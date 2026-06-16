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Новини Членство України в ЄС відносини України та Польщі
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Польща "боротиметься за свої інтереси" під час перемовин про вступ України до ЄС

Президент Польщі Кароль Навроцький

У польському уряді заявили, що відкриття перших переговорних кластерів ЄС — це лише початок тривалого процесу, під час якого Польща послідовно лобіюватиме власні економічні й політичні інтереси, висуваючи до України та Молдови формальні вимоги.

Про це заявив держсекретар Польщі з європейських справ Ігнасій Немчицький на полях засідання Ради ЄС з загальних питань у Люксембурзі 16 червня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

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Формальні вимоги замість політичних авансів

Польський урядовець, коментуючи рішення Ради ЄС щодо старту перемовин з Україною та Молдовою, закликав тверезо оцінювати переговорну процедуру Брюсселя. 

"Вчора ми відкрили перші кластери з Україною та Молдовою. Я вважаю, що це дуже важливий момент. Але також хочу дуже чітко заявити, що це не кінець переговорів. Це лише початок", – наголосив держсекретар Польщі.

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Немчицький пояснив юридичну суть нового етапу євроінтеграції: відкриття тематичних блоків є не просто декларацією про наміри, а офіційним врученням кандидатам списку обов'язкових умов.

"Відкриття кластерів означає, що ми формально представляємо умови, які повинні виконати держави. Це саме той момент, коли ми висуваємо формальні вимоги до кандидатів... Звісно, у цих переговорах ми будемо боротися за свої інтереси", – резюмував польський посадовець.

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Про які інтереси йдеться?

  • Хоча Немчицький не озвучив конкретний перелік умов, польські медіа та профільні експерти зазначають, що Варшава першочергово захищатиме свій аграрний сектор, логістичний ринок, транспортну сферу та правила екологічного регулювання, намагаючись убезпечити власних виробників від української конкуренції. 
  • Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр також заявив, що погодив відкриття першого кластера для України лише після того, як Київ офіційно взяв на себе зобов'язання щодо виконання вимог Будапешта стосовно нацменшин на Закарпатті.

Автор: 

