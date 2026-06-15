Открытие всех кластеров на переговорах о вступлении Украины в ЕС ожидается в июле, - Кос

Еврокомиссар Марта Кос ожидает открытия всех кластеров в переговорах о вступлении с Украиной и Молдовой уже в июле.

Об этом она заявила перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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Что известно?

"Сегодня важный день для процесса расширения. Мы делаем первый, самый большой шаг для Украины и Молдовы после того, как они получили статус кандидатов в 2023 году. Наконец-то мы сможем открыть первый кластер для обеих стран", - отметила еврокомиссар.

По словам Кос, Украина и Молдова выполнили свои обязательства, и ЕС "также должен их выполнить".

"Вот почему я ожидаю, что мы откроем все остальные пять кластеров в июле, и это также хорошая новость", - добавила она.

Также еврокомиссар подтвердила, что Украина готова к переговорам о вступлении благодаря предварительной загрузке необходимых реформ, начиная с ноября 2025 года, когда переговоры были начаты неформально, на техническом уровне.

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Что предшествовало?

12 июня все страны Европейского Союза поддержали начало переговоров о вступлении Украины и Молдовы в блок. Первый переговорный кластер официально откроют 15 июня.

Межправительственная конференция станет официальным стартом практического этапа переговоров по Кластеру 1. Дальнейший прогресс на пути к членству будет зависеть от того, как государства выполнят необходимые реформы и согласуют национальное законодательство с европейским.

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