Нове засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться 18 червня у Брюсселі, - ЗМІ

Чергова зустріч Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") запланована на 18 червня.

Деталі зустрічі

Засідання відбудеться безпосередньо перед початком офіційної зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі.

Раніше міністр оборони України Михайло Федоров окреслив ключові вектори та пріоритети майбутніх перемовин із міжнародними партнерами. За його словами, українська делегація концентруватиметься на трьох найважливіших напрямках.

Пріоритети України на майбутньому "Рамштайні":

Захист українського неба — залучення додаткових систем протиповітряної оборони (ППО) та ракет до них;

Посилення спроможностей на фронті — постачання артилерії, бронетехніки та дефіцитних боєприпасів для стримування російських окупантів;

Технологічна співпраця — спільні інноваційні розробки та масштабування виробництва безпілотних систем і засобів РЕБ.

