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Новости Членство Украины в ЕС Отношения Украины и Польши
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Польша "будет отстаивать свои интересы" в ходе переговоров о вступлении Украины в ЕС

Президент Польши Кароль Навроцкий

В польском правительстве заявили, что открытие первых переговорных кластеров ЕС — это лишь начало длительного процесса, в ходе которого Польша будет последовательно отстаивать свои экономические и политические интересы, выдвигая Украине и Молдове формальные требования.

Об этом заявил госсекретарь Польши по европейским делам Игнаций Немчицкий в кулуарах заседания Совета ЕС по общим вопросам в Люксембурге 16 июня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

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Формальные требования вместо политических авансов

Польский чиновник, комментируя решение Совета ЕС о начале переговоров с Украиной и Молдовой, призвал трезво оценивать переговорную процедуру Брюсселя. 

"Вчера мы открыли первые кластеры с Украиной и Молдовой. Я считаю, что это очень важный момент. Но также хочу очень четко заявить, что это не конец переговоров. Это лишь начало", — подчеркнул госсекретарь Польши.

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Немчицкий объяснил юридическую суть нового этапа евроинтеграции: открытие тематических блоков является не просто декларацией о намерениях, а официальным вручением кандидатам списка обязательных условий.

"Открытие кластеров означает, что мы формально представляем условия, которые должны выполнить государства. Это именно тот момент, когда мы выдвигаем формальные требования к кандидатам... Конечно, в этих переговорах мы будем бороться за свои интересы", – резюмировал польский чиновник.

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О каких интересах идет речь?

  • Хотя Немчицкий не озвучил конкретный перечень условий, польские СМИ и профильные эксперты отмечают, что Варшава в первую очередь будет защищать свой аграрный сектор, логистический рынок, транспортную сферу и правила экологического регулирования, пытаясь обезопасить собственных производителей от украинской конкуренции. 
  • Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадяр также заявил, что согласился на открытие первого кластера для Украины только после того, как Киев официально взял на себя обязательства по выполнению требований Будапешта в отношении национальных меньшинств на Закарпатье.

