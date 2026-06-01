Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
34 0

Україна буде отримувати більше скрапленого природного газу з Балтики, – Свириденко

України буде отримувати більше скрапленого природного газу з Балтики

Україна досягла домовленості про довгострокове постачання скрапленого газу через термінал Клайпеди (Литва).

Про це заявила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко за результатами міжурядових консультацій у Вільнюсі.

"Скраплений природний газ може поставлятися як від американських, так і близькосхідних виробників. Український "Нафтогаз" уже приймав такі партії. Наші домовленості дозволять посилити цей канал", – наголосила Свириденко.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Імпорт скрпленого газу

Як повідомлялося, наприкінці березня цього року компанія "Нафтогаз" провела переговори з делегацією Греції щодо збільшення обсягів поставок скрапленого природного газу через грецькі порти з використанням Вертикального газового коридору.

У лютому група "Нафтогаз" спільно з литовським державним енергетичним холдингом Ignitis Group організувала постачання 90 млн кубометрів американського скрапленого природного газу.

На початку лютого перша партія американського скрапленого газу в 2026 році прибула до України. Поставка була здійснена в партнерстві з польським державним концерном Orlen.

Автор: 

газ (8126) Литва (491) Нафтогаз (3332) Балтія (64) скраплений газ (1182) Свириденко Юлія (416)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 