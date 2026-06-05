Федоров зустрівся з Рютте перед наступним "Рамштайном": у фокусі - ППО та антибалістика
Міністр оборони України Михайло Федоров провів зустріч із генсеком НАТО Марком Рютте.
Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Синхронізували пріоритети перед черговим засіданням Контактної групи з питань оборони України. Наше завдання — щоб кожне рішення партнерів максимально відповідало реальним потребам фронту та посилювало Сили оборони.
Окремий фокус — протиповітряна оборона та антибалістичний захист", - йдеться в повідомленні.
За словами Федорова, Україна продовжує перехоплювати ініціативу в усіх доменах війни.
"Водночас головним викликом для захисту українського неба залишається балістика. росія не здатна досягти своїх цілей на полі бою, тому продовжує атакувати українські міста, критичну інфраструктуру та цивільних", - додав міністр.
Також очільник Міноборони окреслив ключові пріоритети співпраці:
- внески партнерів у програму PURL;
- постачання ракет PAC-3 через механізм JUMPSTART для посилення антибалістичних спроможностей;
- снаряди підвищеної дальності в межах Чеської ініціативи;
- фінансування виробництва українських дронів.
"Окремо обговорили розвиток win-win співпраці між Україною і НАТО. Працюємо над запуском ініціативи UNITE — Brave NATO, яка допоможе масштабувати спільні оборонні проєкти та технологічні рішення", - підсумував Федоров.
Рамштайн
За даними ЗМІ, чергова зустріч Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") запланована на 18 червня.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль