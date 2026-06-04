Генсек НАТО Рютте відвідав столичну Лук’янівку, атаковану рашистами 24 травня. ФОТОрепортаж
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час візиту до Києва відвідав місце ракетного удару РФ у Шевченківському районі Києва.
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
У ніч на 24 травня російські окупанти вдарили по торговельному центру. Тієї ночі загинули три людини.
Разом із головою ДСНС Андрієм Даником очільник Альянсу відвідав столичну Лук'янівку.
"Ворог випустив близько 6 ракет - одна за одною. На щастя, того дня жоден рятувальник не постраждав: ми вчасно реагували та відходили в безпечні місця. Але в ніч на 2 червня під час російського удару по Дніпру через повторну атаку загинув наш колега-рятувальник", - зазначив Даник.
Рютте запевнив, що підтримка України залишається непохитною, а НАТО й надалі стоятиме поруч з українцями у боротьбі за безпеку та життя людей.
Що передувало?
Як відомо, 3 червня Марк Рютте прибув із візитом до Києва.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль