Украина выполняет то, что необходимо, и важно, чтобы ЕС сдержал слово, — Зеленский о вступительных переговорах

Украина и ЕС приступили к практической части переговорного процесса, открыв первый фундаментальный кластер переговоров о вступлении. Президент Владимир Зеленский приветствовал это решение, назвав его политической и моральной поддержкой для нашего общества.

Об этом он написал в соцсетях, сообщаетЦензор.НЕТ.

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Защита европейских ценностей на поле боя

Зеленский выразил благодарность украинским защитникам, дипломатам и каждому гражданину, чей ежедневный труд сделал это геополитическое достижение возможным. Он подчеркнул, что сдерживая российскую агрессию, Украина защищает не только свой суверенитет, но и безопасность всего европейского континента.

"Украина защищает себя и тем самым всю Европу – идею, что европейские народы могут жить объединенно, свободно и в мире. Как мы и говорили, Украина выполняет то, что необходимо, и важно, что ЕС тоже держит слово. Открытие первого кластера является значительной политической и моральной поддержкой для нашего государства и народа", – подчеркнул президент.

Также Зеленский поздравил с этим успехом соседнюю Молдову, которая движется по евроинтеграционному пути в одном пакете с Украиной.

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Что предшествовало?

12 июня все страны Европейского Союза поддержали начало переговоров о вступлении Украины и Молдовы в блок. Первый переговорный кластер официально откроют 15 июня.

Межправительственная конференция станет официальным стартом практического этапа переговоров по Кластеру 1. Дальнейший прогресс на пути к членству будет зависеть от того, как государства выполнят необходимые реформы и согласуют национальное законодательство с европейским.

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