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Новости Вступление Украины в ЕС
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Стубб призвал расширить ЕС до 40 стран: среди кандидатов - Украина

Стубб призвал ЕС "мыслить масштабно" и использовать окно для расширения

Президент Финляндии Александр Стубб призвал расширить ЕС до 40 стран, включая Украину, Молдову и другие страны-кандидаты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNBC.

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Во время выступления на энергетической конференции Стубб заявил, что ЕС должен настаивать на увеличении своего членства до 40 государств, и назвал Великобританию, Канаду, Турцию, Норвегию и Исландию потенциальными кандидатами на вступление.

Стубб заявил, что Европейский Союз должен "мыслить масштабно" и воспользоваться текущим "окном возможностей" для расширения, которое, по его мнению, может быть ограничено во времени из-за глобальных политических изменений и завершения войны России против Украины.

Он отметил, что после завершения войны и возможных изменений в политическом руководстве США внимание к теме расширения может снизиться, а сам процесс усложниться из-за внутренних дискуссий в ЕС.

"Окно возможностей" для расширения ЕС "достаточно короткое, потому что когда война в Украине закончится и, возможно, когда сменится администрация США, я не знаю, тогда люди снимут ногу с педали газа и снова начнут придираться к ненужным вещам", - отметил Стубб.

Гибкие форматы членства и новые кандидаты

Президент Финляндии подчеркнул, что стратегическая сила ЕС зависит от его масштаба, а также предложил рассматривать более гибкие форматы участия в блоке, которые могли бы охватывать более широкий круг стран.

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"В данный момент нам нужно мыслить масштабно, и географически нам нужно расширяться или, по крайней мере, создавать такие формы членства, которые достаточно гибки, чтобы в сумме включить 40 европейских государств – или даже неевропейских", – заявил он.

Стубб подчеркнул, что к процессу расширения следует привлекать Украину, Молдову и Грузию, а также рассматривать перспективы сотрудничества с Исландией и Норвегией.

Отдельно он упомянул о необходимости углубления связей с Великобританией, которая вышла из ЕС в 2020 году, или, по крайней мере, обеспечения максимально тесного сотрудничества с Союзом.

Также Стубб упомянул Канаду, отметив: "Разве не было бы замечательно, если бы Канада была 28-м государством Европейского Союза, а не 51-м государством Соединенных Штатов?"

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Автор: 

Украина (44424) Евросоюз (18166) Стубб Александр (203)
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Топ комментарии
+2
Сабiратель земель.
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05.06.2026 08:54 Ответить
+2
а що,коррупцію реформували до потрібного рівня??про боротьбу з нею та покарання-взагалі мовчу,там все на вищому відкупному рівні,як кажуть ,,з чого почалося на тому і закінчилося,копійка до копієчки,,.До речі коли до нас приїдуть щоб переймати досвід та практикуватися??
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05.06.2026 08:56 Ответить
+1
порожняк,пустодзвін,ес не вивезе ще додаткові країни у себе,вони самі про це казали ще років 10 назад,великий скос між кількістю багатих країн та ніщебродів,як кажуть від багатія до ніщеброда тільки треба додати ще ніщеброда....
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05.06.2026 09:01 Ответить
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Сабiратель земель.
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05.06.2026 08:54 Ответить
порожняк,пустодзвін,ес не вивезе ще додаткові країни у себе,вони самі про це казали ще років 10 назад,великий скос між кількістю багатих країн та ніщебродів,як кажуть від багатія до ніщеброда тільки треба додати ще ніщеброда....
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05.06.2026 09:01 Ответить
А Канада це теж Європа???З турками теж така собі історія,азіатсько ісламська держава.Тут більше треба нове НАТО організовувати замість старого і недіючого,а політичні питання на потім відкласти.І клепати балістику,як Іран.І все,боятись нема чого.10000 важких далекобійних балістичних ракет,з дальністю хоча б 3 000 км,і чхати на росію,і на всіх.Франція технології має.І ще трохи ППО,і все.Просто виділити на це 300 мільярдів євро,і допобачення всі гниди типу росії чи ірану.І плюс тотальна зачистка їхньої агентури.
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05.06.2026 09:28 Ответить
ви забуваєте що в світі події часто є договірними,я не здивуюся якщо виявиться що війну в Україні надавили на гачок десь у парижі та лондоні а москалі лише виконавці....
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05.06.2026 09:40 Ответить
ойропа конечно хорошо, но не у всех в менталитете столько радужной толерантности
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05.06.2026 10:02 Ответить
а що,коррупцію реформували до потрібного рівня??про боротьбу з нею та покарання-взагалі мовчу,там все на вищому відкупному рівні,як кажуть ,,з чого почалося на тому і закінчилося,копійка до копієчки,,.До речі коли до нас приїдуть щоб переймати досвід та практикуватися??
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05.06.2026 08:56 Ответить
Гадаю, з приводу Туреччини пан Стубб погарячкував.
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05.06.2026 09:04 Ответить
Я б ще острів Бора-Бора включив в ЄС
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05.06.2026 09:18 Ответить
І Грузію теж? Та ЄС ще треба примудритись якось наших совкодрочерів переварити.
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05.06.2026 09:34 Ответить
Хитрозроблений хоче ще Норвегію захомутати. Вікінгів пробрав холодний піт.
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05.06.2026 09:42 Ответить
я також закликаю, по кілька разів на день
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05.06.2026 10:02 Ответить
 
 