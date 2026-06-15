Євросоюз відкрив перший переговорний кластер про вступ України і Молдови

15 червня всі країни Європейського Союзу дійшли згоди щодо відкриття першого кластеру переговорів про вступ України та Молдови до блоку.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Єврокомісії, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Сьогодні ми розпочинаємо переговори щодо основи процесу вступу, зокрема у сферах правосуддя, свободи та основних прав. Ми бачимо, скільки зусиль доклали ці країни, і винагороджуємо їх чітким планом подальших дій", - йдеться у заяві.

У ЄС додали, що розширення є стратегічним вибором союзу: "Це наша найкраща інвестиція у спільне майбутнє, сповнене миру, безпеки та процвітання".

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Що передувало?

12 червня всі країни Європейського Союзу підтримали початок переговорів щодо вступу України та Молдови до блоку.

Міжурядова конференція стане офіційним стартом практичного етапу переговорів щодо Кластера 1. Подальший прогрес до членства залежатиме від того, як держави виконають необхідні реформи та узгодять національне законодавство з європейським.

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