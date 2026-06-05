Стубб призвал расширить ЕС до 40 стран: среди кандидатов - Украина

Президент Финляндии Александр Стубб призвал расширить ЕС до 40 стран, включая Украину, Молдову и другие страны-кандидаты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNBC.

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Во время выступления на энергетической конференции Стубб заявил, что ЕС должен настаивать на увеличении своего членства до 40 государств, и назвал Великобританию, Канаду, Турцию, Норвегию и Исландию потенциальными кандидатами на вступление.

Стубб заявил, что Европейский Союз должен "мыслить масштабно" и воспользоваться текущим "окном возможностей" для расширения, которое, по его мнению, может быть ограничено во времени из-за глобальных политических изменений и завершения войны России против Украины.

Он отметил, что после завершения войны и возможных изменений в политическом руководстве США внимание к теме расширения может снизиться, а сам процесс усложниться из-за внутренних дискуссий в ЕС.

"Окно возможностей" для расширения ЕС "достаточно короткое, потому что когда война в Украине закончится и, возможно, когда сменится администрация США, я не знаю, тогда люди снимут ногу с педали газа и снова начнут придираться к ненужным вещам", - отметил Стубб.

Гибкие форматы членства и новые кандидаты

Президент Финляндии подчеркнул, что стратегическая сила ЕС зависит от его масштаба, а также предложил рассматривать более гибкие форматы участия в блоке, которые могли бы охватывать более широкий круг стран.

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"В данный момент нам нужно мыслить масштабно, и географически нам нужно расширяться или, по крайней мере, создавать такие формы членства, которые достаточно гибки, чтобы в сумме включить 40 европейских государств – или даже неевропейских", – заявил он.

Стубб подчеркнул, что к процессу расширения следует привлекать Украину, Молдову и Грузию, а также рассматривать перспективы сотрудничества с Исландией и Норвегией.

Отдельно он упомянул о необходимости углубления связей с Великобританией, которая вышла из ЕС в 2020 году, или, по крайней мере, обеспечения максимально тесного сотрудничества с Союзом.

Также Стубб упомянул Канаду, отметив: "Разве не было бы замечательно, если бы Канада была 28-м государством Европейского Союза, а не 51-м государством Соединенных Штатов?"

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