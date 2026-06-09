Страны Северо-Балтийской восьмерки за ускорение вступления Украины в ЕС

Страны Северно-Балтийской восьмерки выразили поддержку открытию всех переговорных кластеров для вступления Украины в Европейский Союз уже в июне-июле. Лидеры также подчеркнули важность скорейшего продвижения Украины к членству.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в декларации саммита лидеров Северно-Балтийской восьмерки.

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Поддержка ЕС и курс Украины

Лидеры NB8 заявили, что будущее Украины и ее граждан связано с Европейским Союзом. Они отметили прогресс Украины во внедрении реформ и подчеркнули, что эти усилия должны продолжаться.

В декларации отмечается, что страны поддерживают открытие всех переговорных кластеров без задержек в июне-июле 2026 года.

"Лидеры приветствуют прогресс, достигнутый в процессе вступления Украины в ЕС, и выразили свою поддержку открытию всех переговорных кластеров в июне–июле 2026 года без дальнейших задержек", — говорится в сообщении.

В то же время они подчеркнули, что вступление Украины в ЕС должно состояться как можно скорее с соблюдением принципа заслуг.

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Евроатлантическая интеграция и безопасность

Лидеры отметили, что членство Украины в Европейском Союзе является важной гарантией безопасности как для самой Украины, так и для всей Европы.

Также подчеркнуто, что Украина является стратегическим партнером НАТО в сфере безопасности. Она вносит вклад в евроатлантическую безопасность благодаря боевому опыту, технологиям и промышленному потенциалу.

Страны NB8 подтвердили поддержку необратимого курса Украины на полную евроатлантическую интеграцию, включая членство в НАТО.

Отдельно сообщается, что открытие первого кластера "Основы" в переговорах о вступлении Украины и Молдовы запланировано на 15 июня.

Ранее президент Зеленский заявил, что вступление Украины в ЕС ослабит влияние РФ.

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