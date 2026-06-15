Відкриття всіх кластерів на переговорах про вступ України до ЄС очікується в липні, - Кос

Єврокомісарка Марта Кос очікує відкриття всіх кластерів у переговорах про вступ з Україною та Молдовою вже у липні.

Про це вона заявила перед засіданням Ради ЄС з питань закордонних справ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Що відомо?

"Сьогодні мегадень для процесу розширення. Ми робимо перший, найбільший крок для України та Молдови після того, як вони отримали статус кандидатів у 2023 році. Нарешті ми зможемо відкрити перший кластер для обох країн", - зазначила єврокомісарка.

За словами Кос, Україна та Молдова виконали свої зобов’язання, і ЄС "також повинен їх виконати".

"Ось чому я очікую, що ми відкриємо всі інші п’ять кластерів у липні, і це також гарна новина", - додала вона.

Також єврокомісарка підтвердила, що Україна готова до переговорів про вступ завдяки попередньому завантаженню необхідних реформ, починаючи з листопада 2025 року, коли переговори були розпочаті неформально, на технічному рівні.

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Що передувало?

12 червня всі країни Європейського Союзу підтримали початок переговорів щодо вступу України та Молдови до блоку. Перший переговорний кластер офіційно відкриють 15 червня.

Міжурядова конференція стане офіційним стартом практичного етапу переговорів щодо Кластера 1. Подальший прогрес до членства залежатиме від того, як держави виконають необхідні реформи та узгодять національне законодавство з європейським.

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