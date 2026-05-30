Закупка украинских дронов, ракет и ПВО: Федоров обсудил новые оборонные проекты с Данией

Украина и Дания работают над расширением оборонного партнерства в направлениях, соответствующих ключевым приоритетам Сил обороны. Речь идет о закупке украинских дронов и перехватчиков, локализации производства в Дании, развитии противовоздушной обороны и поддержке ракетного потенциала Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Как отмечается, министр обороны Украины Михаил Федоров провел беседу с министром обороны Дании Троельсом Лундом Поульсеном. Стороны обсудили дальнейшие шаги сотрудничества, которые позволят сохранить инициативу на стороне Украины во всех доменах войны.

Закупка дронов для Украины и развитие датской модели

Ключевой фокус беседы – закупка для нужд Сил обороны Украины дронов украинского производства, в том числе перехватчиков.

Во время беседы стороны обсудили масштабирование успешной датской модели поддержки оборонной промышленности.

Этот подход позволяет партнерам финансировать производство оружия непосредственно в Украине. С 2024 года благодаря этому механизму удалось привлечь около $3 млрд для производства украинского вооружения: в частности, более 200 тысяч БПЛА, тысячи средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), украинские ракеты и другое вооружение.

Украина рассчитывает на дальнейшее масштабирование закупок в рамках датской модели, что позволит быстрее обеспечивать фронт и одновременно инвестировать в украинскую оборонную промышленность.

В то же время Михаил Федоров попросил как можно скорее выделить дополнительную помощь до следующего заседания в формате "Рамштайн", которое состоится в июне, для дальнейшей реализации стратегии обороны.

Локализация производства в Дании

Стороны также обсудили шаги по локализации нового производства в Дании для нужд Сил обороны Украины.

Это составляющая win-win сотрудничества: Украина получает больше средств для фронта, а Дания – доступ к решениям, доказавшим свою эффективность в современной войне.

Отдельно обсудили перспективы Drone Deal между Украиной и Данией. Такой формат должен упростить обмен технологиями и оборонной продукцией, а также ускорить реализацию совместных проектов в сфере беспилотных систем и другого вооружения.

Отдельным вопросом стала поддержка Дании в масштабировании производства украинских ракет.

Антибаллистический проект и усиление ПВО

Еще одно ключевое направление – развитие противовоздушной обороны и подготовка собственного антибаллистического проекта.

Украинская сторона предложила Дании присоединиться к этой инициативе.

В частности, речь идет о вкладе в виде радаров, которые могут стать важной составляющей будущего решения.

Михаил Федоров поблагодарил Данию за качественную помощь, а также лично Троельса Лунда Поульсена – за лидерство и последовательную поддержку.