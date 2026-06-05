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Новости Заседание Рамштайна
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Федоров встретился с Рютте перед следующим "Рамштайном": в фокусе - ПВО и антибаллистика

Федоров встретился с Рютте накануне Рамштайна: что известно?

Министр обороны Украины Михаил Федоров провел встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Синхронизировали приоритеты перед очередным заседанием Контактной группы по вопросам обороны Украины. Наша задача - чтобы каждое решение партнеров максимально соответствовало реальным потребностям фронта и укрепляло Силы обороны.

Отдельный фокус - противовоздушная оборона и противоракетная защита", - говорится в сообщении.

По словам Федорова, Украина продолжает перехватывать инициативу во всех доменах войны.

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"В то же время главным вызовом для защиты украинского неба остается баллистика. Россия не способна достичь своих целей на поле боя, поэтому продолжает атаковать украинские города, критическую инфраструктуру и гражданских", - добавил министр.

Также глава Минобороны обозначил ключевые приоритеты сотрудничества:

  • взносы партнеров в программу PURL;
  • поставки ракет PAC-3 через механизм JUMPSTART для усиления противоракетных возможностей;
  • снаряды повышенной дальности в рамках Чешской инициативы;
  • финансирование производства украинских дронов.

"Отдельно обсудили развитие взаимовыгодного сотрудничества между Украиной и НАТО. Работаем над запуском инициативы UNITE - Brave NATO, которая поможет масштабировать совместные оборонные проекты и технологические решения", - подытожил Федоров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Генсек НАТО Рютте посетил столичную Лукьяновку, атакованную рашистами 24 мая. ФОТОрепортаж

Рамштайн

По данным СМИ, очередная встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате "Рамштайн") запланирована на 18 июня.

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Автор: 

Рютте Марк (664) Федоров Михаил (692) Рамштайн (212)
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дивлюся я на цих прем,єрів,міністрів,депутатів,та інших,як вони не жаліючі себе працюють на країну,а потім по кінцю ,,служіння,, бац......і вони з валізами там ПМЖ в інших країнах,як так відбувається??
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05.06.2026 09:51 Ответить
Рюте, шановний європейський політик зустрівся з "гоп-стоп" зеленої команди. В Україні встановилася практика, що міністр оборони побуде на посаді рік, вкраде, як наприклад резніков, яйця на мільярди, умеров на бронежилетах, а цей щось інше і навтьоки. По іншому вони не можуть, така вона иа "зелена команда". А європейським політикам прийдеться довго відмивати руки під потискань. Вони собі думають, як українці змогли вибрати таку владу під час війни?
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05.06.2026 10:14 Ответить
Окремий фокус - протиповітряна оборона та антибалістичний захист" "зелені фокуси" в Україні з 2019 року так і не припиняються
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05.06.2026 10:40 Ответить
 
 