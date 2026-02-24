Дания инвестирует 33 млн евро в совместный проект по модернизации учебного центра ВСУ, - Федоров

Украина и Дания запускают совместный проект по модернизации одного из учебных центров ВСУ.

Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Дания профинансирует обновление инфраструктуры и оборудования для подготовки военных

Как отмечается, Федоров встретился с министром обороны Дании Троельсом Лундом Поульсеном.

"Сегодня вместе с Данией и фондом "Вернись живым" запускаем инфраструктурный проект по модернизации одного из учебных центров ВСУ. Дания инвестирует около 33 млн евро в учебную инфраструктуру, бытовые и санитарные условия, оборудование, дроны для подготовки. Фонд "Вернись живым", который системно инвестирует в обучение и подготовку военнослужащих, является имплементационным партнером", - говорится в сообщении.

Что предусматривает проект?

Проект предусматривает комплексное обновление инфраструктуры одного из учебных центров ВСУ. Это позволит повысить уровень бытового комфорта и безопасности для военнослужащих, проходящих соответствующую подготовку на базе центра.

"Наша задача для достижения целей войны - трансформировать систему подготовки украинских военнослужащих. Качественная подготовка - это уменьшение потерь и рост эффективности. Модернизация учебного центра - один из первых шагов к этому", - добавил министр.