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Польша (9101) членство в ЕС (1290) Евросоюз (18223)
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Топ комментарии
+11
При Зе ніякі інтереси України не будуть захищені. Добре працювали на міжнародній арені українські політики тільки в часи президентства Порошенка. Я даю оцінку не по обіцянках, а по фактах, а це отримання асоціації і безвізу з ЄС, санкції проти росії та інше.
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16.06.2026 17:29 Ответить
+7
было бы справедливо, если бы требования стран не отличались от тех требований, которые, в свое время, предъявляли им при вступлении в ЕС. а то получили какие то льготы и поблажки, дотации и т.п. , а теперь будут нас давить, чтобы мы не создали им конкуренции в очереди за плюшками...
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16.06.2026 17:27 Ответить
+6
Чомусь у мене враження,що особливо за інтереси Польщі дуже піклуються кацапи... Вам не здається?
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16.06.2026 17:28 Ответить
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было бы справедливо, если бы требования стран не отличались от тех требований, которые, в свое время, предъявляли им при вступлении в ЕС. а то получили какие то льготы и поблажки, дотации и т.п. , а теперь будут нас давить, чтобы мы не создали им конкуренции в очереди за плюшками...
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16.06.2026 17:27 Ответить
Ви лише не забувайте, що ляхи провели свого часу тотальну люстрацію, чого в Україні так і не відбулося фактично. А те, що ляхи--ті самі недоімперці, то це у них не відібрати.
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16.06.2026 17:52 Ответить
Чомусь у мене враження,що особливо за інтереси Польщі дуже піклуються кацапи... Вам не здається?
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16.06.2026 17:28 Ответить
За інтереси Польщі і інших країн виступають самі європейські країни. Це більше ніж вплив якихось там кацапів.
Починаючи з того, що країну із невизначеними кордонами, що змінюються щодня під час гарячої війни ніхто до ЖС не прийме.
Не кажучи, що всі країни будуть проти Українськой сільгосппродукції. Десятиріччя пройдуть до реального вступу.
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16.06.2026 17:36 Ответить
При Зе ніякі інтереси України не будуть захищені. Добре працювали на міжнародній арені українські політики тільки в часи президентства Порошенка. Я даю оцінку не по обіцянках, а по фактах, а це отримання асоціації і безвізу з ЄС, санкції проти росії та інше.
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16.06.2026 17:29 Ответить
Московія + США + Польща
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16.06.2026 17:30 Ответить
А при Порошенко було навпаки: США- Україна і Польща наш адвокат на Заході. В 2019 мудрий наріт цю концепцію зламав.
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16.06.2026 17:45 Ответить
Польща боротиметься з Україною, поки вона прикриває їхню сцикливу дупу від *****-людожера.
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16.06.2026 17:30 Ответить
Борцуни, хренові, бардзо хренові. Ім треба кожного солдата СОУ у дупу цілувати за то шо вистояли інакше б вде роки з три цілували б сраки бурятів з удмуртами і чувашами тощо, а вони все бороться збираються.
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16.06.2026 17:35 Ответить
Це твоя думка. Думка людей у країнах членах НАТО- прямо протилежна. І що будемо робити?
Висновок- це все лірика і пусті балачки для іноземних держав. Реально, на жаль, це процес на десятиріччя. Потрібно бути реалістом.
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16.06.2026 17:39 Ответить
Я не сперечаюсь шо процес буде довгій та нудний, але я шось не правильно написав за те шо пани гонорові вже були б роки з три під Парашею, як шоб Україна не вистояла і не тримаєтся досі?
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16.06.2026 17:43 Ответить
Питання у тому, кому ти це пишеш? Поляки коментарі на Цензорі не читають..
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16.06.2026 17:45 Ответить
Впевнена шо не читають?
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16.06.2026 18:04 Ответить
І навіть якби читали- нічого б не змінося. Поки фронт не зупиниця і гаряча фаза війни зійде на нуль, ніяких реальних перемовин небуде. А будуть десятиліття перетягуаання канату про сільгоспродукцією з України, квоти, не квоти, компенсації, чи ні. То ж саме по металургії, хімії..Вантажним перевезенням. І питання хто кому винен на цьому фоні буде носити ліричний характер.
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16.06.2026 17:49 Ответить
Ти виришила блеснуть ерудицією і просвітити нас пропісними істинами?
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16.06.2026 18:06 Ответить
Мене, як митця, мучать творчі сумніви, при постановці художньої мети створення інсталяціїї...
Чи буде якийсь панок виглядати як джентельмен, якщо із його дупи буде стирчати Білий Орел відібраний у іншого джентельмена?
Що скажете, колего?
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16.06.2026 17:47 Ответить
