Новое заседание в формате "Рамштайн" состоится 18 июня в Брюсселе, - СМИ
Очередная встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате "Рамштайн") запланирована на 18 июня.
Об этом сообщило "Суспільне", передаетЦензор.НЕТ.
Детали встречи
Заседание состоится непосредственно перед началом официальной встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе.
Ранее министр обороны Украины Михаил Федоров обозначил ключевые векторы и приоритеты предстоящих переговоров с международными партнерами. По его словам, украинская делегация сосредоточится на трех важнейших направлениях.
Приоритеты Украины на предстоящем "Рамштайне":
-
Защита украинского неба — привлечение дополнительных систем противовоздушной обороны (ПВО) и ракет к ним;
-
Усиление потенциала на фронте — поставки артиллерии, бронетехники и дефицитных боеприпасов для сдерживания российских оккупантов;
-
Технологическое сотрудничество — совместные инновационные разработки и масштабирование производства беспилотных систем и средств РЭБ.
