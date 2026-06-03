Генсек НАТО Рютте прибыл в Киев. ФОТОрепортаж

Сегодня, 3 июня 2026 года, в Киев с официальным визитом прибыл генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "УЗ".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Железная дипломатия

"Сегодня на вокзале Киева радушно встречаем генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Этот визит крайне важен, как и все предыдущие, ведь это жест солидарности и поддержки Альянсом нашей страны. Железная дипломатия - традиционно по расписанию", - говорится в сообщении.

Читайте также: Рютте во время визита в Украину посетил Черниговскую область. ФОТОрепортаж



