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Новини Фото Обстріли Києва Візит Рютте до України
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Генсек НАТО Рютте відвідав столичну Лук’янівку, атаковану рашистами 24 травня. ФОТОрепортаж

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час візиту до Києва відвідав місце ракетного удару РФ у Шевченківському районі Києва.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

У ніч на 24 травня російські окупанти вдарили по торговельному центру. Тієї ночі загинули три людини.

Разом із головою ДСНС Андрієм Даником очільник Альянсу відвідав столичну Лук'янівку.

"Ворог випустив близько 6 ракет - одна за одною. На щастя, того дня жоден рятувальник не постраждав: ми вчасно реагували та відходили в безпечні місця. Але в ніч на 2 червня під час російського удару по Дніпру через повторну атаку загинув наш колега-рятувальник", - зазначив Даник.

Рютте запевнив, що підтримка України залишається непохитною, а НАТО й надалі стоятиме поруч з українцями у боротьбі за безпеку та життя людей.

Рютте відвідав місце удару РФ по столичній Лук'янівці
Рютте відвідав місце удару РФ по столичній Лук'янівці
Рютте відвідав місце удару РФ по столичній Лук'янівці
Рютте відвідав місце удару РФ по столичній Лук'янівці
Рютте відвідав місце удару РФ по столичній Лук'янівці
Рютте відвідав місце удару РФ по столичній Лук'янівці
Рютте відвідав місце удару РФ по столичній Лук'янівці

Читайте: Рютте звернувся до молодих росіян, яких РФ вербує на війну: Вас залишать страждати в багнюці й помирати

Що передувало?

Як відомо, 3 червня Марк Рютте прибув із візитом до Києва.

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Автор: 

Київ (20828) Рютте Марк (704)
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побачене своїми очима в 100 разів інформативніше за любий сюжет з невідомою долею правди. дякуємо Рютте!
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04.06.2026 15:27 Відповісти
И толку?
показати весь коментар
04.06.2026 15:34 Відповісти
 
 