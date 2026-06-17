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Новости Военная помощь Украине
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Важно продолжать поддержку Украины, чтобы она сохраняла преимущество на поле боя, - Рютте

Рютте призвал продолжать поддерживать Украину

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал продолжать оказывать поддержку Украине, чтобы она смогла сохранить преимущество на поле боя.

Об этом он заявил во время пресс-конференции перед началом встречи министров обороны Альянса, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Вместе союзники предоставили артиллерию, боеприпасы и помощь. Миллиарды. Но важно продолжать эту поддержку, чтобы Украина сохраняла преимущество", - сказал генеральный секретарь НАТО.

Рютте отметил, что на саммите G7 прозвучали очень позитивные заявления.

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Глава Альянса заверил, что министры обороны НАТО на саммите сосредоточатся в первую очередь на том, что нужно Украине для продолжения борьбы.

"Речь идет о критически важном потоке оборудования в Украину, поступающем от европейцев, а также о тех крайне необходимых средствах, которые могут обеспечить только США. В частности, о ракетах-перехватчиках для систем Patriot, которые чрезвычайно важны для защиты городов и критической инфраструктуры", - добавил он.

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Перевага буде збережена в будь-якому випадку до кінця війни!
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17.06.2026 12:54 Ответить
Про "перевагу" вам, наш Лідар нахрипів...?
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17.06.2026 13:03 Ответить
Війська РФ тиснуть на Родинське та намагаються прорватися до Білицького, - DeepState. КАРТА

Це та перевага на полі бою, про яку говорить Рютте?
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17.06.2026 13:07 Ответить
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17.06.2026 14:05 Ответить
 
 