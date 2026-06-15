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Євросоюз відкрив перший переговорний кластер про вступ України і Молдови
15 червня всі країни Європейського Союзу дійшли згоди щодо відкриття першого кластеру переговорів про вступ України та Молдови до блоку.
Про це йдеться в повідомленні пресслужби Єврокомісії, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Сьогодні ми розпочинаємо переговори щодо основи процесу вступу, зокрема у сферах правосуддя, свободи та основних прав. Ми бачимо, скільки зусиль доклали ці країни, і винагороджуємо їх чітким планом подальших дій", - йдеться у заяві.
У ЄС додали, що розширення є стратегічним вибором союзу: "Це наша найкраща інвестиція у спільне майбутнє, сповнене миру, безпеки та процвітання".
Що передувало?
- 12 червня всі країни Європейського Союзу підтримали початок переговорів щодо вступу України та Молдови до блоку.
- Міжурядова конференція стане офіційним стартом практичного етапу переговорів щодо Кластера 1. Подальший прогрес до членства залежатиме від того, як держави виконають необхідні реформи та узгодять національне законодавство з європейським.
Топ коментарі
+4 Bohdanov Dmytro #550873
показати весь коментар15.06.2026 18:17 Відповісти Посилання
+1 Fuyt Monk
показати весь коментар15.06.2026 18:02 Відповісти Посилання
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Смешно. Ну честно, они же прекрасно все видят и понимают. Очередная морква для ослика. Все знают что это все чистая профанация для зебобиков.