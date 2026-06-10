Є очікування, що наступного місяця Україна може відкрити всі переговорні кластери з ЄС, - Качка
Протягом липня Україна може відкрити всі переговорні кластери про вступ до Європейського Союзу.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка.
Що відомо?
"У нас є очікування, що ми в межах наступного місяця можемо відкрити всі кластери. Це амбітна мета, але про неї дедалі більше вголос говорять європейські колеги", - зазначив він під час засідання Комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій.
Віцепрем'єр уточнив, що відкриття кластерів стане фінальною стадією переходу до завершального етапу переговорів з ЄС.
Що передувало?
Топ коментарі
+6 Begemot Pepa
показати весь коментар10.06.2026 15:49 Відповісти Посилання
+3 Olha Piliashenko
показати весь коментар10.06.2026 15:44 Відповісти Посилання
+1 Mart
показати весь коментар10.06.2026 16:29 Відповісти Посилання
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Дурень думкою радіє, а "країна мрій" будується семимильними кроками.
Що ж, один вже кластер, своєрідно,відкрили з сусідньою зах.країною,яку почав оминати один важливий політичний турист.
Українці будуть лише захищати усі меншини які тут добре прилаштувались.....
Навіщо взагалі створювати умови для якихось меншин? Візовий режим - саме те!