Страны Северо-Балтийской восьмерки за ускорение вступления Украины в ЕС
Страны Северно-Балтийской восьмерки выразили поддержку открытию всех переговорных кластеров для вступления Украины в Европейский Союз уже в июне-июле. Лидеры также подчеркнули важность скорейшего продвижения Украины к членству.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в декларации саммита лидеров Северно-Балтийской восьмерки.
Поддержка ЕС и курс Украины
Лидеры NB8 заявили, что будущее Украины и ее граждан связано с Европейским Союзом. Они отметили прогресс Украины во внедрении реформ и подчеркнули, что эти усилия должны продолжаться.
В декларации отмечается, что страны поддерживают открытие всех переговорных кластеров без задержек в июне-июле 2026 года.
"Лидеры приветствуют прогресс, достигнутый в процессе вступления Украины в ЕС, и выразили свою поддержку открытию всех переговорных кластеров в июне–июле 2026 года без дальнейших задержек", — говорится в сообщении.
В то же время они подчеркнули, что вступление Украины в ЕС должно состояться как можно скорее с соблюдением принципа заслуг.
Евроатлантическая интеграция и безопасность
Лидеры отметили, что членство Украины в Европейском Союзе является важной гарантией безопасности как для самой Украины, так и для всей Европы.
Также подчеркнуто, что Украина является стратегическим партнером НАТО в сфере безопасности. Она вносит вклад в евроатлантическую безопасность благодаря боевому опыту, технологиям и промышленному потенциалу.
Страны NB8 подтвердили поддержку необратимого курса Украины на полную евроатлантическую интеграцию, включая членство в НАТО.
Отдельно сообщается, что открытие первого кластера "Основы" в переговорах о вступлении Украины и Молдовы запланировано на 15 июня.
- Ранее президент Зеленский заявил, что вступление Украины в ЕС ослабит влияние РФ.
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