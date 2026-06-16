Польща "боротиметься за свої інтереси" під час перемовин про вступ України до ЄС

У польському уряді заявили, що відкриття перших переговорних кластерів ЄС — це лише початок тривалого процесу, під час якого Польща послідовно лобіюватиме власні економічні й політичні інтереси, висуваючи до України та Молдови формальні вимоги.

Про це заявив держсекретар Польщі з європейських справ Ігнасій Немчицький на полях засідання Ради ЄС з загальних питань у Люксембурзі 16 червня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

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Формальні вимоги замість політичних авансів

Польський урядовець, коментуючи рішення Ради ЄС щодо старту перемовин з Україною та Молдовою, закликав тверезо оцінювати переговорну процедуру Брюсселя.

"Вчора ми відкрили перші кластери з Україною та Молдовою. Я вважаю, що це дуже важливий момент. Але також хочу дуже чітко заявити, що це не кінець переговорів. Це лише початок", – наголосив держсекретар Польщі.

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Немчицький пояснив юридичну суть нового етапу євроінтеграції: відкриття тематичних блоків є не просто декларацією про наміри, а офіційним врученням кандидатам списку обов'язкових умов.

"Відкриття кластерів означає, що ми формально представляємо умови, які повинні виконати держави. Це саме той момент, коли ми висуваємо формальні вимоги до кандидатів... Звісно, у цих переговорах ми будемо боротися за свої інтереси", – резюмував польський посадовець.

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