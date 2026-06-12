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Новости Членство Украины в ЕС
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ЕС официально начнет переговоры о вступлении Украины 15 июня, — фон дер Ляйен

Украина, ЕС

Все страны Европейского Союза поддержали начало переговоров по вступлению Украины и Молдовы в блок. Первый переговорный кластер будет открыт 15 июня.

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, информирует Цензор.НЕТ.

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Начало переговоров о вступлении

"Сегодня Европейский Союз сделал важный шаг вперед. Все государства-члены согласились начать первый блок переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой", - подчеркнула она.

Фон дер Ляйен заявила, что решение об открытии первого переговорного кластера, которое будет формально одобрено на этой конференции, является победой не только стран-кандидатов, но и всего ЕС.

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Также фон дер Ляйен подтвердила, что на межправительственной конференции в понедельник будут открыты переговоры только по первому кластеру –– "Основы", который "охватывает основные ценности и принципы, на которых основан ЕС, –– от верховенства права до прочных демократических институтов".

"Это признание решимости, мужества и упорного труда, продемонстрированных обеими странами в продвижении реформ, даже несмотря на огромные вызовы. А также сигналом того, что предложение ЕС о мире, стабильности и возможностях является непревзойденным.

Расширение — это стратегический выбор. Сближая наши народы, мы укрепляем мир, безопасность и процветание на всем континенте. В мире с растущей неопределенностью расширение Европейского Союза отвечает нашим общим интересам. Расширение остается одной из величайших историй успеха ЕС и нашей лучшей инвестицией в наше общее будущее", — добавила она.

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Что предшествовало?

  • Ранее еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что уже в июне может быть открыт первый переговорный кластер "Основы" относительно вступления Украины в Европейский Союз.
  • Президент Еврокомиссии фон дер Ляйен заявила, что Украина выполнила условия для открытия первого кластера вступления в ЕС.

Автор: 

Молдова (2007) переговоры (5831) Украина (44456) членство в ЕС (1283) Урсула фон дер Ляйен (746)
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Прагнемо вступити до ЄС
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12.06.2026 20:42 Ответить
Прагнемо. Але покі йде війна, навряд...
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12.06.2026 21:01 Ответить
25.06.2024

Україна офіційно почала переговори про вступ до ЄС

Сьогодні, 25 червня офіційно стартували переговори про вступ України до Європейського союзу. Це відбулося на Першій міжурядовій конференції в Люксембурзі.

Докладніше про це - читайте в матеріалі https://www.rbc.ua/rus/news РБК-Україна нижче.

Також сьогодні розпочнуться переговори щодо членства Молдови.
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12.06.2026 20:43 Ответить
15 червня Лідор перестане мародерити і поведе Україну в світле майбутнє....
якщо міндіч дозволить💩
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12.06.2026 20:44 Ответить
Просто напишу тут, що Туречиина веде надзвичайно потужні та плідні перемовини про вступ до ЄС, починаючи з 2005 року
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12.06.2026 20:47 Ответить
Фраза "осел і морквина перед носом" (або на оглоблях) - це відома метафора маніпуляції, помилкової мотивації та недосяжної мети. Вона описує ситуацію, коли людину змушують безперервно працювати, утримуючи перед нею привабливу, але свідомо недоступну нагороду.
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12.06.2026 20:55 Ответить
 
 