Естонія підтвердила підтримку України на шляху до ЄС і НАТО

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал підтвердив незмінну підтримку України та заявив про готовність і надалі працювати над її вступом до Європейського Союзу та НАТО за підсумками зустрічі з прем’єр-міністеркою України Юлією Свириденко в Таллінні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі Крістена Міхала в соціальній мережі Х.

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Підтримка України та рух до ЄС і НАТО

За словами естонського прем’єра, Україна є частиною європейської родини, а підтримка країни триватиме до досягнення справедливого та довготривалого миру. Сторони під час зустрічі окремо обговорили питання подальшої співпраці у напрямках євроінтеграції та безпекової політики.

Міхал наголосив, що Естонія продовжить роботу над підтримкою вступу України до ЄС і НАТО та поглибленням двосторонніх відносин.

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Оборона, відбудова та реакція на атаки Росії

Окрему увагу під час переговорів приділили обороні, енергетиці, відбудові та інноваціям. Також естонська сторона засудила російські удари по українських містах.

"Росія продовжує свій терор. Наші думки з жертвами руйнівних атак минулої ночі на українські міста. Росія в розпачі. Україна – стійка. І наш тиск на агресора триватиме", – заявив Крістен Міхал.

Раніше повідомлялося, що Україна та Естонія домовилися про співпрацю у сфері БПЛА.

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