Україна виконує те, що необхідно, і важливо, що ЄС дотримується слова, - Зеленський про вступні переговори

Україна і ЄС розпочали практичну частину переговорного процесу, відкривши перший фундаментальний кластер переговорів про вступ. Президент Володимир Зеленський привітав це рішення, назвавши його політичною та моральною підтримкою для нашого суспільства.

Про це він написав у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Захист європейських цінностей на полі бою

Зеленський висловив вдячність українським захисникам, дипломатам та кожному громадянину, чия щоденна праця зробила це геополітичне досягнення можливим. Він наголосив, що стримуючи російську агресію, Україна захищає не лише свій суверенітет, а й безпеку всього європейського континенту.

"Україна захищає себе і тим самим усю Європу – ідею, що європейські народи можуть жити обʼєднано, вільно та у мирі. Як ми й говорили, Україна виконує те, що необхідно, і важливо, що ЄС теж дотримується слова. Відкриття першого кластера є значною політичною та моральною підтримкою для нашої держави й людей", - наголосив президент.

Також Зеленський привітав із цим успіхом сусідню Молдову, яка рухається євроінтеграційним треком у спільному пакеті з Україною.

Читайте на "Цензор.НЕТ": П’ять країн ЄС пропонують тимчасово забирати право голосу у нових членів блоку, зокрема України

Що передувало?

12 червня всі країни Європейського Союзу підтримали початок переговорів щодо вступу України та Молдови до блоку. Перший переговорний кластер офіційно відкриють 15 червня.

Міжурядова конференція стане офіційним стартом практичного етапу переговорів щодо Кластера 1. Подальший прогрес до членства залежатиме від того, як держави виконають необхідні реформи та узгодять національне законодавство з європейським.

Читайте також: Україну можна інтегрувати в ЄС ще до повноцінного членства, - єврокомісарка Кос