Данія інвестує 33 млн євро у спільний проєкт для модернізації навчального центру ЗСУ, - Федоров

Україна і Данія запускають спільний проєкт для модернізації одного з навчальних центрів ЗСУ.

Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Данія профінансує оновлення інфраструктури та обладнання для підготовки військових

Як зазначається, Федоров зустрівся з міністром оборони Данії Троельсом Лундом Поульсеном.

"Сьогодні разом із Данією та фондом "Повернись живим" запускаємо інфраструктурний проєкт з модернізації одного з навчальних центрів ЗСУ. Данія інвестує близько 33 млн євро в навчальну інфраструктуру, побутові та санітарні умови, обладнання, дрони для підготовки. Фонд "Повернись живим", який системно інвестує в навчання та підготовку військовослужбовців, є імплементаційним партнером", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Данія збільшує витрати на оборону та підтримку України, - повірений у справах Данії в Україні Петерсен

Що проєкт передбачає?

Проєкт передбачає комплексне оновлення інфраструктури одного з навчальних центрів ЗСУ. Це дасть змогу підвищити рівень побутового комфорту й безпеки для військовослужбовців, які проходять відповідну підготовку на базі центру.

"Наше завдання для досягнення цілей війни - трансформувати систему підготовки українських військовослужбовців. Якісна підготовка - це зменшення втрат і зростання ефективності. Модернізації навчального центру - один із перших кроків до цього", - додав міністр.

Також читайте: Міністри оборони України та Данії обговорили співпрацю щодо F-16 і Patriot