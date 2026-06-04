Европарламент готов обсуждать предложение Мерца о евроинтеграции Украины
В Европарламенте назвали предложение канцлера Германии Фридриха Мерца об "ассоциированном членстве" Украины основой для дискуссии на уровне лидеров ЕС.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью European Newsroom заявил председатель Комитета Европейского парламента по иностранным делам Дэвид Макалистер.
По его словам, идея Мерца может стать основой для основательных переговоров между лидерами стран ЕС.
"Я приветствую инициативу канцлера, поскольку он поднимает этот вопрос на уровне лидеров с помощью своего письма, и важно, чтобы 27 глав государств и правительств провели основательную дискуссию о будущей национальной политике Европейского Союза", - сказал Макалистер.
Преимуществом предложения немецкого канцлера евродепутат назвал наличие в письме "конкретных предложений" по евроинтеграции Украины, на основании которых другие лидеры могут обсудить детали.
"У нас было множество, десятки и сотни общих дебатов по поводу расширения, но это очень конкретное предложение. И опять же, Украина, как и другие страны-кандидаты, имеет конкретную европейскую перспективу", - подчеркнул Макалистер.
Что предшествовало?
- Канцлер Германии Фридрих Мерц предлагает предоставить Украине статус "ассоциированного члена" ЕС до полноценного вступления.
- Французский министр-делегат по вопросам Европы Бенжамен Аддад ранее также предполагал, что ЕС может предложить Украине промежуточный статус, который позволит постепенное сближение с европейскими политиками и институтами.
- В ответ на предложение немецкого канцлера Фридриха Мерца о предоставлении Украине нового статуса "ассоциированного члена" ЕС до получения полноправного членства в Европейской комиссии заявили, что приветствуют такую дискуссию между государствами-членами.
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класно бути в європарламенті.
завжди можна поговорити. мітинги, кластери, кофе брейки, коаліції.....
тим більше, що за це гарно платять.