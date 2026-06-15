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Новини Членство України в ЄС
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Євросоюз відкрив перший переговорний кластер про вступ України і Молдови

Допомога Україні від Європи

15 червня всі країни Європейського Союзу дійшли згоди щодо відкриття першого кластеру переговорів про вступ України та Молдови до блоку.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Єврокомісії, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Сьогодні ми розпочинаємо переговори щодо основи процесу вступу, зокрема у сферах правосуддя, свободи та основних прав. Ми бачимо, скільки зусиль доклали ці країни, і винагороджуємо їх чітким планом подальших дій", - йдеться у заяві.

У ЄС додали, що розширення є стратегічним вибором союзу: "Це наша найкраща інвестиція у спільне майбутнє, сповнене миру, безпеки та процвітання".

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Що передувало?

  • 12 червня всі країни Європейського Союзу підтримали початок переговорів щодо вступу України та Молдови до блоку. 
  • Міжурядова конференція стане офіційним стартом практичного етапу переговорів щодо Кластера 1. Подальший прогрес до членства залежатиме від того, як держави виконають необхідні реформи та узгодять національне законодавство з європейським.

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Єврокомісія (2454) Молдова (2203) Україна (7432) членство в ЄС (1523) Євросоюз (15239)
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Топ коментарі
+4
О, повилазили висратися ботяри, а я в них запитаю: шо з їбалом? 😁
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15.06.2026 18:17 Відповісти
+1
мы в город Изумрудный идём дорогой трудной
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15.06.2026 18:02 Відповісти
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мы в город Изумрудный идём дорогой трудной
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15.06.2026 18:02 Відповісти
Перший кластер за 13 років)
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15.06.2026 18:06 Відповісти
елітний клюб високопосажених пістоболів....
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15.06.2026 18:12 Відповісти
О, повилазили висратися ботяри, а я в них запитаю: шо з їбалом? 😁
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15.06.2026 18:17 Відповісти
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15.06.2026 18:31 Відповісти
Они **** насмехаются: Награждают они за усилия в области правосудия, свободы и основных прав...
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15.06.2026 18:52 Відповісти
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15.06.2026 19:00 Відповісти
Они насмехаются: награждают за усилия в области правосудия, свободы и основных прав...
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15.06.2026 18:54 Відповісти
Той клястер можна на хліб намазати чи в кишеню покласти?
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15.06.2026 19:05 Відповісти
зокрема у сферах правосуддя, свободи та основних прав. Ми бачимо, скільки зусиль доклали ці країни, і винагороджуємо їх чітким планом подальших дій"
Смешно. Ну честно, они же прекрасно все видят и понимают. Очередная морква для ослика. Все знают что это все чистая профанация для зебобиков.
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15.06.2026 19:33 Відповісти
 
 