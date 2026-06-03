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Новости Визит Рютте в Украину
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Генсек НАТО Рютте прибыл в Киев. ФОТОрепортаж

Сегодня, 3 июня 2026 года, в Киев с официальным визитом прибыл генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "УЗ".

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Железная дипломатия

"Сегодня на вокзале Киева радушно встречаем генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Этот визит крайне важен, как и все предыдущие, ведь это жест солидарности и поддержки Альянсом нашей страны. Железная дипломатия - традиционно по расписанию", - говорится в сообщении.

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Рютте в Киеве
Рютте в Киеве

Автор: 

визит (3224) НАТО (10660) Укрзализныця (2881) Рютте Марк (659)
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Топ комментарии
+6
Особисто викаже занепокоення?
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03.06.2026 11:05 Ответить
+5
Ласкаво просимо!
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03.06.2026 10:48 Ответить
+4
Потужний Пан з НАТО приїхав перевірити - як раціонально витрачаються ті 90 млрд євриків, що Вільна Європа виділила ще на 2 роки війни в Україні , на виснаження Путла Поганого та його Мацковії і на своє мирне життя в Європі в 2026 та 2027 роках !
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03.06.2026 11:17 Ответить
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Ласкаво просимо!
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03.06.2026 10:48 Ответить
Особисто викаже занепокоення?
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03.06.2026 11:05 Ответить
Особисто визначить, скільки Україна ще зможе триматися.
Щоб доповісти "європейському центру прийняття рішень".
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03.06.2026 11:33 Ответить
Потужний Пан з НАТО приїхав перевірити - як раціонально витрачаються ті 90 млрд євриків, що Вільна Європа виділила ще на 2 роки війни в Україні , на виснаження Путла Поганого та його Мацковії і на своє мирне життя в Європі в 2026 та 2027 роках !
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03.06.2026 11:17 Ответить
Цей візит вкрай важливий, як і всі попередні.

Так, всі попередні візити цього вічно усміхненого пана принесли Україні вкрай важливу користь.
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03.06.2026 11:29 Ответить
Так, пане! ПЕРЕМОГА вже близько - Міндіч з Ізраїлю , Шурма з Австрії та Данілов з Флориди можуть це підтвердити!
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03.06.2026 11:35 Ответить
Чого приїхав без європейського війська? Перевірити як бусифікують кріпаків?
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03.06.2026 11:41 Ответить
Оставте його там, покі він там обстрілювати Київ засцикають.
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03.06.2026 12:11 Ответить
Чого цей імпотент приперся?
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03.06.2026 12:30 Ответить
Зеленський вже втік за кордон на час візиту Рютте в Україну?
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03.06.2026 12:40 Ответить
 
 