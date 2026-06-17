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Новини Військова допомога Україні
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Важливо продовжувати підтримку України, щоб вона зберігала перевагу на полі бою, - Рютте

Рютте закликав продовжувати підтримувати Україну

Генсек НАТО Марк Рютте закликав продовжувати підтримку України, щоб та змогла зберегти перевагу на полі бою.

Про це він заявив під час пресконференції перед початком зустрічі міністрів оборони Альянсу, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Разом союзники надали артилерію, боєприпаси та допомогу. Мільярди. Але важливо продовжувати цю підтримку, щоб Україна зберігала перевагу", - сказав генсек НАТО.

Рютте зазначив, що на саміті G7 пролунали дуже позитивні заяви.

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Очільник Альянсу запевнив, що міністри оборони НАТО на саміті зосередяться особливо на тому, що потрібно Україні для продовження боротьби.

"Йдеться про критично важливий потік обладнання в Україну, що надходить від європейців, а також ті вкрай потрібні засоби, які можуть забезпечити лише США. Зокрема, ракети-перехоплювачі для систем Patriot, які надзвичайно важливі для захисту міст та критичної інфраструктури", - додав він.

Також читайте: США захищатимуть європейських союзників по НАТО, - Рютте

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Перевага буде збережена в будь-якому випадку до кінця війни!
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17.06.2026 12:54 Відповісти
Про "перевагу" вам, наш Лідар нахрипів...?
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17.06.2026 13:03 Відповісти
Війська РФ тиснуть на Родинське та намагаються прорватися до Білицького, - DeepState. КАРТА

Це та перевага на полі бою, про яку говорить Рютте?
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17.06.2026 13:07 Відповісти
А можна нам тауроси дати і томагавки?
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17.06.2026 14:05 Відповісти
 
 