Федоров встретился с Рютте перед следующим "Рамштайном": в фокусе - ПВО и антибаллистика
Министр обороны Украины Михаил Федоров провел встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
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"Синхронизировали приоритеты перед очередным заседанием Контактной группы по вопросам обороны Украины. Наша задача - чтобы каждое решение партнеров максимально соответствовало реальным потребностям фронта и укрепляло Силы обороны.
Отдельный фокус - противовоздушная оборона и противоракетная защита", - говорится в сообщении.
По словам Федорова, Украина продолжает перехватывать инициативу во всех доменах войны.
"В то же время главным вызовом для защиты украинского неба остается баллистика. Россия не способна достичь своих целей на поле боя, поэтому продолжает атаковать украинские города, критическую инфраструктуру и гражданских", - добавил министр.
Также глава Минобороны обозначил ключевые приоритеты сотрудничества:
- взносы партнеров в программу PURL;
- поставки ракет PAC-3 через механизм JUMPSTART для усиления противоракетных возможностей;
- снаряды повышенной дальности в рамках Чешской инициативы;
- финансирование производства украинских дронов.
"Отдельно обсудили развитие взаимовыгодного сотрудничества между Украиной и НАТО. Работаем над запуском инициативы UNITE - Brave NATO, которая поможет масштабировать совместные оборонные проекты и технологические решения", - подытожил Федоров.
Рамштайн
По данным СМИ, очередная встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате "Рамштайн") запланирована на 18 июня.
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