Закупівля українських дронів, ракети та ППО: Федоров обговорив нові оборонні проєкти з Данією
Україна та Данія працюють над розширенням оборонного партнерства за напрямами, які відповідають ключовим пріоритетам Сил оборони. Йдеться про закупівлю українських дронів та перехоплювачів, локалізацію виробництва в Данії, розвиток протиповітряної оборони та підтримку українських ракетних спроможностей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
Як зазначається, міністр оборони України Михайло Федоров провів розмову з Міністром оборони Данії Троельсом Лундом Поульсеном. Сторони обговорили подальші кроки співпраці, які дозволять зберегти ініціативу на боці України в усіх доменах війни.
Закупівля дронів для України та розвиток Данської моделі
Ключовий фокус розмови – закупівля для потреб Сил оборони України дронів українського виробництва, у тому числі перехоплювачів.
Під час розмови сторони обговорили масштабування успішної Данської моделі підтримки оборонної промисловості.
Цей підхід дозволяє партнерам фінансувати виробництво зброї безпосередньо в Україні. З 2024 року завдяки цьому механізму вдалося залучити близько $3 млрд для виробництва українського озброєння: зокрема понад 200 тисяч БпЛА, тисячі засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ), українські ракети та інше озброєння.
Україна розраховує на подальше масштабування закупівель в межах Данської моделі, що дозволить швидше забезпечувати фронт та водночас інвестувати в українську оборонну промисловість.
Водночас Михайло Федоров запросив якомога швидше виділення додаткової допомоги до наступного засідання у форматі "Рамштайн", що відбудеться у червні, для подальшої реалізації стратегії оборони.
Михайло Федоров під час розмови з данським колегою
Локалізація виробництва в Данії
Сторони також обговорили кроки для локалізації нового виробництва в Данії для потреб Сил оборони України.
Це складова win-win співпраці: Україна отримує більше засобів для фронту, а Данія – доступ до рішень, які довели ефективність у сучасній війні.
Окремо обговорили перспективи Drone Deal між Україною та Данією. Такий формат має спростити обмін технологіями та оборонною продукцією, а також прискорити реалізацію спільних проєктів у сфері безпілотних систем та іншого озброєння.
Окремим питанням стала підтримка Данії у масштабуванні виробництва українських ракет.
Антибалістичний проєкт і посилення ППО
- Ще один ключовий напрям – розвиток протиповітряної оборони та підготовка власного антибалістичного проєкту.
- Українська сторона запропонувала Данії долучитися до цієї ініціативи.
- Зокрема, йдеться про внесок у вигляді радарів, які можуть стати важливою складовою майбутнього рішення.
Михайло Федоров подякував Данії за якісну допомогу, а також особисто Троельсу Лунду Поульсену – за лідерство і послідовну підтримку.
зеленський з єрмаком, теж підозріло мовчать, як гімна в рота набрали??
я ж не знав, що данія лідер комплектуючих для дронів!
дякую! освідомлений!