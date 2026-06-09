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Новости Вступление Украины в ЕС
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Вступление Украины в ЕС ослабит влияние России, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский

Политическое влияние России в мире постепенно ослабевает, а ряд постсоветских стран всё больше укрепляет свою независимость.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал президента Украины, об этом Владимир Зеленский заявил в интервью The Guardian.

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По его словам, "российское политическое влияние на другие страны уменьшается. Азербайджан – независим. Вчерашние выборы в Армении стали большим успехом для ее независимости".

Зеленский подчеркнул, что Россия уже теряет контроль над регионом и этот процесс продолжается.

"Также думаю, что россияне потеряли Молдову. Конечно, они не хотят потерять Украину, потому что независимая и свободная Украина – самая большая и политически самая опасная страна для России", – отметил он.

Последствия вступления Украины в ЕС

Президент подчеркнул, что вступление Украины в Европейский Союз будет иметь для России внутриполитические последствия.

"Когда Украина вступит в Европейский Союз, глава РФ Владимир Путин столкнется с внутренними проблемами с различными народами, особенно на Кавказе, и разные народы по всей России будут задавать вопросы", – сказал Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (24450) путин владимир (32586) россия (97856) Украина (44439) Евросоюз (18188)
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А в НАТО вже не вступаємо ?
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09.06.2026 09:43 Ответить
Вже 20 років "вступаємо" в ЄС і НАТО.
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09.06.2026 10:03 Ответить
При цьому оманська гнида робить усе, щоб Україна не потрапила ні уЄС ні у НАТО
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09.06.2026 09:47 Ответить
Ти диви. А можливо послабить ЄС перебуванням там свори міндічів і цукерманів та іншої свори? Говорить там наріду 73% ніби нас вже туди взяли.
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09.06.2026 09:48 Ответить
Коли запитають як виглядає зрадник
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09.06.2026 10:05 Ответить
словами він про вступ в ЄС говорить , а справами своїми , Україну і її народ, як паровоз.тягне в бік рашиста...
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09.06.2026 10:08 Ответить
 
 