливо із запізненням, але США заступиться за членів НАТО і інших, з ким мають договори.
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11.06.2026 17:14 Ответить
Поки Трамп при владі, законодавча та виконавча гілки влади залишатимуться корумпованими, як і зараз. Це факт.
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11.06.2026 17:57 Ответить
Трамп знає?
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11.06.2026 16:41 Ответить
У Трампа крім "ядерної парасольки" нічого не лишилось. Все витратив на користь Ізраїлю в Ірані. У Європи (ФранціяЮ Британія) є близко 500 ядерних боєголовок. Цього достатньо щоб декілька разів підряд знищити всі великі міста в **********.
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11.06.2026 16:42 Ответить
Ага, а у паРаші - 5 889 ядерних боєголовок. Знище усю Європу.
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11.06.2026 16:56 Ответить
А дихати кацапи чим будуть після? Далі "ядерна зима"! - що будуть жерти коли все вимре? У природі немає кордонів і радіація рівномірно розподілиться по планеті...
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11.06.2026 17:05 Ответить
А дихати кацапи чим будуть після? Далі "ядерна зима"!

Я за це й кажу. Мені якось до сраки, чим будуть дихати кацапи. А краще, хай зовсім не дихають.
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11.06.2026 18:33 Ответить
5 889 ядерних боєголовок, левова частина яких - старий мотлох, що вибухне прямо в пускових установках... Нехай спробують...
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11.06.2026 17:23 Ответить
Але це не точно
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11.06.2026 16:48 Ответить
В країнах НАТО можуть якісь внутрішні розбіжності,але безпека і непорушність їх кордонів залишається святою,як би це не хотілось кремлю.
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11.06.2026 16:58 Ответить
Здається вже всі зрозуміли що трумпа в США скоро пошлють так далеко...
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11.06.2026 17:00 Ответить
... захищатимуть союзників по НАТО.
Але це не точно.
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11.06.2026 17:08 Ответить
Із серії "дурень думкою багатіє"
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11.06.2026 17:25 Ответить
Язиком! І то 2-3тижні, не довше...
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11.06.2026 17:49 Ответить
цікаво, а Рютте сам вірить в те що говорить? Чи це сеанс аутотренінгу?
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11.06.2026 17:53 Ответить
Ты не можешь этого знать.
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11.06.2026 18:05 Ответить
Губу закатай, а то дощ.
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11.06.2026 18:18 Ответить
 
 