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Новини Членство України в ЄС
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Відкриття всіх кластерів на переговорах про вступ України до ЄС очікується в липні, - Кос

Коли відкриють всі кластери? У ЄС назвали можливу дату

Єврокомісарка Марта Кос очікує відкриття всіх кластерів у переговорах про вступ з Україною та Молдовою вже у липні.

Про це вона заявила перед засіданням Ради ЄС з питань закордонних справ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Що відомо?

"Сьогодні мегадень для процесу розширення. Ми робимо перший, найбільший крок для України та Молдови після того, як вони отримали статус кандидатів у 2023 році. Нарешті ми зможемо відкрити перший кластер для обох країн", - зазначила єврокомісарка.

За словами Кос, Україна та Молдова виконали свої зобов’язання, і ЄС "також повинен їх виконати".

"Ось чому я очікую, що ми відкриємо всі інші п’ять кластерів у липні, і це також гарна новина", - додала вона.

Також єврокомісарка підтвердила, що Україна готова до переговорів про вступ завдяки попередньому завантаженню необхідних реформ, починаючи з листопада 2025 року, коли переговори були розпочаті неформально, на технічному рівні.

Читайте: Україна виконує те, що необхідно, і важливо, що ЄС дотримується слова, - Зеленський про вступні переговори

Що передувало?

  • 12 червня всі країни Європейського Союзу підтримали початок переговорів щодо вступу України та Молдови до блоку. Перший переговорний кластер офіційно відкриють 15 червня.
  • Міжурядова конференція стане офіційним стартом практичного етапу переговорів щодо Кластера 1. Подальший прогрес до членства залежатиме від того, як держави виконають необхідні реформи та узгодять національне законодавство з європейським.

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Автор: 

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Не надо торопится,краще в серпні,замість розмов про червень 😡
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15.06.2026 09:59 Відповісти
Чекайте ще на вимоги поляків, румунів, болгарів...
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15.06.2026 10:04 Відповісти
Якого року?
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15.06.2026 10:15 Відповісти
В липні якого року?
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15.06.2026 10:18 Відповісти
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Як же вони харчеваться будуть??
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15.06.2026 11:34 Відповісти
 
 