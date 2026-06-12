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Новини Членство України в ЄС
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Україна виконує те, що необхідно, і важливо, що ЄС дотримується слова, - Зеленський про вступні переговори

Зеленський привітав відкриття першого кластера переговорів з ЄС

Україна і ЄС розпочали практичну частину переговорного процесу, відкривши перший фундаментальний кластер переговорів про вступ. Президент Володимир Зеленський привітав це рішення, назвавши його політичною та моральною підтримкою для нашого суспільства.

Про це він написав у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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Захист європейських цінностей на полі бою

Зеленський висловив вдячність українським захисникам, дипломатам та кожному громадянину, чия щоденна праця зробила це геополітичне досягнення можливим. Він наголосив, що стримуючи російську агресію, Україна захищає не лише свій суверенітет, а й безпеку всього європейського континенту.

"Україна захищає себе і тим самим усю Європу – ідею, що європейські народи можуть жити обʼєднано, вільно та у мирі. Як ми й говорили, Україна виконує те, що необхідно, і важливо, що ЄС теж дотримується слова. Відкриття першого кластера є значною політичною та моральною підтримкою для нашої держави й людей", - наголосив президент.

Також Зеленський привітав із цим успіхом сусідню Молдову, яка рухається євроінтеграційним треком у спільному пакеті з Україною.

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Що передувало?

  • 12 червня всі країни Європейського Союзу підтримали початок переговорів щодо вступу України та Молдови до блоку. Перший переговорний кластер офіційно відкриють 15 червня.
  • Міжурядова конференція стане офіційним стартом практичного етапу переговорів щодо Кластера 1. Подальший прогрес до членства залежатиме від того, як держави виконають необхідні реформи та узгодять національне законодавство з європейським.

Читайте також: Україну можна інтегрувати в ЄС ще до повноцінного членства, - єврокомісарка Кос

Автор: 

Зеленський Володимир (28015) перемовини (3820) членство в ЄС (1519) Євросоюз (15231)
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Топ коментарі
+8
Не дуже віриться що зелена влада прагне до ЄС... Там же треба жити за законами, а у нас тільки крадуть за "законами".
Якось не дуже по- європейськи виходить, коли бюджетними грошима посилюють силовиків - СБУ, ДБР, підвищують зарплату поліції, а освіта, наука і медицина зовсім занедбані та хронічно недофінансовані. Більше схоже, що будується не європейська держава, а поліцейська.
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12.06.2026 21:37 Відповісти
+8
А ви помітили, що коли влада намагається нагнути населення (тарифами, цінами, податками), це проводиться під гаслами "як в Європі", чи "як в цивілізованому світі", а як діло доходить до відповідальності за свої дії, то замість того, щоб зробити, "як в Європі", тобто притягнути друзів, кумів та власних призначенців до відповідальності, то ми чуємо: "мовчіть бо війна", "маю право на помилку", "неначасі", "ідіть у ср@ку", або просто "про#б@лі"?
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12.06.2026 21:57 Відповісти
+5
Брехло. Коли відкриють твоє любиме словечко "кластери, то вже будуть конкретні вимоги прийняття законів до конкретних дат. І потужні гундосики, що Україна все виконала, не прокатять.
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12.06.2026 21:59 Відповісти
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Вова а ти хабаря дай!
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12.06.2026 21:22 Відповісти
Дати хабар? Грошима? Краще вдавитися!
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12.06.2026 21:29 Відповісти
Привіт. Що Зеленський зробив знову не так?
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12.06.2026 22:03 Відповісти
Пішли в першу кляса з тотальною корупцією - норм хід
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12.06.2026 21:33 Відповісти
Не дуже віриться що зелена влада прагне до ЄС... Там же треба жити за законами, а у нас тільки крадуть за "законами".
Якось не дуже по- європейськи виходить, коли бюджетними грошима посилюють силовиків - СБУ, ДБР, підвищують зарплату поліції, а освіта, наука і медицина зовсім занедбані та хронічно недофінансовані. Більше схоже, що будується не європейська держава, а поліцейська.
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12.06.2026 21:37 Відповісти
Навіть не поліцейська, а просто жалюгідна копія гнійних сусідів...
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12.06.2026 22:26 Відповісти
А ви помітили, що коли влада намагається нагнути населення (тарифами, цінами, податками), це проводиться під гаслами "як в Європі", чи "як в цивілізованому світі", а як діло доходить до відповідальності за свої дії, то замість того, щоб зробити, "як в Європі", тобто притягнути друзів, кумів та власних призначенців до відповідальності, то ми чуємо: "мовчіть бо війна", "маю право на помилку", "неначасі", "ідіть у ср@ку", або просто "про#б@лі"?
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12.06.2026 21:57 Відповісти
Брехло. Коли відкриють твоє любиме словечко "кластери, то вже будуть конкретні вимоги прийняття законів до конкретних дат. І потужні гундосики, що Україна все виконала, не прокатять.
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12.06.2026 21:59 Відповісти
З такою ганебною бусифікацією коли людей тримають в заручниках наче в якихось тюрмах, знущаються з них, про який вступ в ЄС може йти мова?! Ти обкурилося нафіг?
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12.06.2026 22:01 Відповісти
Що, і реформу генпрокуратури та дбр зробив, Зе-балабол...
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12.06.2026 22:04 Відповісти
Перепрошую, а як ви бачите цю реформу? Бо прокуратуру вже двічі реформували, тобто єдина, яку реформували і через переатестацвю, і ради доброчесності, і конкурсні вимоги, і декларації, і навіть звільнення тих хто не пройшов всі ці етапи. Забула, ще було як ніде більше, збір саме анонімних скарг на кожного поіменно прокурора.
Єдине кого так і не торкнулась реформа це керівництво огп і управлінь та відділів.
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12.06.2026 23:30 Відповісти
Туреччина веде аналогічні потужні перемовини з 2005 року. Впевнений, аналогічна доля очікує і на Україну.
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12.06.2026 22:19 Відповісти
А як зелені кабміндічі та "якісь вови" з усіх сил наближали це рішення!!! Вони за стандартами життя та награбованим на крові багатством зараз найближче до Європи з-поміж усіх українців.
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12.06.2026 22:26 Відповісти
Це в жодному разі нічого не означає в реальності.
Скоріше за все це зроблено аби максимально форсувати прийняття Молдови в ЄС.
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12.06.2026 23:31 Відповісти
 
 