Важно продолжать поддержку Украины, чтобы она сохраняла преимущество на поле боя, - Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал продолжать оказывать поддержку Украине, чтобы она смогла сохранить преимущество на поле боя.

Об этом он заявил во время пресс-конференции перед началом встречи министров обороны Альянса, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Вместе союзники предоставили артиллерию, боеприпасы и помощь. Миллиарды. Но важно продолжать эту поддержку, чтобы Украина сохраняла преимущество", - сказал генеральный секретарь НАТО.

Рютте отметил, что на саммите G7 прозвучали очень позитивные заявления.

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Глава Альянса заверил, что министры обороны НАТО на саммите сосредоточатся в первую очередь на том, что нужно Украине для продолжения борьбы.

"Речь идет о критически важном потоке оборудования в Украину, поступающем от европейцев, а также о тех крайне необходимых средствах, которые могут обеспечить только США. В частности, о ракетах-перехватчиках для систем Patriot, которые чрезвычайно важны для защиты городов и критической инфраструктуры", - добавил он.

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