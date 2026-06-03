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Новини Візит Рютте до України
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Генсек НАТО Рютте прибув до Києва. ФОТО

Сьогодні, 3 червня 2026 року, до Києва з офіційним візитом прибув генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "УЗ".

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Залізна дипломатія

"Сьогодні на вокзалі Києва радо зустрічаємо Генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Цей візит вкрай важливий, як і всі попередні, адже це жест солідарності й підтримки Альянсом нашої країни. Залізна дипломатія - традиційно за розкладом", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Рютте під час візиту в Україну відвідав Чернігівщину. ФОТОрепортаж

Рютте в Києві
Рютте в Києві

Автор: 

візит (1762) НАТО (7220) Укрзалізниця (7182) Рютте Марк (700)
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Топ коментарі
+6
Особисто викаже занепокоення?
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03.06.2026 11:05 Відповісти
+5
Ласкаво просимо!
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03.06.2026 10:48 Відповісти
+4
Потужний Пан з НАТО приїхав перевірити - як раціонально витрачаються ті 90 млрд євриків, що Вільна Європа виділила ще на 2 роки війни в Україні , на виснаження Путла Поганого та його Мацковії і на своє мирне життя в Європі в 2026 та 2027 роках !
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03.06.2026 11:17 Відповісти
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Ласкаво просимо!
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03.06.2026 10:48 Відповісти
Особисто викаже занепокоення?
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03.06.2026 11:05 Відповісти
Особисто визначить, скільки Україна ще зможе триматися.
Щоб доповісти "європейському центру прийняття рішень".
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03.06.2026 11:33 Відповісти
Потужний Пан з НАТО приїхав перевірити - як раціонально витрачаються ті 90 млрд євриків, що Вільна Європа виділила ще на 2 роки війни в Україні , на виснаження Путла Поганого та його Мацковії і на своє мирне життя в Європі в 2026 та 2027 роках !
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03.06.2026 11:17 Відповісти
Цей візит вкрай важливий, як і всі попередні.

Так, всі попередні візити цього вічно усміхненого пана принесли Україні вкрай важливу користь.
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03.06.2026 11:29 Відповісти
Чого приїхав без європейського війська? Перевірити як бусифікують кріпаків?
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03.06.2026 11:41 Відповісти
Оставте його там, покі він там обстрілювати Київ засцикають.
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03.06.2026 12:11 Відповісти
Зеленський вже втік за кордон на час візиту Рютте в Україну?
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03.06.2026 12:40 Відповісти
 
 