РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12586 посетителей онлайн
Новости Членство Украины в ЕС
501 5

Открытие всех кластеров на переговорах о вступлении Украины в ЕС ожидается в июле, - Кос

Когда откроют все кластеры? В ЕС назвали возможную дату

Еврокомиссар Марта Кос ожидает открытия всех кластеров в переговорах о вступлении с Украиной и Молдовой уже в июле.

Об этом она заявила перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

"Сегодня важный день для процесса расширения. Мы делаем первый, самый большой шаг для Украины и Молдовы после того, как они получили статус кандидатов в 2023 году. Наконец-то мы сможем открыть первый кластер для обеих стран", - отметила еврокомиссар.

По словам Кос, Украина и Молдова выполнили свои обязательства, и ЕС "также должен их выполнить".

"Вот почему я ожидаю, что мы откроем все остальные пять кластеров в июле, и это также хорошая новость", - добавила она.

Также еврокомиссар подтвердила, что Украина готова к переговорам о вступлении благодаря предварительной загрузке необходимых реформ, начиная с ноября 2025 года, когда переговоры были начаты неформально, на техническом уровне.

Читайте: Украина выполняет то, что необходимо, и важно, чтобы ЕС сдержал слово, - Зеленский о вступительных переговорах

Что предшествовало?

  • 12 июня все страны Европейского Союза поддержали начало переговоров о вступлении Украины и Молдовы в блок. Первый переговорный кластер официально откроют 15 июня.
  • Межправительственная конференция станет официальным стартом практического этапа переговоров по Кластеру 1. Дальнейший прогресс на пути к членству будет зависеть от того, как государства выполнят необходимые реформы и согласуют национальное законодательство с европейским.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Работодателей в ЕС обязали указывать зарплаты в вакансиях и отчитываться о разнице в оплате труда для женщин и мужчин

Автор: 

членство в ЕС (1287) Евросоюз (18210) Кос Марта (59)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не надо торопится,краще в серпні,замість розмов про червень 😡
показать весь комментарий
15.06.2026 09:59 Ответить
Чекайте ще на вимоги поляків, румунів, болгарів...
показать весь комментарий
15.06.2026 10:04 Ответить
Якого року?
показать весь комментарий
15.06.2026 10:15 Ответить
В липні якого року?
показать весь комментарий
15.06.2026 10:18 Ответить
Пенсіонери - суддівські та нардепи з ВРУ, дуже стривожені!!
Як же вони харчеваться будуть??
Отримують сотні тисяч гривень - рейтинг найбагатших пенсіонерів України

Колишня суддя КСУ Наталія Шаптала щомісяця отримує 390 тис. грн - найбільше серед усіх чиновників-пенсіонерів у країні…
https://informator.ua/uk/otrimuyut-sotni-tisyach-griven-reyting-naybagatshih-pensioneriv-ukrajini
показать весь комментарий
15.06.2026 11:34 Ответить
 
 