Генсек НАТО Рютте відвідав столичну Лук’янівку, атаковану рашистами 24 травня. ФОТОрепортаж

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час візиту до Києва відвідав місце ракетного удару РФ у Шевченківському районі Києва.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

У ніч на 24 травня російські окупанти вдарили по торговельному центру. Тієї ночі загинули три людини.

Разом із головою ДСНС Андрієм Даником очільник Альянсу відвідав столичну Лук'янівку.

"Ворог випустив близько 6 ракет - одна за одною. На щастя, того дня жоден рятувальник не постраждав: ми вчасно реагували та відходили в безпечні місця. Але в ніч на 2 червня під час російського удару по Дніпру через повторну атаку загинув наш колега-рятувальник", - зазначив Даник.

Рютте запевнив, що підтримка України залишається непохитною, а НАТО й надалі стоятиме поруч з українцями у боротьбі за безпеку та життя людей.



















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Що передувало?

Як відомо, 3 червня Марк Рютте прибув із візитом до Києва.

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