Польша "будет отстаивать свои интересы" в ходе переговоров о вступлении Украины в ЕС
В польском правительстве заявили, что открытие первых переговорных кластеров ЕС — это лишь начало длительного процесса, в ходе которого Польша будет последовательно отстаивать свои экономические и политические интересы, выдвигая Украине и Молдове формальные требования.
Об этом заявил госсекретарь Польши по европейским делам Игнаций Немчицкий в кулуарах заседания Совета ЕС по общим вопросам в Люксембурге 16 июня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".
Формальные требования вместо политических авансов
Польский чиновник, комментируя решение Совета ЕС о начале переговоров с Украиной и Молдовой, призвал трезво оценивать переговорную процедуру Брюсселя.
"Вчера мы открыли первые кластеры с Украиной и Молдовой. Я считаю, что это очень важный момент. Но также хочу очень четко заявить, что это не конец переговоров. Это лишь начало", — подчеркнул госсекретарь Польши.
Немчицкий объяснил юридическую суть нового этапа евроинтеграции: открытие тематических блоков является не просто декларацией о намерениях, а официальным вручением кандидатам списка обязательных условий.
"Открытие кластеров означает, что мы формально представляем условия, которые должны выполнить государства. Это именно тот момент, когда мы выдвигаем формальные требования к кандидатам... Конечно, в этих переговорах мы будем бороться за свои интересы", – резюмировал польский чиновник.
О каких интересах идет речь?
- Хотя Немчицкий не озвучил конкретный перечень условий, польские СМИ и профильные эксперты отмечают, что Варшава в первую очередь будет защищать свой аграрный сектор, логистический рынок, транспортную сферу и правила экологического регулирования, пытаясь обезопасить собственных производителей от украинской конкуренции.
- Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадяр также заявил, что согласился на открытие первого кластера для Украины только после того, как Киев официально взял на себя обязательства по выполнению требований Будапешта в отношении национальных меньшинств на Закарпатье.
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Починаючи з того, що країну із невизначеними кордонами, що змінюються щодня під час гарячої війни ніхто до ЖС не прийме.
Не кажучи, що всі країни будуть проти Українськой сільгосппродукції. Десятиріччя пройдуть до реального вступу.
Висновок- це все лірика і пусті балачки для іноземних держав. Реально, на жаль, це процес на десятиріччя. Потрібно бути реалістом.
Чи буде якийсь панок виглядати як джентельмен, якщо із його дупи буде стирчати Білий Орел відібраний у іншого джентельмена?
Що скажете, колего?
У Україні реально помічники відсутні. Більшість країн тільки спостерігають за діями... не афішіруючі своє позицію... Інші відверто проти. Явних штовхачів НЕМА, Повністью неадекватний уряд з повною відсутністью кроків для вступу в ЄС. Не кажучи вже про президента..який (скажемо прямо) розісрався з більшістью впливових країн ..і вимагає від ЄС прискореного вступу..відверто шкодячі і навіть не намагаючись щось робити. Також проблема з нарідом. Це вже невідємне.
То питання!? У кого більш шансів бути у ЄС? Невже хтось думає..що керівництво країн..члені ЄС не знає про дику корупцію в Україні... про ігнорування всіх вимог... відверте крадівництво повсюди...тощо. І невже хтось з них вважає..що президент Зеленський дійсно розумний і адекватний політик..який повсюди меле язиком і нічого не робить.
доречі що там налобіювали після смоленська? За щоку?
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Знову хоче Львів та Волинь?