Є очікування, що наступного місяця Україна може відкрити всі переговорні кластери з ЄС, - Качка

Протягом липня Україна може відкрити всі переговорні кластери про вступ до Європейського Союзу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка.

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Що відомо?

"У нас є очікування, що ми в межах наступного місяця можемо відкрити всі кластери. Це амбітна мета, але про неї дедалі більше вголос говорять європейські колеги", - зазначив він під час засідання Комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій.

Віцепрем'єр уточнив, що відкриття кластерів стане фінальною стадією переходу до завершального етапу переговорів з ЄС.

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Що передувало?

Раніше Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що вже в червні може бути відкритий перший переговорний кластер "Основи" щодо вступу України до Європейського Союзу.

Президентка Єврокомісії фон дер Ляєн заявила, що Україна виконала умови для відкриття першого кластера вступу до ЄС.

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