Федоров встретился с Рютте перед следующим "Рамштайном": в фокусе - ПВО и антибаллистика

Министр обороны Украины Михаил Федоров провел встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

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"Синхронизировали приоритеты перед очередным заседанием Контактной группы по вопросам обороны Украины. Наша задача - чтобы каждое решение партнеров максимально соответствовало реальным потребностям фронта и укрепляло Силы обороны.



Отдельный фокус - противовоздушная оборона и противоракетная защита", - говорится в сообщении.

По словам Федорова, Украина продолжает перехватывать инициативу во всех доменах войны.

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"В то же время главным вызовом для защиты украинского неба остается баллистика. Россия не способна достичь своих целей на поле боя, поэтому продолжает атаковать украинские города, критическую инфраструктуру и гражданских", - добавил министр.

Также глава Минобороны обозначил ключевые приоритеты сотрудничества:

взносы партнеров в программу PURL;

поставки ракет PAC-3 через механизм JUMPSTART для усиления противоракетных возможностей;

снаряды повышенной дальности в рамках Чешской инициативы;

финансирование производства украинских дронов.

"Отдельно обсудили развитие взаимовыгодного сотрудничества между Украиной и НАТО. Работаем над запуском инициативы UNITE - Brave NATO, которая поможет масштабировать совместные оборонные проекты и технологические решения", - подытожил Федоров.

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Рамштайн

По данным СМИ, очередная встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате "Рамштайн") запланирована на 18 июня.

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