Уряд розширив перелік категорій для подання заяв до Міжнародного реєстру збитків: що змінилося для громадян та бізнесу?

Уряд розширив перелік категорій, за якими громадяни, бізнес та держава Україна зможуть офіційно фіксувати збитки й втрати, завдані російською агресією після 24 лютого 2022 року.

Про це повідомила Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

"До врегульованих постановою категорій додадуться ще 14 нових. Подати за ними заяви до міжнародного Реєстру збитків можна буде після того, як вони будуть відкриті у "Дії"", ‒ заявила очільниця уряду.

За її словами, наразі через застосунок "Дія" вже доступне подання заяв до міжнародного Реєстру збитків для України за 21 категорією.

Що змінилося для громадян та бізнесу?

Крім чинних напрямів, громадяни зможуть зафіксувати та в подальшому претендувати на такі компенсації:

втрата доступу до медичних послуг та освіти;

порушення міжнародного гуманітарного права, прав людини, законів і звичаїв війни;

інші економічні втрати.

Підприємці додатково матимуть змогу заявити про втрати, пов’язані з:

культурними об’єктами;

витратами на евакуацію активів;

іншими економічними й гуманітарними збитками.

Що фіксуватиме держава?

Держава, зі свого боку, фіксуватиме:

знищення об’єктів культурної спадщини;

екологічну шкоду;

незаконне привласнення природних ресурсів;

гуманітарні витрати на підтримку постраждалого населення;

витрати на розмінування та очищення територій.

Юлія Свириденко також нагадала, що у грудні 2025 року розпочалося створення компенсаційної комісії. Нині 38 держав та Європейський Союз уже підписали відповідну конвенцію, а процес підготовки до запуску її роботи триває.

Нагадаємо, у березні 2026 року на порталі "Дія" запустили бета-тест, у межах якого можна подати заяву до міжнародного Реєстру збитків щодо втрати роботи внаслідок війни.

Наприкінці лютого стало відомо, що українські біженці, які були змушені виїхати за кордон через повномасштабне вторгнення Росії, також отримали можливість подавати заяви до Міжнародного реєстру збитків.