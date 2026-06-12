ЄС офіційно розпочне перемовини про вступ України 15 червня, - фон дер Ляєн

Усі країни Європейського Союзу підтримали початок переговорів щодо вступу України та Молдови до блоку. Перший переговорний кластер відкриють 15 червня.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ.

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Початок переговорів про вступ

"Сьогодні Європейський Союз зробив важливий крок уперед. Усі держави-члени погодилися розпочати перший блок переговорів про вступ з Україною та Молдовою", - наголосила вона.

Фон дер Ляєн заявила, що рішення щодо відкриття першого переговорного кластера, яке буде формально схвалене на цій конференції, є перемогою не лише держав-кандидаток, а і всього ЄС.

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Також фон дер Ляєн підтвердила, що на міжурядовій конференції у понеділок будуть відкриті переговори лише щодо першого кластера –– "Основи", який "охоплює основні цінності та принципи, на яких ґрунтується ЄС, –– від верховенства права до міцних демократичних інститутів".

"Це є визнанням рішучості, мужності та наполегливої праці, продемонстрованих обома країнами у просуванні реформ, навіть попри величезні виклики. А також сигналом того, що пропозиція ЄС щодо миру, стабільності та можливостей є неперевершеною.

Розширення є стратегічним вибором. Зближуючи наші народи, ми зміцнюємо мир, безпеку та процвітання на всьому континенті. У світі зі зростаючою невизначеністю, розширення Європейського Союзу відповідає нашим спільним інтересам. Розширення залишається однією з найбільших історій успіху ЄС та нашою найкращою інвестицією у наше спільне майбутнє", - додала вона.

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