ЕС официально начнет переговоры о вступлении Украины 15 июня, — фон дер Ляйен

Все страны Европейского Союза поддержали начало переговоров по вступлению Украины и Молдовы в блок. Первый переговорный кластер будет открыт 15 июня.

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, информирует Цензор.НЕТ.

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Начало переговоров о вступлении

"Сегодня Европейский Союз сделал важный шаг вперед. Все государства-члены согласились начать первый блок переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой", - подчеркнула она.

Фон дер Ляйен заявила, что решение об открытии первого переговорного кластера, которое будет формально одобрено на этой конференции, является победой не только стран-кандидатов, но и всего ЕС.

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Также фон дер Ляйен подтвердила, что на межправительственной конференции в понедельник будут открыты переговоры только по первому кластеру –– "Основы", который "охватывает основные ценности и принципы, на которых основан ЕС, –– от верховенства права до прочных демократических институтов".

"Это признание решимости, мужества и упорного труда, продемонстрированных обеими странами в продвижении реформ, даже несмотря на огромные вызовы. А также сигналом того, что предложение ЕС о мире, стабильности и возможностях является непревзойденным.

Расширение — это стратегический выбор. Сближая наши народы, мы укрепляем мир, безопасность и процветание на всем континенте. В мире с растущей неопределенностью расширение Европейского Союза отвечает нашим общим интересам. Расширение остается одной из величайших историй успеха ЕС и нашей лучшей инвестицией в наше общее будущее", — добавила она.

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