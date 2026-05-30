Закупка украинских дронов, ракет и ПВО: Федоров обсудил новые оборонные проекты с Данией
Украина и Дания работают над расширением оборонного партнерства в направлениях, соответствующих ключевым приоритетам Сил обороны. Речь идет о закупке украинских дронов и перехватчиков, локализации производства в Дании, развитии противовоздушной обороны и поддержке ракетного потенциала Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Как отмечается, министр обороны Украины Михаил Федоров провел беседу с министром обороны Дании Троельсом Лундом Поульсеном. Стороны обсудили дальнейшие шаги сотрудничества, которые позволят сохранить инициативу на стороне Украины во всех доменах войны.
Закупка дронов для Украины и развитие датской модели
Ключевой фокус беседы – закупка для нужд Сил обороны Украины дронов украинского производства, в том числе перехватчиков.
Во время беседы стороны обсудили масштабирование успешной датской модели поддержки оборонной промышленности.
Этот подход позволяет партнерам финансировать производство оружия непосредственно в Украине. С 2024 года благодаря этому механизму удалось привлечь около $3 млрд для производства украинского вооружения: в частности, более 200 тысяч БПЛА, тысячи средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), украинские ракеты и другое вооружение.
Украина рассчитывает на дальнейшее масштабирование закупок в рамках датской модели, что позволит быстрее обеспечивать фронт и одновременно инвестировать в украинскую оборонную промышленность.
В то же время Михаил Федоров попросил как можно скорее выделить дополнительную помощь до следующего заседания в формате "Рамштайн", которое состоится в июне, для дальнейшей реализации стратегии обороны.
Локализация производства в Дании
Стороны также обсудили шаги по локализации нового производства в Дании для нужд Сил обороны Украины.
Это составляющая win-win сотрудничества: Украина получает больше средств для фронта, а Дания – доступ к решениям, доказавшим свою эффективность в современной войне.
Отдельно обсудили перспективы Drone Deal между Украиной и Данией. Такой формат должен упростить обмен технологиями и оборонной продукцией, а также ускорить реализацию совместных проектов в сфере беспилотных систем и другого вооружения.
Отдельным вопросом стала поддержка Дании в масштабировании производства украинских ракет.
Антибаллистический проект и усиление ПВО
- Еще одно ключевое направление – развитие противовоздушной обороны и подготовка собственного антибаллистического проекта.
- Украинская сторона предложила Дании присоединиться к этой инициативе.
- В частности, речь идет о вкладе в виде радаров, которые могут стать важной составляющей будущего решения.
Михаил Федоров поблагодарил Данию за качественную помощь, а также лично Троельса Лунда Поульсена – за лидерство и последовательную поддержку.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
зеленський з єрмаком, теж підозріло мовчать, як гімна в рота набрали??
я ж не знав, що данія лідер комплектуючих для дронів!
дякую! освідомлений!