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Новости Членство Украины в ЕС
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Есть ожидания, что в следующем месяце Украина может открыть все переговорные кластеры с ЕС, - Качка

Когда состоится открытие переговорных кластеров с ЕС? Качка ответил

В течение июля Украина может открыть все переговорные кластеры по вступлению в Европейский Союз.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка.

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Что известно?

"У нас есть ожидания, что в течение следующего месяца мы сможем открыть все кластеры. Это амбициозная цель, но о ней все громче говорят европейские коллеги", - отметил он во время заседания Комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций.

Вице-премьер уточнил, что открытие кластеров станет финальной стадией перехода к завершающему этапу переговоров с ЕС.

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Что предшествовало?

  • Ранее еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что уже в июне может быть открыт первый переговорный кластер "Основы" по вступлению Украины в Европейский Союз.
  • Президент Еврокомиссии фон дер Ляйен заявила, что Украина выполнила условия для открытия первого кластера вступления в ЕС.

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Автор: 

членство в ЕС (1281) Евросоюз (18199) Качка Тарас (77)
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Топ комментарии
+6
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10.06.2026 15:49 Ответить
+4
Що можна ще сказати так щоб це було максимально ні про що і порожньо? Це ж виходить у людини навіть в голові нічого немає щоб щось притомне запропонувати і сказати. Які кластери в очікуванні неочікуваного?
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10.06.2026 15:44 Ответить
+1
знов ппотужнонезламна перемога??качка в очікуванні халявного банкету......
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10.06.2026 15:43 Ответить
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знов ппотужнонезламна перемога??качка в очікуванні халявного банкету......
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10.06.2026 15:43 Ответить
Що можна ще сказати так щоб це було максимально ні про що і порожньо? Це ж виходить у людини навіть в голові нічого немає щоб щось притомне запропонувати і сказати. Які кластери в очікуванні неочікуваного?
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10.06.2026 15:44 Ответить
"У нас є очікування:"
- що буде кава в Ялті (2023)
- війна закінчиться до середини літа (2024)
- до кінця року буде вироблено 3000 ракет Хламінго (2025)
...
- відкриють переговірні кластери в липні (2026)
Дурень думкою радіє, а "країна мрій" будується семимильними кроками.
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10.06.2026 15:48 Ответить
Ти якийсь песиміст! Династія ж будується,значить не все так погано!
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10.06.2026 15:50 Ответить
В дупу те ЄС,в яке Україну ніхто ніколи не прийме!
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10.06.2026 15:48 Ответить
Нам потрібно не у рота сусідам заглядати, а розбудовувати власну державу!👍
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10.06.2026 16:32 Ответить
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10.06.2026 15:49 Ответить
Нехай Качка не забуває, що є "гуси" Навроцького і Фіцо
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10.06.2026 15:51 Ответить
Тобто,є очікування на кластери з ЄС?
Що ж, один вже кластер, своєрідно,відкрили з сусідньою зах.країною,яку почав оминати один важливий політичний турист.
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10.06.2026 15:52 Ответить
Європейці звісно генії в роботі з вождями й племенами, це що є то є.
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10.06.2026 15:58 Ответить
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10.06.2026 15:59 Ответить
Чекайте чекайте бовдури ЗЕлені - довго чекати будете!!!
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10.06.2026 15:59 Ответить
Є очікування, що за угорцями і болгарами, особливого статусу їх меншинам пред'являть Польща, Румунія та Словакія. Не прм'ятаю Ізраіль вже вимагав?
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10.06.2026 16:11 Ответить
💯💯💯
Українці будуть лише захищати усі меншини які тут добре прилаштувались.....
Навіщо взагалі створювати умови для якихось меншин? Візовий режим - саме те!
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10.06.2026 16:29 Ответить
Говорити, це ми любимо... Досвід розмовного жанру ну дооосить великий
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10.06.2026 16:25 Ответить
Ну нарешті. Заживемо тепер. Дочекалися! 100 500 амбітна мета та кластери, це ж так патужна... нє?
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10.06.2026 16:27 Ответить
У нас есть ожидания... Думаю на этом всё.
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10.06.2026 17:10 Ответить
У Туреччини відкриті всі кластери з ЄС з 1963-го року, плідні та амбітні перемовини тривають до цих пір!
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10.06.2026 17:18 Ответить
 
 