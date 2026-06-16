Польща "боротиметься за свої інтереси" під час перемовин про вступ України до ЄС
У польському уряді заявили, що відкриття перших переговорних кластерів ЄС — це лише початок тривалого процесу, під час якого Польща послідовно лобіюватиме власні економічні й політичні інтереси, висуваючи до України та Молдови формальні вимоги.
Про це заявив держсекретар Польщі з європейських справ Ігнасій Немчицький на полях засідання Ради ЄС з загальних питань у Люксембурзі 16 червня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".
Формальні вимоги замість політичних авансів
Польський урядовець, коментуючи рішення Ради ЄС щодо старту перемовин з Україною та Молдовою, закликав тверезо оцінювати переговорну процедуру Брюсселя.
"Вчора ми відкрили перші кластери з Україною та Молдовою. Я вважаю, що це дуже важливий момент. Але також хочу дуже чітко заявити, що це не кінець переговорів. Це лише початок", – наголосив держсекретар Польщі.
Немчицький пояснив юридичну суть нового етапу євроінтеграції: відкриття тематичних блоків є не просто декларацією про наміри, а офіційним врученням кандидатам списку обов'язкових умов.
"Відкриття кластерів означає, що ми формально представляємо умови, які повинні виконати держави. Це саме той момент, коли ми висуваємо формальні вимоги до кандидатів... Звісно, у цих переговорах ми будемо боротися за свої інтереси", – резюмував польський посадовець.
Про які інтереси йдеться?
- Хоча Немчицький не озвучив конкретний перелік умов, польські медіа та профільні експерти зазначають, що Варшава першочергово захищатиме свій аграрний сектор, логістичний ринок, транспортну сферу та правила екологічного регулювання, намагаючись убезпечити власних виробників від української конкуренції.
- Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр також заявив, що погодив відкриття першого кластера для України лише після того, як Київ офіційно взяв на себе зобов'язання щодо виконання вимог Будапешта стосовно нацменшин на Закарпатті.
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Починаючи з того, що країну із невизначеними кордонами, що змінюються щодня під час гарячої війни ніхто до ЖС не прийме.
Не кажучи, що всі країни будуть проти Українськой сільгосппродукції. Десятиріччя пройдуть до реального вступу.
Висновок- це все лірика і пусті балачки для іноземних держав. Реально, на жаль, це процес на десятиріччя. Потрібно бути реалістом.
Чи буде якийсь панок виглядати як джентельмен, якщо із його дупи буде стирчати Білий Орел відібраний у іншого джентельмена?
Що скажете, колего?
У Україні реально помічники відсутні. Більшість країн тільки спостерігають за діями... не афішіруючі своє позицію... Інші відверто проти. Явних штовхачів НЕМА, Повністью неадекватний уряд з повною відсутністью кроків для вступу в ЄС. Не кажучи вже про президента..який (скажемо прямо) розісрався з більшістью впливових країн ..і вимагає від ЄС прискореного вступу..відверто шкодячі і навіть не намагаючись щось робити. Також проблема з нарідом. Це вже невідємне.
То питання!? У кого більш шансів бути у ЄС? Невже хтось думає..що керівництво країн..члені ЄС не знає про дику корупцію в Україні... про ігнорування всіх вимог... відверте крадівництво повсюди...тощо. І невже хтось з них вважає..що президент Зеленський дійсно розумний і адекватний політик..який повсюди меле язиком і нічого не робить.
доречі що там налобіювали після смоленська? За щоку?
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Знову хоче Львів та Волинь?