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Новости Фото Обстрелы Киева Визит Рютте в Украину
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Генсек НАТО Рютте посетил столичную Лукьяновку, атакованную рашистами 24 мая. ФОТОрепортаж

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время визита в Киев посетил место ракетного удара РФ в Шевченковском районе Киева.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

В ночь на 24 мая российские оккупанты нанесли удар по торговому центру. В ту ночь погибли три человека.

Вместе с главой ГСЧС Андреем Даником глава Альянса посетил столичную Лукьяновку.

"Враг выпустил около 6 ракет - одну за другой. К счастью, в тот день ни один спасатель не пострадал: мы вовремя отреагировали и ушли в безопасные места. Но в ночь на 2 июня во время российского удара по Днепру в результате повторной атаки погиб наш коллега-спасатель", - отметил Даник.

Рютте заверил, что поддержка Украины остается непоколебимой, а НАТО и впредь будет стоять рядом с украинцами в борьбе за безопасность и жизнь людей.

Рютте посетил место удара РФ по столичной Луке'янівці
Рютте посетил место удара РФ по столичной Луке'янівці
Рютте посетил место удара РФ по столичной Луке'янівці
Рютте посетил место удара РФ по столичной Луке'янівці
Рютте посетил место удара РФ по столичной Луке'янівці
Рютте посетил место удара РФ по столичной Луке'янівці
Рютте посетил место удара РФ по столичной Луке'янівці

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Что предшествовало?

Как известно, 3 июня Марк Рютте прибыл с визитом в Киев.

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Автор: 

Киев (26415) Рютте Марк (662)
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побачене своїми очима в 100 разів інформативніше за любий сюжет з невідомою долею правди. дякуємо Рютте!
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04.06.2026 15:27 Ответить
И толку?
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04.06.2026 15:34 Ответить
 
 