Украина и Эстония договорились о сотрудничестве в сфере БПЛА

Индустрия дронов

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко провела встречи в Таллинне с руководством Эстонии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ее посте в Facebook.

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Оборона и безопасность становятся ближе

В ходе переговоров с президентом Эстонии Аларом Карисом, председателем Рийгикогу Лаури Хуссаром и премьер-министром Кристеном Михалом стороны договорились усилить сотрудничество в сфере обороны.

Речь идет, в частности, о развитии взаимодействия в сфере беспилотников. Также согласовано расширить постоянный обмен опытом по реагированию на вызовы в сфере безопасности.

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Энергетика и санкции в фокусе переговоров

Отдельно стороны обсудили поддержку энергетического сектора Украины. Отмечается, что вклад Эстонии в Фонд энергетической поддержки Украины уже превысил 2,6 млн евро.

Украинская сторона заявила о готовности делиться опытом децентрализации энергетики и управления системой в сложных условиях.

Также внимание уделили санкционной политике против России. Речь шла о работе над 21-м пакетом санкций и противодействии теневому флоту.

"Также обсудили дальнейшее усиление санкционного давления на Россию, в частности работу над 21-м пакетом санкций и противодействие теневому флоту", – добавила премьер-министр.

Кроме того, обсудили инициативу Bring Kids Back UA по возвращению украинских детей, незаконно вывезенных в Россию.

Ранее Свириденко заявила, что Украина будет получать больше сжиженного природного газа из Балтики.

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