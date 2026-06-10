Есть ожидания, что в следующем месяце Украина может открыть все переговорные кластеры с ЕС, - Качка
В течение июля Украина может открыть все переговорные кластеры по вступлению в Европейский Союз.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка.
Что известно?
"У нас есть ожидания, что в течение следующего месяца мы сможем открыть все кластеры. Это амбициозная цель, но о ней все громче говорят европейские коллеги", - отметил он во время заседания Комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций.
Вице-премьер уточнил, что открытие кластеров станет финальной стадией перехода к завершающему этапу переговоров с ЕС.
Что предшествовало?
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+6 Begemot Pepa
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+4 Olha Piliashenko
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+1 Игорь Шамрай
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Дурень думкою радіє, а "країна мрій" будується семимильними кроками.
Що ж, один вже кластер, своєрідно,відкрили з сусідньою зах.країною,яку почав оминати один важливий політичний турист.
Українці будуть лише захищати усі меншини які тут добре прилаштувались.....
Навіщо взагалі створювати умови для якихось меншин? Візовий режим - саме те!