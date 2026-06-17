Первый кластер переговоров не будет завершен за неделю-две, - посол ЕС Матернова
Посол ЕС в Украине Катарина Матернова рассказала, что после открытия первого кластера на переговорах о вступлении Украины в Евросоюз будет обсуждаться множество тем. На это уйдет не одна-две недели.
Об этом она заявила в интервью Цензор.НЕТ.
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"Открытие первого кластера означает, что технически у нас состоялось официальное открытие переговоров о вступлении. Сейчас мы фактически переходим на следующий уровень, и первый кластер касается того, что мы называем фундаментальными принципами. А именно - фундаментальными аспектами функционирующего государства, верховенства права, борьбы с коррупцией, демократических принципов и функционирующей демократии, рыночной экономики и действующих институтов.
Итак, это целый пакет вопросов. В случае с Украиной особое внимание также уделяется правам национальных меньшинств", - пояснила дипломат.
В то же время, отметила Матернова, после открытия первого кластера его реализация не завершится за неделю-две.
"Это будет процесс, в ходе которого будут обсуждаться многие темы - в частности, очевидно, и отношения с соседями.
Очевидно, что добрососедские отношения и хорошие отношения со странами ЕС влияют на общую картину. Но я не думаю, что этот конкретный вопрос обязательно является частью первого кластера", - добавила она.
Полный текст интервью с Катариной Матерновой для Цензор.НЕТ читайте по ссылке.
Открытие первого кластера переговоров
Напомним, что 15 июня все страны Европейского Союза достигли соглашения об открытии первого переговорного кластера о вступлении Украины и Молдовы в блок.
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