Польща (9375) членство в ЄС (1525) Євросоюз (15253)
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Топ коментарі
+11
При Зе ніякі інтереси України не будуть захищені. Добре працювали на міжнародній арені українські політики тільки в часи президентства Порошенка. Я даю оцінку не по обіцянках, а по фактах, а це отримання асоціації і безвізу з ЄС, санкції проти росії та інше.
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16.06.2026 17:29 Відповісти
+10
было бы справедливо, если бы требования стран не отличались от тех требований, которые, в свое время, предъявляли им при вступлении в ЕС. а то получили какие то льготы и поблажки, дотации и т.п. , а теперь будут нас давить, чтобы мы не создали им конкуренции в очереди за плюшками...
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16.06.2026 17:27 Відповісти
+8
Чомусь у мене враження,що особливо за інтереси Польщі дуже піклуються кацапи... Вам не здається?
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16.06.2026 17:28 Відповісти
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было бы справедливо, если бы требования стран не отличались от тех требований, которые, в свое время, предъявляли им при вступлении в ЕС. а то получили какие то льготы и поблажки, дотации и т.п. , а теперь будут нас давить, чтобы мы не создали им конкуренции в очереди за плюшками...
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16.06.2026 17:27 Відповісти
Ви лише не забувайте, що ляхи провели свого часу тотальну люстрацію, чого в Україні так і не відбулося фактично. А те, що ляхи--ті самі недоімперці, то це у них не відібрати.
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16.06.2026 17:52 Відповісти
Ну ось тепер результати тієї "люстрації" і бачимо коли прокацапського бидла у Польщі вище даху .
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16.06.2026 18:41 Відповісти
Чомусь у мене враження,що особливо за інтереси Польщі дуже піклуються кацапи... Вам не здається?
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16.06.2026 17:28 Відповісти
За інтереси Польщі і інших країн виступають самі європейські країни. Це більше ніж вплив якихось там кацапів.
Починаючи з того, що країну із невизначеними кордонами, що змінюються щодня під час гарячої війни ніхто до ЖС не прийме.
Не кажучи, що всі країни будуть проти Українськой сільгосппродукції. Десятиріччя пройдуть до реального вступу.
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16.06.2026 17:36 Відповісти
При Зе ніякі інтереси України не будуть захищені. Добре працювали на міжнародній арені українські політики тільки в часи президентства Порошенка. Я даю оцінку не по обіцянках, а по фактах, а це отримання асоціації і безвізу з ЄС, санкції проти росії та інше.
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16.06.2026 17:29 Відповісти
санкций сейчас намного больше и они намного жестче, при всей своей недостаточности. соглашение об ассоциации было договорено еще до петиного президенства, а между словами "порошенко" и "безвиз" нужно вставить - "затянул на несколько лет", всовывая бесконечные хотелки в проекты законов, необходимых для принятия безвиза
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16.06.2026 18:47 Відповісти
Московія + США + Польща
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16.06.2026 17:30 Відповісти
А при Порошенко було навпаки: США- Україна і Польща наш адвокат на Заході. В 2019 мудрий наріт цю концепцію зламав.
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16.06.2026 17:45 Відповісти
Польща боротиметься з Україною, поки вона прикриває їхню сцикливу дупу від *****-людожера.
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16.06.2026 17:30 Відповісти
Борцуни, хренові, бардзо хренові. Ім треба кожного солдата СОУ у дупу цілувати за то шо вистояли інакше б вде роки з три цілували б сраки бурятів з удмуртами і чувашами тощо, а вони все бороться збираються.
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16.06.2026 17:35 Відповісти
Це твоя думка. Думка людей у країнах членах НАТО- прямо протилежна. І що будемо робити?
Висновок- це все лірика і пусті балачки для іноземних держав. Реально, на жаль, це процес на десятиріччя. Потрібно бути реалістом.
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16.06.2026 17:39 Відповісти
Я не сперечаюсь шо процес буде довгій та нудний, але я шось не правильно написав за те шо пани гонорові вже були б роки з три під Парашею, як шоб Україна не вистояла і не тримаєтся досі?
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16.06.2026 17:43 Відповісти
Питання у тому, кому ти це пишеш? Поляки коментарі на Цензорі не читають..
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16.06.2026 17:45 Відповісти
Впевнена шо не читають?
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16.06.2026 18:04 Відповісти
І навіть якби читали- нічого б не змінося. Поки фронт не зупиниця і гаряча фаза війни зійде на нуль, ніяких реальних перемовин небуде. А будуть десятиліття перетягуаання канату про сільгоспродукцією з України, квоти, не квоти, компенсації, чи ні. То ж саме по металургії, хімії..Вантажним перевезенням. І питання хто кому винен на цьому фоні буде носити ліричний характер.
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16.06.2026 17:49 Відповісти
Ти виришила блеснуть ерудицією і просвітити нас пропісними істинами?
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16.06.2026 18:06 Відповісти
Мене, як митця, мучать творчі сумніви, при постановці художньої мети створення інсталяціїї...
Чи буде якийсь панок виглядати як джентельмен, якщо із його дупи буде стирчати Білий Орел відібраний у іншого джентельмена?
Що скажете, колего?
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16.06.2026 17:47 Відповісти
