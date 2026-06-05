Федоров зустрівся з Рютте перед наступним "Рамштайном": у фокусі - ППО та антибалістика

Міністр оборони України Михайло Федоров провів зустріч із генсеком НАТО Марком Рютте.

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Синхронізували пріоритети перед черговим засіданням Контактної групи з питань оборони України. Наше завдання — щоб кожне рішення партнерів максимально відповідало реальним потребам фронту та посилювало Сили оборони.



Окремий фокус — протиповітряна оборона та антибалістичний захист", - йдеться в повідомленні.

За словами Федорова, Україна продовжує перехоплювати ініціативу в усіх доменах війни.

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"Водночас головним викликом для захисту українського неба залишається балістика. росія не здатна досягти своїх цілей на полі бою, тому продовжує атакувати українські міста, критичну інфраструктуру та цивільних", - додав міністр.

Також очільник Міноборони окреслив ключові пріоритети співпраці:

внески партнерів у програму PURL;

постачання ракет PAC-3 через механізм JUMPSTART для посилення антибалістичних спроможностей;

снаряди підвищеної дальності в межах Чеської ініціативи;

фінансування виробництва українських дронів.

"Окремо обговорили розвиток win-win співпраці між Україною і НАТО. Працюємо над запуском ініціативи UNITE — Brave NATO, яка допоможе масштабувати спільні оборонні проєкти та технологічні рішення", - підсумував Федоров.

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Рамштайн

За даними ЗМІ, чергова зустріч Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") запланована на 18 червня.

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