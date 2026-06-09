Вступление Украины в ЕС ослабит влияние России, – Зеленский

Политическое влияние России в мире постепенно ослабевает, а ряд постсоветских стран всё больше укрепляет свою независимость.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал президента Украины, об этом Владимир Зеленский заявил в интервью The Guardian.

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По его словам, "российское политическое влияние на другие страны уменьшается. Азербайджан – независим. Вчерашние выборы в Армении стали большим успехом для ее независимости".

Зеленский подчеркнул, что Россия уже теряет контроль над регионом и этот процесс продолжается.

"Также думаю, что россияне потеряли Молдову. Конечно, они не хотят потерять Украину, потому что независимая и свободная Украина – самая большая и политически самая опасная страна для России", – отметил он.

Последствия вступления Украины в ЕС

Президент подчеркнул, что вступление Украины в Европейский Союз будет иметь для России внутриполитические последствия.

"Когда Украина вступит в Европейский Союз, глава РФ Владимир Путин столкнется с внутренними проблемами с различными народами, особенно на Кавказе, и разные народы по всей России будут задавать вопросы", – сказал Зеленский.

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