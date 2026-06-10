Есть ожидания, что в следующем месяце Украина может открыть все переговорные кластеры с ЕС, - Качка

В течение июля Украина может открыть все переговорные кластеры по вступлению в Европейский Союз.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка.

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Что известно?

"У нас есть ожидания, что в течение следующего месяца мы сможем открыть все кластеры. Это амбициозная цель, но о ней все громче говорят европейские коллеги", - отметил он во время заседания Комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций.

Вице-премьер уточнил, что открытие кластеров станет финальной стадией перехода к завершающему этапу переговоров с ЕС.

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Что предшествовало?

Ранее еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что уже в июне может быть открыт первый переговорный кластер "Основы" по вступлению Украины в Европейский Союз.

Президент Еврокомиссии фон дер Ляйен заявила, что Украина выполнила условия для открытия первого кластера вступления в ЕС.

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