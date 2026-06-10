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Новини Членство України в ЄС
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Є очікування, що наступного місяця Україна може відкрити всі переговорні кластери з ЄС, - Качка

Коли буде відкриття переговорних кластерів з ЄС? Качка відповів

Протягом липня Україна може відкрити всі переговорні кластери про вступ до Європейського Союзу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка.

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Що відомо?

"У нас є очікування, що ми в межах наступного місяця можемо відкрити всі кластери. Це амбітна мета, але про неї дедалі більше вголос говорять європейські колеги", - зазначив він під час засідання Комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій.

Віцепрем'єр уточнив, що відкриття кластерів стане фінальною стадією переходу до завершального етапу переговорів з ЄС.

Дивіться: Місце України - в ЄС та НАТО. Переговорні кластери варто відкрити вже цього літа, - президент Естонії Каріс. ВIДЕО

Що передувало?

  • Раніше Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що вже в червні може бути відкритий перший переговорний кластер "Основи" щодо вступу України до Європейського Союзу.
  • Президентка Єврокомісії фон дер Ляєн заявила, що Україна виконала умови для відкриття першого кластера вступу до ЄС.

Читайте: 55% українців вважають, що влада скоріше не виконує "домашню роботу" для вступу в ЄС, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

членство в ЄС (1516) Євросоюз (15223) Качка Тарас (166)
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Топ коментарі
+6
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10.06.2026 15:49 Відповісти
+3
Що можна ще сказати так щоб це було максимально ні про що і порожньо? Це ж виходить у людини навіть в голові нічого немає щоб щось притомне запропонувати і сказати. Які кластери в очікуванні неочікуваного?
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10.06.2026 15:44 Відповісти
+1
💯💯💯
Українці будуть лише захищати усі меншини які тут добре прилаштувались.....
Навіщо взагалі створювати умови для якихось меншин? Візовий режим - саме те!
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10.06.2026 16:29 Відповісти
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знов ппотужнонезламна перемога??качка в очікуванні халявного банкету......
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10.06.2026 15:43 Відповісти
Що можна ще сказати так щоб це було максимально ні про що і порожньо? Це ж виходить у людини навіть в голові нічого немає щоб щось притомне запропонувати і сказати. Які кластери в очікуванні неочікуваного?
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10.06.2026 15:44 Відповісти
"У нас є очікування:"
- що буде кава в Ялті (2023)
- війна закінчиться до середини літа (2024)
- до кінця року буде вироблено 3000 ракет Хламінго (2025)
...
- відкриють переговірні кластери в липні (2026)
Дурень думкою радіє, а "країна мрій" будується семимильними кроками.
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10.06.2026 15:48 Відповісти
Ти якийсь песиміст! Династія ж будується,значить не все так погано!
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10.06.2026 15:50 Відповісти
В дупу те ЄС,в яке Україну ніхто ніколи не прийме!
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10.06.2026 15:48 Відповісти
Нам потрібно не у рота сусідам заглядати, а розбудовувати власну державу!👍
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10.06.2026 16:32 Відповісти
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10.06.2026 15:49 Відповісти
Нехай Качка не забуває, що є "гуси" Навроцького і Фіцо
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10.06.2026 15:51 Відповісти
Тобто,є очікування на кластери з ЄС?
Що ж, один вже кластер, своєрідно,відкрили з сусідньою зах.країною,яку почав оминати один важливий політичний турист.
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10.06.2026 15:52 Відповісти
Європейці звісно генії в роботі з вождями й племенами, це що є то є.
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10.06.2026 15:58 Відповісти
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10.06.2026 15:59 Відповісти
Чекайте чекайте бовдури ЗЕлені - довго чекати будете!!!
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10.06.2026 15:59 Відповісти
Є очікування, що за угорцями і болгарами, особливого статусу їх меншинам пред'являть Польща, Румунія та Словакія. Не прм'ятаю Ізраіль вже вимагав?
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10.06.2026 16:11 Відповісти
💯💯💯
Українці будуть лише захищати усі меншини які тут добре прилаштувались.....
Навіщо взагалі створювати умови для якихось меншин? Візовий режим - саме те!
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10.06.2026 16:29 Відповісти
Говорити, це ми любимо... Досвід розмовного жанру ну дооосить великий
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10.06.2026 16:25 Відповісти
Ну нарешті. Заживемо тепер. Дочекалися! 100 500 амбітна мета та кластери, це ж так патужна... нє?
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10.06.2026 16:27 Відповісти
 
 