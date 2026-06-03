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Генсек НАТО Рютте прибув до Києва. ФОТО
Сьогодні, 3 червня 2026 року, до Києва з офіційним візитом прибув генеральний секретар НАТО Марк Рютте.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "УЗ".
Залізна дипломатія
"Сьогодні на вокзалі Києва радо зустрічаємо Генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Цей візит вкрай важливий, як і всі попередні, адже це жест солідарності й підтримки Альянсом нашої країни. Залізна дипломатія - традиційно за розкладом", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+6 Ольга Костыря #552360
показати весь коментар03.06.2026 11:05 Відповісти Посилання
+5 Лариса Немезида #551154
показати весь коментар03.06.2026 10:48 Відповісти Посилання
+4 Александр Мовчан #575353
показати весь коментар03.06.2026 11:17 Відповісти Посилання
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Щоб доповісти "європейському центру прийняття рішень".
Так, всі попередні візити цього вічно усміхненого пана принесли Україні вкрай важливу користь.