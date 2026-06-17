РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15561 посетитель онлайн
Новости Помощь Украине от Европы Вступление Украины в ЕС
871 13

ЕС практически в одиночку держит Украину на плаву, - посол Матернова

ЕС в настоящее время самостоятельно помогает Украине бороться: заявление Матерновой

Европейский Союз поддерживает Украину с первого дня войны, предоставляя ей государственные услуги и пополняя бюджет.

Об этом заявила посол ЕС в Украине Катарина Матернова в интервью Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Позвольте мне сказать так: я не могу говорить от имени всего мира - но вот что я могу сказать, так это то, что Европейский Союз не просто наблюдает и комментирует. Европейский Союз поддерживает Украину с первого дня.

Европейский Союз – это тот, кто практически в одиночку держит Украину на плаву. Предоставляются государственные услуги, наполняется бюджет. Плюс, благодаря кредиту на 90 миллиардов, мы впервые в истории используем бюджет Европейского Союза на военные расходы – 60 миллиардов из указанной суммы", – подчеркнула дипломатка.

Читайте также: Зеленский рассказал подробности разговора с Трампом: У нас есть хорошие идеи, которые могут помочь приблизить мир

Поэтому Матернова считает, что ЕС не только комментирует и поддерживает ситуацию, но и помогает Украине, оказывая ей очень конкретную поддержку.

"Кроме того, расширение санкций против России, которое обсуждалось сегодня, и вся дипломатическая поддержка, вся гуманитарная помощь и т. д. - считаю, что это очень конкретный способ солидарной поддержки вашей страны", - добавила посол.

Кроме того, по мнению Матерновой, мир видит, что у Украины есть козыри, и что Украина не проигрывает, как об этом говорит Россия.

Читайте: Первый транш по кредиту для Украины поступит в этом месяце, его направят на закупку дронов, - Каллас

Что предшествовало

  • 28 мая президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о ратификации соглашения с ЕС о кредите в размере 90 млрд евро.
  • Верховная Рада поддержала ратификацию кредитного соглашения с Европейским Союзом о предоставлении Украине финансовой помощи на сумму 90 миллиардов евро.
  • В Еврокомиссии заявили, что 9,1 млрд евро Украина может получить от ЕС уже в июне.

Читайте: Первый раунд переговоров не завершится за неделю-две, — посол ЕС Матернова

Автор: 

помощь (8363) Евросоюз (18227) Матернова Катарина (114)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Дєньгі то ви надрукуєте, а людей хто поверне. І тих хто загинув, і тих хто назавжди с"їбнув отсєдова. Краще б вже варєжку не відкривати, а тихо робити справу, адже хвалитися добрими справами це моветон
показать весь комментарий
17.06.2026 12:33 Ответить
+5
Хочете і далі кайфово пити каву у байєра в кафе- тримайте. Це ціна вашого комфортного життя.
показать весь комментарий
17.06.2026 12:42 Ответить
+5
Ну якщо Європа не хоче бути округом росії, то мусить тримати Україну на плаву
показать весь комментарий
17.06.2026 12:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дєньгі то ви надрукуєте, а людей хто поверне. І тих хто загинув, і тих хто назавжди с"їбнув отсєдова. Краще б вже варєжку не відкривати, а тихо робити справу, адже хвалитися добрими справами це моветон
показать весь комментарий
17.06.2026 12:33 Ответить
Підтримують вони!!!Ваша підтримка дуже важлива,але це копійки для ЄС.Увесь ВВП України це 1% від ВВП Єврозони!Навіть якби Україну довелось повністю взяти на утримання,це не проблема.Якщо в Україні середня ЗП 300000 тисяч на рік,то хіба така особа не може виділити 3000 на рік на службу охорони?Особливо коли їй вже погрожують.І вбивають сусіда.
показать весь комментарий
17.06.2026 13:06 Ответить
Цензор, а затримання власника Труха ви теж не помітите? Там офіційна заява лежить на каналі. Імхо не фейк
показать весь комментарий
17.06.2026 12:33 Ответить
Хвьодоров сказав шо лічна будэт наказивать карупционіров зі свого оточення. Ну а себе не накажеш, шах і мат
показать весь комментарий
17.06.2026 12:41 Ответить
шо, якогось генерала СБУ затримали? ))
показать весь комментарий
17.06.2026 12:41 Ответить
Велика подяка Євросоюзу! велика ганьба трампанутим Штатам!
показать весь комментарий
17.06.2026 12:39 Ответить
Хочете і далі кайфово пити каву у байєра в кафе- тримайте. Це ціна вашого комфортного життя.
показать весь комментарий
17.06.2026 12:42 Ответить
Ну якщо Європа не хоче бути округом росії, то мусить тримати Україну на плаву
показать весь комментарий
17.06.2026 12:46 Ответить
Україна практично і фактично утримує расію від нападу на мляву Европу...
показать весь комментарий
17.06.2026 12:47 Ответить
Конфісковуйте у себе активи зе-банди, ще й в плюс вийдете.
показать весь комментарий
17.06.2026 12:53 Ответить
Це ми їх, б.... на ,,плаву тримаємо"! То най не гавкають і не дорікають!
показать весь комментарий
17.06.2026 12:58 Ответить
Господар фермерського господарства також тримає свою отару на плаву, годує її кожного дня і прибирає - одним словом, великий благодійник.
показать весь комментарий
17.06.2026 13:09 Ответить
поки ви на плаву тримаєте, деякі ваші, пшеки та мадяри, останні плавки стягують
показать весь комментарий
17.06.2026 13:12 Ответить
 
 