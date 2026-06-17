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Новости Вступление Украины в ЕС
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Первый кластер переговоров не будет завершен за неделю-две, - посол ЕС Матернова

Открытие первого кластера для вступления в ЕС: что это означает?

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова рассказала, что после открытия первого кластера на переговорах о вступлении Украины в Евросоюз будет обсуждаться множество тем. На это уйдет не одна-две недели.

Об этом она заявила в интервью Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Открытие первого кластера означает, что технически у нас состоялось официальное открытие переговоров о вступлении. Сейчас мы фактически переходим на следующий уровень, и первый кластер касается того, что мы называем фундаментальными принципами. А именно - фундаментальными аспектами функционирующего государства, верховенства права, борьбы с коррупцией, демократических принципов и функционирующей демократии, рыночной экономики и действующих институтов.

Итак, это целый пакет вопросов. В случае с Украиной особое внимание также уделяется правам национальных меньшинств", - пояснила дипломат.

В то же время, отметила Матернова, после открытия первого кластера его реализация не завершится за неделю-две.

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"Это будет процесс, в ходе которого будут обсуждаться многие темы - в частности, очевидно, и отношения с соседями.

Очевидно, что добрососедские отношения и хорошие отношения со странами ЕС влияют на общую картину. Но я не думаю, что этот конкретный вопрос обязательно является частью первого кластера", - добавила она.

Полный текст интервью с Катариной Матерновой для Цензор.НЕТ читайте по ссылке.

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Открытие первого кластера переговоров

Напомним, что 15 июня все страны Европейского Союза достигли соглашения об открытии первого переговорного кластера о вступлении Украины и Молдовы в блок.

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Автор: 

членство в ЕС (1292) Евросоюз (18227) Матернова Катарина (114) переговорные кластеры (8)
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куди поспішати ви вдома,у вас тихо,тепло,сито і не стріляють....
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17.06.2026 10:33 Ответить
Щотижня щось придумують, щоб тримати моркву свіжою.
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17.06.2026 10:38 Ответить
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17.06.2026 10:43 Ответить
А що більше можна взяти з кварталівської дипломатії: ввели собі кластери,які важко виконати.
Хоча найголовніший "кластер"-це добровільний ухід їх партєйки з політичного життя.
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17.06.2026 11:18 Ответить
ясний пєнтіум! 2-3 десятиліття, не менше! )) а там, або "якийсь вова", або почнуться преговори по першому ))
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17.06.2026 11:28 Ответить
. А саме - фундаментальними аспектами функціонуючої держави, верховенства права, боротьби з корупцією, демократичних принципів та функціонуючої демократії, ринкової економіки та діючих інституцій. ОДНИМ СЛОВОМ З ТОГО ЄВРОПЕЙСЬКОГО РОЯ ДЛЯ УКРАЇНИ І ЇЇ НАРОДУ ПОКИ ЩО Й НА ДЕСЯТИЛІТТЯ НЕ ВИЙДЕ НІКУЯ...
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17.06.2026 11:41 Ответить
Рік-два перемовин, і десятки на виконання. Якщо Зе-шобло залишиться при владі.
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17.06.2026 12:02 Ответить
Ну да, куда спешить в такой жара
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17.06.2026 12:13 Ответить
 
 