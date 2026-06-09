Країни Нордично-Балтійської вісімки за прискорення вступу України до ЄС

Країни Нордично-Балтійської вісімки висловили підтримку відкриттю всіх переговорних кластерів для вступу України до Європейського Союзу вже у червні-липні. Лідери також наголосили на важливості швидкого просування України до членства.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у декларації саміту лідерів Нордично-Балтійської вісімки.

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Підтримка ЄС та курс України

Лідери NB8 заявили, що майбутнє України та її громадян пов’язане з Європейським Союзом. Вони відзначили прогрес України у впровадженні реформ і підкреслили, що ці зусилля мають продовжуватися.

У декларації наголошується, що країни підтримують відкриття всіх переговорних кластерів без затримок у червні-липні 2026 року.

"Лідери вітають прогрес, досягнутий у процесі вступу України до ЄС, та висловили свою підтримку відкриттю всіх переговорних кластерів у червні–липні 2026 року без подальших затримок", - йдеться у повідомленні.

Водночас вони підкреслили, що вступ України до ЄС має відбутися якнайшвидше з дотриманням принципу заслуг.

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Євроатлантична інтеграція і безпека

Лідери зазначили, що членство України в Європейському Союзі є важливою гарантією безпеки як для самої України, так і для всієї Європи.

Також наголошено, що Україна є стратегічним партнером НАТО у сфері безпеки. Вона робить внесок у євроатлантичну безпеку завдяки бойовому досвіду, технологіям та промисловому потенціалу.

Країни NB8 підтвердили підтримку незворотного курсу України до повної євроатлантичної інтеграції, включаючи членство в НАТО.

Окремо повідомляється, що відкриття першого кластера Основи у переговорах щодо вступу України та Молдови заплановане на 15 червня.

Раніше президент Зеленський заявив, що вступ України до ЄС послабить вплив РФ.

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