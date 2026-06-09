Вступ України до ЄС послабить вплив Росії, - Зеленський

Російський політичний вплив у світі поступово зменшується, а низка пострадянських країн дедалі більше утверджує свою незалежність.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал президента України, про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю The Guardian.

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За його словами, "російський політичний вплив на інші країни зменшується. Азербайджан – незалежний. Учорашні вибори у Вірменії стали великим успіхом для її незалежності".

Зеленський підкреслив, що Росія вже втрачає контроль над регіоном і цей процес продовжується.

"Також думаю, що росіяни втратили Молдову. Звичайно, вони не хочуть втратити Україну, бо незалежна й вільна Україна – найбільша та політично найнебезпечніша країна для Росії", – зазначив він.

Наслідки вступу України до ЄС

Президент наголосив, що вступ України до Європейського Союзу матиме для Росії внутрішньополітичні наслідки.

"Коли Україна вступить до Європейського Союзу, очільник РФ Володимир Путін матиме внутрішні проблеми з різними народами, особливо на Кавказі, і різні народи по всій Росії ставитимуть питання", – сказав Зеленський.

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