Ееееее, як джентельмен наврядчи, а ось як бардзо гоноровий пан, який у власній самовпевненності та переборщів з власним гонором, в інсталяції виггладати напевно буде. А як шо цєй пан буде ще і в обладунках крилатого гусара то 100 відсотково буде всім зрозуміло шо то є пан гоноровий, а не джентельмен. Другого персонаша, без білого орла на грудях, джентельменом не вважаю. Як і Р. Бернс.
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16.06.2026 18:14 Відповісти
Грабіжник також бореться за свої інтереси, коли виймає гаманець з копійчаною пенсією у старенької бабці в трамваї.
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16.06.2026 17:37 Відповісти
Нічого поляків історія не навчила.
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16.06.2026 17:38 Відповісти
Поляки різні є...І у них,як і у нас "командує парадом" агресивна і криклива меншість,яка бореться за якісь там інтереси.В мене родичів там багато,всі вони вважають себе стовідсотковими поляками.А я стовідсотковий українець.А в нас спільні дідусі,бабусі...В сімдесятих вони приїзджали до мене у Львів,спали на підлозі,їли що давав і дякували.В дев"яностих вже я до них приїзджав,привозив всякий хлам,стояв на базарах,червонів,продавав.Але ми ніколи не сварились...ну хіба так по сімейному,легко...До речі еліта їхня,шляхта майже вся має українське походження.Потоцькі,Вишневецькі,Сологуби...то все українці,всі козацького роду.То в них на стайнях пороли батогами хлопів (селян) за непочищені панові мешти чи за те що з писка цибулею смерділо.От звідтам і гонор,і респектовість,і європейськість...
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16.06.2026 18:44 Відповісти
Не розуміє претензій до Польщі.Проблема не в Польщі.До того моменту,коли будуть обговорюваться ці питання,потрібно виконати першочергові умови,на які вова забив з першого дня свого *************.
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16.06.2026 17:41 Відповісти
Звісно ж, що за буратінкиного "керування" на ЄС не бачити.
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16.06.2026 18:01 Відповісти
.. у кожній з країн свої проблеми та досягнення зі вступом до ЄС... У Молдови реальний помічник....Румунія...достатньо адекватний уряд з адекватними рішеннями. Не кажучи вже про Майю Санду... Реальні кроки у рішенні вимог ЄС. Проблеми з самим молдавським нарідом...у якого критично мінімальна кількість прихільників ЄС.
У Україні реально помічники відсутні. Більшість країн тільки спостерігають за діями... не афішіруючі своє позицію... Інші відверто проти. Явних штовхачів НЕМА, Повністью неадекватний уряд з повною відсутністью кроків для вступу в ЄС. Не кажучи вже про президента..який (скажемо прямо) розісрався з більшістью впливових країн ..і вимагає від ЄС прискореного вступу..відверто шкодячі і навіть не намагаючись щось робити. Також проблема з нарідом. Це вже невідємне.
То питання!? У кого більш шансів бути у ЄС? Невже хтось думає..що керівництво країн..члені ЄС не знає про дику корупцію в Україні... про ігнорування всіх вимог... відверте крадівництво повсюди...тощо. І невже хтось з них вважає..що президент Зеленський дійсно розумний і адекватний політик..який повсюди меле язиком і нічого не робить.
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16.06.2026 17:44 Відповісти
Вважаю, що Україна має помічників; це--країни Балтії. Вони, як ніхто більше, цілком розуміють стан речей у нашій державі. До речі, Латвія теж має надвисокий вміст кацапомовної вати (близько 40 %).
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16.06.2026 18:12 Відповісти
.та невже Ви думаєте... що вони не розуміють і не бачать дійсний стан речей в Україні? І при чому тут відсоток кацапомовної вати? Невже Ви думаєте...що потискання рук нашому найвеличнійшому..і посмішки ... при спілкуванні з ним..це повага і розуміння...що вони спілкуються з дійсним лідером? Та вони дуже добре знають всю ніцість і кривляння зеленої потвори. Вони бачать... розуміють..аналізують і стовідсотково у них волосся дибки. І навіть якщо вони і будуть за вступ України до ЄС на прискорених умовах... то це крик чайок в океані... Головні керманичі цього процесу не зроблять такого відверто дурного кроку...щоб прийняти Україну в ЄС.. як найбільш корумповану державу..з повною відсутністью судочинства... верховенства права..і відверто дурноголовим лідером. Чи вони не проаналізували його дії до війни... на початку війни..і не аналізують зараз? Поки Україна буфер перед смердячими...вони будуть тиснути гниді руки і посміхатися. Як тільки закінчиться війна... все це випливе .як з вигрібної ями..куди кинули дріжжі... Не сподівайтеся на позитив.
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16.06.2026 18:31 Відповісти
Було б чудово пропустити кацапів далі на польщу, бо це збереже наші життя так як ми «лобіюємо власні інтереси»
доречі що там налобіювали після смоленська? За щоку?
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16.06.2026 17:48 Відповісти
Було б чудово пропустити кацапів через тебе 😄
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16.06.2026 18:16 Відповісти
Поляки знають що в Україні агрохолдинги володіють сотнями тисяч га землі. Натомість в Польщі хто має 100 га то вже великий латифундист. Тож мазури захищатимуть свого дрібного фермера на якому тримаються всі праві партії та й державність з нацією. Ну і екологія до збіжжя і решти харчів сувора в усьому ЄС не лише в поляків
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16.06.2026 17:49 Відповісти
Одного "борцуна" позбулися, інший гівнюк виліз.
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16.06.2026 17:49 Відповісти
Польща "боротиметься за свої інтереси" під час перемовин про вступ України до ЄС
================
Знову хоче Львів та Волинь?
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16.06.2026 17:52 Відповісти
Звучить начебто ми боротимемося за невступ України до ЄС. Розуміють що Фон дер Ляйєн усі гроші віддасть Україні.
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16.06.2026 17:55 Відповісти
Та хай гуляє вальсом
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16.06.2026 18:22 Відповісти
 
 