Послы ЕС 5 июня планируют согласовать позицию по первому кластеру для Украины, - СМИ

В Европейском Союзе планируют согласовать общую позицию по кластеру 1 "Основы" для Украины и Молдовы. Решение может быть принято уже в ближайшее время.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении осведомленного чиновника ЕС, который высказался на условиях анонимности корреспондентке "Европейской правды".

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Дипломаты готовят совместное решение

Комитет постоянных представителей ЕС планирует достичь принципиального согласия по тексту совместной позиции Евросоюза. Речь идет о документах для Украины и Молдовы по кластеру 1 "Основы".

Заседание запланировано на 5 июня. Оно начнется в 18:00 по киевскому времени.

Ожидается, что дипломаты согласуют документы на принципиальном уровне. Это позволит утвердить их окончательно уже на следующей неделе.

Кластер "Основы" может быть открыт только после того, как общую позицию утвердит Совет ЕС.

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Подготовка продолжалась накануне

Ранее рабочая группа Совета ЕС по вопросам расширения провела внеочередное заседание. Оно состоялось 4 июня.

Во время встречи были подготовлены проекты общей позиции Европейского Союза по кластеру 1 "Основы" для Украины и Молдовы.

Накануне премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что его страна достигла всеобъемлющего соглашения с Украиной по вопросу венгерского нацменьшинства.

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