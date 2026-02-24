Данія інвестує 33 млн євро у спільний проєкт для модернізації навчального центру ЗСУ, - Федоров
Україна і Данія запускають спільний проєкт для модернізації одного з навчальних центрів ЗСУ.
Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Данія профінансує оновлення інфраструктури та обладнання для підготовки військових
Як зазначається, Федоров зустрівся з міністром оборони Данії Троельсом Лундом Поульсеном.
"Сьогодні разом із Данією та фондом "Повернись живим" запускаємо інфраструктурний проєкт з модернізації одного з навчальних центрів ЗСУ. Данія інвестує близько 33 млн євро в навчальну інфраструктуру, побутові та санітарні умови, обладнання, дрони для підготовки. Фонд "Повернись живим", який системно інвестує в навчання та підготовку військовослужбовців, є імплементаційним партнером", - йдеться у повідомленні.
Що проєкт передбачає?
Проєкт передбачає комплексне оновлення інфраструктури одного з навчальних центрів ЗСУ. Це дасть змогу підвищити рівень побутового комфорту й безпеки для військовослужбовців, які проходять відповідну підготовку на базі центру.
"Наше завдання для досягнення цілей війни - трансформувати систему підготовки українських військовослужбовців. Якісна підготовка - це зменшення втрат і зростання ефективності. Модернізації навчального центру - один із перших кроків до цього", - додав міністр.
