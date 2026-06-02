Украина и Эстония договорились о сотрудничестве в сфере БПЛА
Индустрия дронов
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко провела встречи в Таллинне с руководством Эстонии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ее посте в Facebook.
Оборона и безопасность становятся ближе
В ходе переговоров с президентом Эстонии Аларом Карисом, председателем Рийгикогу Лаури Хуссаром и премьер-министром Кристеном Михалом стороны договорились усилить сотрудничество в сфере обороны.
Речь идет, в частности, о развитии взаимодействия в сфере беспилотников. Также согласовано расширить постоянный обмен опытом по реагированию на вызовы в сфере безопасности.
Энергетика и санкции в фокусе переговоров
Отдельно стороны обсудили поддержку энергетического сектора Украины. Отмечается, что вклад Эстонии в Фонд энергетической поддержки Украины уже превысил 2,6 млн евро.
Украинская сторона заявила о готовности делиться опытом децентрализации энергетики и управления системой в сложных условиях.
Также внимание уделили санкционной политике против России. Речь шла о работе над 21-м пакетом санкций и противодействии теневому флоту.
"Также обсудили дальнейшее усиление санкционного давления на Россию, в частности работу над 21-м пакетом санкций и противодействие теневому флоту", – добавила премьер-министр.
Кроме того, обсудили инициативу Bring Kids Back UA по возвращению украинских детей, незаконно вывезенных в Россию.
- Ранее Свириденко заявила, что Украина будет получать больше сжиженного природного газа из Балтики.
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