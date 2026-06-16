Польша "будет отстаивать свои интересы" в ходе переговоров о вступлении Украины в ЕС

В польском правительстве заявили, что открытие первых переговорных кластеров ЕС — это лишь начало длительного процесса, в ходе которого Польша будет последовательно отстаивать свои экономические и политические интересы, выдвигая Украине и Молдове формальные требования.

Об этом заявил госсекретарь Польши по европейским делам Игнаций Немчицкий в кулуарах заседания Совета ЕС по общим вопросам в Люксембурге 16 июня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Формальные требования вместо политических авансов

Польский чиновник, комментируя решение Совета ЕС о начале переговоров с Украиной и Молдовой, призвал трезво оценивать переговорную процедуру Брюсселя.

"Вчера мы открыли первые кластеры с Украиной и Молдовой. Я считаю, что это очень важный момент. Но также хочу очень четко заявить, что это не конец переговоров. Это лишь начало", — подчеркнул госсекретарь Польши.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украине нужно ускоренное вступление в ЕС, потому что позже РФ попытается заблокировать этот путь, — Зеленский

Немчицкий объяснил юридическую суть нового этапа евроинтеграции: открытие тематических блоков является не просто декларацией о намерениях, а официальным вручением кандидатам списка обязательных условий.

"Открытие кластеров означает, что мы формально представляем условия, которые должны выполнить государства. Это именно тот момент, когда мы выдвигаем формальные требования к кандидатам... Конечно, в этих переговорах мы будем бороться за свои интересы", – резюмировал польский чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский призвал ЕС открыть остальные пять переговорных кластеров: "Мы выполнили свою работу"

О каких интересах идет речь?