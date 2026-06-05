УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10444 відвідувача онлайн
Новини Засідання Рамштайну
139 2

Федоров зустрівся з Рютте перед наступним "Рамштайном": у фокусі - ППО та антибалістика

Федоров зустрівся із Рютте напередодні Рамштайну: що відомо?

Міністр оборони України Михайло Федоров провів зустріч із генсеком НАТО Марком Рютте.

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Синхронізували пріоритети перед черговим засіданням Контактної групи з питань оборони України. Наше завдання — щоб кожне рішення партнерів максимально відповідало реальним потребам фронту та посилювало Сили оборони.

Окремий фокус — протиповітряна оборона та антибалістичний захист", - йдеться в повідомленні.

За словами Федорова, Україна продовжує перехоплювати ініціативу в усіх доменах війни.

Також читайте: Постачання Україні ракет-перехоплювачів PAC-3 триває щодня і щотижня, - Рютте

"Водночас головним викликом для захисту українського неба залишається балістика. росія не здатна досягти своїх цілей на полі бою, тому продовжує атакувати українські міста, критичну інфраструктуру та цивільних", - додав міністр.

Також очільник Міноборони окреслив ключові пріоритети співпраці:

  • внески партнерів у програму PURL;
  • постачання ракет PAC-3 через механізм JUMPSTART для посилення антибалістичних спроможностей;
  • снаряди підвищеної дальності в межах Чеської ініціативи;
  • фінансування виробництва українських дронів.

"Окремо обговорили розвиток win-win співпраці між Україною і НАТО. Працюємо над запуском ініціативи UNITE — Brave NATO, яка допоможе масштабувати спільні оборонні проєкти та технологічні рішення", - підсумував Федоров.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Генсек НАТО Рютте відвідав столичну Лук’янівку, атаковану рашистами 24 травня. ФОТОрепортаж

Рамштайн

За даними ЗМІ, чергова зустріч Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") запланована на 18 червня.

Читайте: Закупівля українських дронів, ракети та ППО: Федоров обговорив нові оборонні проєкти з Данією

Автор: 

Рютте Марк (704) Федоров Михайло (1121) Рамштайн (220)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
дивлюся я на цих прем,єрів,міністрів,депутатів,та інших,як вони не жаліючі себе працюють на країну,а потім по кінцю ,,служіння,, бац......і вони з валізами там ПМЖ в інших країнах,як так відбувається??
показати весь коментар
05.06.2026 09:51 Відповісти
Рюте, шановний європейський політик зустрівся з "гоп-стоп" зеленої команди. В Україні встановилася практика, що міністр оборони побуде на посаді рік, вкраде, як наприклад резніков, яйця на мільярди, умеров на бронежилетах, а цей щось інше і навтьоки. По іншому вони не можуть, така вона иа "зелена команда". А європейським політикам прийдеться довго відмивати руки під потискань. Вони собі думають, як українці змогли вибрати таку владу під час війни?
показати весь коментар
05.06.2026 10:14 Відповісти
 
 