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Генсек НАТО Рютте прибыл в Киев. ФОТОрепортаж
Сегодня, 3 июня 2026 года, в Киев с официальным визитом прибыл генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "УЗ".
Железная дипломатия
"Сегодня на вокзале Киева радушно встречаем генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Этот визит крайне важен, как и все предыдущие, ведь это жест солидарности и поддержки Альянсом нашей страны. Железная дипломатия - традиционно по расписанию", - говорится в сообщении.
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+6 Ольга Костыря #552360
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+5 Лариса Немезида #551154
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+4 Александр Мовчан #575353
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Щоб доповісти "європейському центру прийняття рішень".
Так, всі попередні візити цього вічно усміхненого пана принесли Україні вкрай важливу користь.