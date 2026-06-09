П’ять країн ЄС пропонують тимчасово забирати право голосу у нових членів блоку, зокрема України

Німеччина, Франція, Нідерланди, Бельгія та Люксембург запропонували розглянути тимчасові обмеження деяких прав голосу для майбутніх членів Європейського Союзу, а також запровадити механізми контролю за дотриманням верховенства права.

Про це повідомляє агентство Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

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Так, офіційні Берлін, Париж, Амстердам, Брюссель та Люксембург розробили спільний документ, покликаний захистити від можливих політичних криз усередині блоку.

Дискусія активізувалася на тлі конкретних євроінтеграційних дедлайнів: Чорногорія розраховує на повноправний вступ уже у 2028 році, тоді як Україна, Молдова та Албанія наразі намагаються максимально форсувати переговорний процес.

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Захист від внутрішнього шантажу: обмеження права вето

Головне побоювання авторів ініціативи полягає в тому, що після чергової хвилі розширення нові столиці отримають інструменти блокування стратегічних рішень щодо загальноєвропейського бюджету, оподаткування або зовнішньої політики, де досі діє правило абсолютної одностайності.

П’ять країн пропонують запровадити спеціальний перехідний період, під час якого нові члени не матимуть повного обсягу права голосу.

"ЄС має провести поглиблену дискусію щодо можливості тимчасових, перехідних обмежень права голосу для нових держав-членів, зокрема в частинах acquis ЄС, де потрібна одностайність", - йдеться у документі, який опинився у розпорядженні журналістів.

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Контроль за верховенством права

Другий концептуальний блок пропозицій спрямований на недопущення руйнації демократичних інститутів всередині нових країн-членів.

Західноєвропейські столиці прагнуть заздалегідь юридично зафіксувати у договорах про вступ дієві каральні механізми на випадок згортання реформ, утисків свободи слова чи втрати незалежності судовою системою.

Пропонується впровадити:

Постійний моніторинг: Створення нового безальтернативного інструменту контролю за станом державних інституцій.

Спеціальне запобіжне положення: Юридичну норму, яка дозволить Брюсселю миттєво реагувати та заморожувати фінансування чи преференції, якщо новий член ЄС почне деградувати у питаннях верховенства права.

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Зазначається, що цей крок є прямою реакцією на багаторічний досвід Брюсселя з Угорщиною під керівництвом Віктора Орбана. Оскільки чинні європейські інститути виявилися безсилими проти відвертого політичного шантажу з боку Будапешта, старі члени блоку прагнуть унеможливити подібні кризи у майбутньому.

Наразі пропозиції п’яти країн мають статус робочого документа для обговорення. Найближчим часом їх розглянуть уряди всіх держав-членів ЄС, а фінальні формулювання можуть стати частиною майбутніх угод про вступ з Україною та іншими країнами-кандидатами.

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