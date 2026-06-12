ЕС официально начнет переговоры о вступлении Украины 15 июня, — фон дер Ляйен
Все страны Европейского Союза поддержали начало переговоров по вступлению Украины и Молдовы в блок. Первый переговорный кластер будет открыт 15 июня.
Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, информирует Цензор.НЕТ.
Начало переговоров о вступлении
"Сегодня Европейский Союз сделал важный шаг вперед. Все государства-члены согласились начать первый блок переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой", - подчеркнула она.
Фон дер Ляйен заявила, что решение об открытии первого переговорного кластера, которое будет формально одобрено на этой конференции, является победой не только стран-кандидатов, но и всего ЕС.
Также фон дер Ляйен подтвердила, что на межправительственной конференции в понедельник будут открыты переговоры только по первому кластеру –– "Основы", который "охватывает основные ценности и принципы, на которых основан ЕС, –– от верховенства права до прочных демократических институтов".
"Это признание решимости, мужества и упорного труда, продемонстрированных обеими странами в продвижении реформ, даже несмотря на огромные вызовы. А также сигналом того, что предложение ЕС о мире, стабильности и возможностях является непревзойденным.
Расширение — это стратегический выбор. Сближая наши народы, мы укрепляем мир, безопасность и процветание на всем континенте. В мире с растущей неопределенностью расширение Европейского Союза отвечает нашим общим интересам. Расширение остается одной из величайших историй успеха ЕС и нашей лучшей инвестицией в наше общее будущее", — добавила она.
Что предшествовало?
- Ранее еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что уже в июне может быть открыт первый переговорный кластер "Основы" относительно вступления Украины в Европейский Союз.
- Президент Еврокомиссии фон дер Ляйен заявила, что Украина выполнила условия для открытия первого кластера вступления в ЕС.
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Україна офіційно почала переговори про вступ до ЄС
Сьогодні, 25 червня офіційно стартували переговори про вступ України до Європейського союзу. Це відбулося на Першій міжурядовій конференції в Люксембурзі.
Докладніше про це - читайте в матеріалі https://www.rbc.ua/rus/news РБК-Україна нижче.
Також сьогодні розпочнуться переговори щодо членства Молдови.
якщо міндіч дозволить💩