Генсек НАТО Рютте посетил столичную Лукьяновку, атакованную рашистами 24 мая. ФОТОрепортаж
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время визита в Киев посетил место ракетного удара РФ в Шевченковском районе Киева.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.
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В ночь на 24 мая российские оккупанты нанесли удар по торговому центру. В ту ночь погибли три человека.
Вместе с главой ГСЧС Андреем Даником глава Альянса посетил столичную Лукьяновку.
"Враг выпустил около 6 ракет - одну за другой. К счастью, в тот день ни один спасатель не пострадал: мы вовремя отреагировали и ушли в безопасные места. Но в ночь на 2 июня во время российского удара по Днепру в результате повторной атаки погиб наш коллега-спасатель", - отметил Даник.
Рютте заверил, что поддержка Украины остается непоколебимой, а НАТО и впредь будет стоять рядом с украинцами в борьбе за безопасность и жизнь людей.
Что предшествовало?
Как известно, 3 июня Марк Рютте прибыл с визитом в Киев.
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