Открытие всех кластеров на переговорах о вступлении Украины в ЕС ожидается в июле, - Кос
Еврокомиссар Марта Кос ожидает открытия всех кластеров в переговорах о вступлении с Украиной и Молдовой уже в июле.
Об этом она заявила перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Что известно?
"Сегодня важный день для процесса расширения. Мы делаем первый, самый большой шаг для Украины и Молдовы после того, как они получили статус кандидатов в 2023 году. Наконец-то мы сможем открыть первый кластер для обеих стран", - отметила еврокомиссар.
По словам Кос, Украина и Молдова выполнили свои обязательства, и ЕС "также должен их выполнить".
"Вот почему я ожидаю, что мы откроем все остальные пять кластеров в июле, и это также хорошая новость", - добавила она.
Также еврокомиссар подтвердила, что Украина готова к переговорам о вступлении благодаря предварительной загрузке необходимых реформ, начиная с ноября 2025 года, когда переговоры были начаты неформально, на техническом уровне.
Что предшествовало?
- 12 июня все страны Европейского Союза поддержали начало переговоров о вступлении Украины и Молдовы в блок. Первый переговорный кластер официально откроют 15 июня.
- Межправительственная конференция станет официальным стартом практического этапа переговоров по Кластеру 1. Дальнейший прогресс на пути к членству будет зависеть от того, как государства выполнят необходимые реформы и согласуют национальное законодательство с европейским.
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