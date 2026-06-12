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Новини Членство України в ЄС
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ЄС офіційно розпочне перемовини про вступ України 15 червня, - фон дер Ляєн

Україна, ЄС

Усі країни Європейського Союзу підтримали початок переговорів щодо вступу України та Молдови до блоку. Перший переговорний кластер відкриють 15 червня.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ.

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Початок переговорів про вступ

"Сьогодні Європейський Союз зробив важливий крок уперед. Усі держави-члени погодилися розпочати перший блок переговорів про вступ з Україною та Молдовою", - наголосила вона.

Фон дер Ляєн заявила, що рішення щодо відкриття першого переговорного кластера, яке буде формально схвалене на цій конференції, є перемогою не лише держав-кандидаток, а і всього ЄС.

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Також фон дер Ляєн підтвердила, що на міжурядовій конференції у понеділок будуть відкриті переговори лише щодо першого кластера –– "Основи", який "охоплює основні цінності та принципи, на яких ґрунтується ЄС, –– від верховенства права до міцних демократичних інститутів".

"Це є визнанням рішучості, мужності та наполегливої праці, продемонстрованих обома країнами у просуванні реформ, навіть попри величезні виклики. А також сигналом того, що пропозиція ЄС щодо миру, стабільності та можливостей є неперевершеною.

Розширення є стратегічним вибором. Зближуючи наші народи, ми зміцнюємо мир, безпеку та процвітання на всьому континенті. У світі зі зростаючою невизначеністю, розширення Європейського Союзу відповідає нашим спільним інтересам. Розширення залишається однією з найбільших історій успіху ЄС та нашою найкращою інвестицією у наше спільне майбутнє", - додала вона.

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Що передувало?

  • Раніше Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що вже в червні може бути відкритий перший переговорний кластер "Основи" щодо вступу України до Європейського Союзу.
  • Президентка Єврокомісії фон дер Ляєн заявила, що Україна виконала умови для відкриття першого кластера вступу до ЄС.

Автор: 

Молдова (2201) перемовини (3820) Україна (7417) членство в ЄС (1519) фон дер Ляєн Урсула (1000)
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Прагнемо вступити до ЄС
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12.06.2026 20:42 Відповісти
Прагнемо. Але покі йде війна, навряд...
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12.06.2026 21:01 Відповісти
25.06.2024

Україна офіційно почала переговори про вступ до ЄС

Сьогодні, 25 червня офіційно стартували переговори про вступ України до Європейського союзу. Це відбулося на Першій міжурядовій конференції в Люксембурзі.

Докладніше про це - читайте в матеріалі https://www.rbc.ua/rus/news РБК-Україна нижче.

Також сьогодні розпочнуться переговори щодо членства Молдови.
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12.06.2026 20:43 Відповісти
15 червня Лідор перестане мародерити і поведе Україну в світле майбутнє....
якщо міндіч дозволить💩
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12.06.2026 20:44 Відповісти
Просто напишу тут, що Туречиина веде надзвичайно потужні та плідні перемовини про вступ до ЄС, починаючи з 2005 року
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12.06.2026 20:47 Відповісти
Фраза "осел і морквина перед носом" (або на оглоблях) - це відома метафора маніпуляції, помилкової мотивації та недосяжної мети. Вона описує ситуацію, коли людину змушують безперервно працювати, утримуючи перед нею привабливу, але свідомо недоступну нагороду.
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12.06.2026 20:55 Відповісти
 
 