ЕС практически в одиночку держит Украину на плаву, - посол Матернова

Европейский Союз поддерживает Украину с первого дня войны, предоставляя ей государственные услуги и пополняя бюджет.

Об этом заявила посол ЕС в Украине Катарина Матернова в интервью Цензор.НЕТ.

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"Позвольте мне сказать так: я не могу говорить от имени всего мира - но вот что я могу сказать, так это то, что Европейский Союз не просто наблюдает и комментирует. Европейский Союз поддерживает Украину с первого дня.

Европейский Союз – это тот, кто практически в одиночку держит Украину на плаву. Предоставляются государственные услуги, наполняется бюджет. Плюс, благодаря кредиту на 90 миллиардов, мы впервые в истории используем бюджет Европейского Союза на военные расходы – 60 миллиардов из указанной суммы", – подчеркнула дипломатка.

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Поэтому Матернова считает, что ЕС не только комментирует и поддерживает ситуацию, но и помогает Украине, оказывая ей очень конкретную поддержку.

"Кроме того, расширение санкций против России, которое обсуждалось сегодня, и вся дипломатическая поддержка, вся гуманитарная помощь и т. д. - считаю, что это очень конкретный способ солидарной поддержки вашей страны", - добавила посол.

Кроме того, по мнению Матерновой, мир видит, что у Украины есть козыри, и что Украина не проигрывает, как об этом говорит Россия.

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Что предшествовало

28 мая президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о ратификации соглашения с ЕС о кредите в размере 90 млрд евро.

Верховная Рада поддержала ратификацию кредитного соглашения с Европейским Союзом о предоставлении Украине финансовой помощи на сумму 90 миллиардов евро.

В Еврокомиссии заявили, что 9,1 млрд евро Украина может получить от ЕС уже в июне.

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