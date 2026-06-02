Україна та Естонія домовилися про співпрацю у сфері БПЛА

Індустрія дронів

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко провела зустрічі у Таллінні з керівництвом Естонії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у її дописі у Фейсбук.

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Оборона і безпека стають ближчими

Під час переговорів із президентом Естонії Аларом Карісом, головою Рійгікогу Лаурі Хуссаром та прем’єр-міністром Крістеном Міхалом сторони домовилися посилити оборонну співпрацю.

Йдеться, зокрема, про розвиток взаємодії у сфері безпілотників. Також погоджено розширити постійний обмін досвідом щодо реагування на безпекові виклики.

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Енергетика і санкції у фокусі переговорів

Окремо сторони обговорили підтримку енергетичного сектору України. Зазначається, що внесок Естонії до Фонду енергетичної підтримки України вже перевищив 2,6 млн євро.

Українська сторона заявила про готовність ділитися досвідом децентралізації енергетики та управління системою в складних умовах.

Також увагу приділили санкційній політиці проти Росії. Йшлося про роботу над 21 пакетом санкцій та протидію тіньовому флоту.

"Також обговорили подальше посилення санкційного тиску на Росію, зокрема роботу над 21-м пакетом санкцій і протидію тіньовому флоту", – додала прем’єр-міністр.

Крім того, обговорили ініціативу Bring Kids Back UA щодо повернення українських дітей, незаконно вивезених до Росії.

Раніше Свириденко заявила, що Україна буде отримувати більше скрапленого природного газу з Балтики.

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