Ееееее, як джентельмен наврядчи, а ось як бардзо гоноровий пан, який у власній самовпевненності та переборщів з власним гонором, в інсталяції виггладати напевно буде. А як шо цєй пан буде ще і в обладунках крилатого гусара то 100 відсотково буде всім зрозуміло шо то є пан гоноровий, а не джентельмен. Другого персонаша, без білого орла на грудях, джентельменом не вважаю. Як і Р. Бернс.
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16.06.2026 18:14 Ответить
Грабіжник також бореться за свої інтереси, коли виймає гаманець з копійчаною пенсією у старенької бабці в трамваї.
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16.06.2026 17:37 Ответить
Нічого поляків історія не навчила.
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16.06.2026 17:38 Ответить
Не розуміє претензій до Польщі.Проблема не в Польщі.До того моменту,коли будуть обговорюваться ці питання,потрібно виконати першочергові умови,на які вова забив з першого дня свого *************.
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16.06.2026 17:41 Ответить
Звісно ж, що за буратінкиного "керування" на ЄС не бачити.
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16.06.2026 18:01 Ответить
.. у кожній з країн свої проблеми та досягнення зі вступом до ЄС... У Молдови реальний помічник....Румунія...достатньо адекватний уряд з адекватними рішеннями. Не кажучи вже про Майю Санду... Реальні кроки у рішенні вимог ЄС. Проблеми з самим молдавським нарідом...у якого критично мінімальна кількість прихільників ЄС.
У Україні реально помічники відсутні. Більшість країн тільки спостерігають за діями... не афішіруючі своє позицію... Інші відверто проти. Явних штовхачів НЕМА, Повністью неадекватний уряд з повною відсутністью кроків для вступу в ЄС. Не кажучи вже про президента..який (скажемо прямо) розісрався з більшістью впливових країн ..і вимагає від ЄС прискореного вступу..відверто шкодячі і навіть не намагаючись щось робити. Також проблема з нарідом. Це вже невідємне.
То питання!? У кого більш шансів бути у ЄС? Невже хтось думає..що керівництво країн..члені ЄС не знає про дику корупцію в Україні... про ігнорування всіх вимог... відверте крадівництво повсюди...тощо. І невже хтось з них вважає..що президент Зеленський дійсно розумний і адекватний політик..який повсюди меле язиком і нічого не робить.
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16.06.2026 17:44 Ответить
Вважаю, що Україна має помічників; це--країни Балтії. Вони, як ніхто більше, цілком розуміють стан речей у нашій державі. До речі, Латвія теж має надвисокий вміст кацапомовної вати (близько 40 %).
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16.06.2026 18:12 Ответить
.та невже Ви думаєте... що вони не розуміють і не бачать дійсний стан речей в Україні? І при чому тут відсоток кацапомовної вати? Невже Ви думаєте...що потискання рук нашому найвеличнійшому..і посмішки ... при спілкуванні з ним..це повага і розуміння...що вони спілкуються з дійсним лідером? Та вони дуже добре знають всю ніцість і кривляння зеленої потвори. Вони бачать... розуміють..аналізують і стовідсотково у них волосся дибки. І навіть якщо вони і будуть за вступ України до ЄС на прискорених умовах... то це крик чайок в океані... Головні керманичі цього процесу не зроблять такого відверто дурного кроку...щоб прийняти Україну в ЄС.. як найбільш корумповану державу..з повною відсутністью судочинства... верховенства права..і відверто дурноголовим лідером. Чи вони не проаналізували його дії до війни... на початку війни..і не аналізують зараз? Поки Україна буфер перед смердячими...вони будуть тиснути гниді руки і посміхатися. Як тільки закінчиться війна... все це випливе .як з вигрібної ями..куди кинули дріжжі... Не сподівайтеся на позитив.
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16.06.2026 18:31 Ответить
Було б чудово пропустити кацапів далі на польщу, бо це збереже наші життя так як ми «лобіюємо власні інтереси»
доречі що там налобіювали після смоленська? За щоку?
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16.06.2026 17:48 Ответить
Було б чудово пропустити кацапів через тебе 😄
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16.06.2026 18:16 Ответить
Поляки знають що в Україні агрохолдинги володіють сотнями тисяч га землі. Натомість в Польщі хто має 100 га то вже великий латифундист. Тож мазури захищатимуть свого дрібного фермера на якому тримаються всі праві партії та й державність з нацією. Ну і екологія до збіжжя і решти харчів сувора в усьому ЄС не лише в поляків
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16.06.2026 17:49 Ответить
Одного "борцуна" позбулися, інший гівнюк виліз.
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16.06.2026 17:49 Ответить
Польща "боротиметься за свої інтереси" під час перемовин про вступ України до ЄС
================
Знову хоче Львів та Волинь?
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16.06.2026 17:52 Ответить
Звучить начебто ми боротимемося за невступ України до ЄС. Розуміють що Фон дер Ляйєн усі гроші віддасть Україні.
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16.06.2026 17:55 Ответить
Та хай гуляє вальсом
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16.06.2026 18:22 Ответить
 
 