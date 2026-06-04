Європарламент готовий обговорювати пропозицію Мерца щодо євроінтеграції України

У Європарламенті назвали пропозицію канцлера Німеччини Фрідріха Мерца щодо "асоційованого членства" України основою для дискусії на рівні лідерів ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю European Newsroom заявив Голова Комітету Європейського парламенту із закордонних справ Девід Макалістер.

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За його словами, ідея Мерца може бути основою для ґрунтовних переговорів між лідерами країн ЄС.

"Я вітаю ініціативу канцлера, оскільки він порушує це питання на рівні лідерів за допомогою свого листа, і важливо, щоб 27 глав держав та урядів провели ґрунтовну дискусію щодо майбутньої національної політики Європейського Союзу", - сказав Макалістер.

Перевагою пропозиції німецького канцлера євродепутат назвав наявність в листі "конкретних пропозицій" щодо євроінтеграції України, на підставі яких інші лідери можуть обговорити деталі.

"У нас було безліч, десятки і сотні загальних дебатів щодо розширення, але це дуже конкретна пропозиція. І знову ж таки, Україна, як і інші країни-кандидати, має конкретну європейську перспективу", - наголосив Макалістер.

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