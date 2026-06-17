Важливо продовжувати підтримку України, щоб вона зберігала перевагу на полі бою, - Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте закликав продовжувати підтримку України, щоб та змогла зберегти перевагу на полі бою.

Про це він заявив під час пресконференції перед початком зустрічі міністрів оборони Альянсу, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Разом союзники надали артилерію, боєприпаси та допомогу. Мільярди. Але важливо продовжувати цю підтримку, щоб Україна зберігала перевагу", - сказав генсек НАТО.

Рютте зазначив, що на саміті G7 пролунали дуже позитивні заяви.

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Очільник Альянсу запевнив, що міністри оборони НАТО на саміті зосередяться особливо на тому, що потрібно Україні для продовження боротьби.

"Йдеться про критично важливий потік обладнання в Україну, що надходить від європейців, а також ті вкрай потрібні засоби, які можуть забезпечити лише США. Зокрема, ракети-перехоплювачі для систем Patriot, які надзвичайно важливі для захисту міст та критичної інфраструктури", - додав він.

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