Україна буде отримувати більше скрапленого природного газу з Балтики, – Свириденко

Україна досягла домовленості про довгострокове постачання скрапленого газу через термінал Клайпеди (Литва).

Про це заявила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко за результатами міжурядових консультацій у Вільнюсі.

"Скраплений природний газ може поставлятися як від американських, так і близькосхідних виробників. Український "Нафтогаз" уже приймав такі партії. Наші домовленості дозволять посилити цей канал", – наголосила Свириденко.

Як повідомлялося, наприкінці березня цього року компанія "Нафтогаз" провела переговори з делегацією Греції щодо збільшення обсягів поставок скрапленого природного газу через грецькі порти з використанням Вертикального газового коридору.

У лютому група "Нафтогаз" спільно з литовським державним енергетичним холдингом Ignitis Group організувала постачання 90 млн кубометрів американського скрапленого природного газу.

На початку лютого перша партія американського скрапленого газу в 2026 році прибула до України. Поставка була здійснена в партнерстві з польським державним концерном Orlen.