Європарламент готовий обговорювати пропозицію Мерца щодо євроінтеграції України
У Європарламенті назвали пропозицію канцлера Німеччини Фрідріха Мерца щодо "асоційованого членства" України основою для дискусії на рівні лідерів ЄС.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю European Newsroom заявив Голова Комітету Європейського парламенту із закордонних справ Девід Макалістер.
За його словами, ідея Мерца може бути основою для ґрунтовних переговорів між лідерами країн ЄС.
"Я вітаю ініціативу канцлера, оскільки він порушує це питання на рівні лідерів за допомогою свого листа, і важливо, щоб 27 глав держав та урядів провели ґрунтовну дискусію щодо майбутньої національної політики Європейського Союзу", - сказав Макалістер.
Перевагою пропозиції німецького канцлера євродепутат назвав наявність в листі "конкретних пропозицій" щодо євроінтеграції України, на підставі яких інші лідери можуть обговорити деталі.
"У нас було безліч, десятки і сотні загальних дебатів щодо розширення, але це дуже конкретна пропозиція. І знову ж таки, Україна, як і інші країни-кандидати, має конкретну європейську перспективу", - наголосив Макалістер.
Що передувало?
- Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пропонує надати Україні статус "асоційованого члена" ЄС до повноцінного вступу.
- Французький міністр-делегат з питань Європи Бенжамен Аддад раніше також припускав, що ЄС може запропонувати Україні проміжний статус, який дозволить поступове зближення з європейськими політиками та інституціями.
- У відповідь на пропозицію німецького канцлера Фрідріха Мерца щодо надання Україні нового статусу "асоційованого члена" ЄС до набуття повноправного членства у Європейській комісії заявили, що вітають таку дискусію між державами-членами.
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класно бути в європарламенті.
завжди можна поговорити. мітинги, кластери, кофе брейки, коаліції.....
тим більше, що за це гарно платять.