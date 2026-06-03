Эстония подтвердила поддержку Украины на пути в ЕС и НАТО

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал подтвердил неизменную поддержку Украины и заявил о готовности и в дальнейшем работать над ее вступлением в Европейский Союз и НАТО по итогам встречи с премьер-министром Украины Юлией Свириденко в Таллинне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте Кристена Михала в социальной сети Х.

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Поддержка Украины и движение в сторону ЕС и НАТО

По словам эстонского премьера, Украина является частью европейской семьи, а поддержка страны будет продолжаться до достижения справедливого и долгосрочного мира. Стороны во время встречи отдельно обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества в направлениях евроинтеграции и политики безопасности.

Михал подчеркнул, что Эстония продолжит работу по поддержке вступления Украины в ЕС и НАТО и углублению двусторонних отношений.

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Оборона, восстановление и реакция на атаки России

Отдельное внимание во время переговоров уделили обороне, энергетике, восстановлению и инновациям. Также эстонская сторона осудила российские удары по украинским городам.

«Россия продолжает свой террор. Наши мысли с жертвами разрушительных атак прошлой ночью на украинские города. Россия в отчаянии. Украина – стойкая. И наше давление на агрессора будет продолжаться», – заявил Кристен Михал.

Ранее сообщалось, что Украина и Эстония договорились о сотрудничестве в сфере БПЛА.

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