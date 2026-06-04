Посли ЄС 5 червня планують узгодити позицію щодо першого кластера для України, - ЗМІ

У Європейському Союзі планують погодити спільну позицію щодо кластера 1 "Основи" для України та Молдови. Рішення можуть ухвалити вже найближчим часом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні обізнаного посадовця ЄС, який говорив на умовах анонімності кореспондентці "Європейської правди".

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Дипломати готують спільне рішення

Комітет постійних представників ЄС планує дійти принципової згоди щодо тексту спільної позиції Євросоюзу. Йдеться про документи для України та Молдови щодо кластера 1 "Основи".

Засідання заплановане на 5 червня. Воно розпочнеться о 18:00 за київським часом.

Очікується, що дипломати погодять документи на принциповому рівні. Це дозволить затвердити їх остаточно вже наступного тижня.

Кластер "Основи" може бути відкритий лише після того, як спільну позицію затвердить Рада ЄС.

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Підготовка тривала напередодні

Раніше робоча група Ради ЄС з питань розширення провела позачергове засідання. Воно відбулося 4 червня.

Під час зустрічі підготували проєкти спільної позиції Європейського Союзу щодо кластера 1 "Основи" для України та Молдови.

Напередодні прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що його країна досягла всеосяжної угоди з Україною щодо угорської нацменшини.

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