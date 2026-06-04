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Новости Вступление Украины в ЕС
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Европарламент готов обсуждать предложение Мерца о евроинтеграции Украины

В ЕП поддержали инициативу Мерца по евроинтеграции Украины

В Европарламенте назвали предложение канцлера Германии Фридриха Мерца об "ассоциированном членстве" Украины основой для дискуссии на уровне лидеров ЕС.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью European Newsroom заявил председатель Комитета Европейского парламента по иностранным делам Дэвид Макалистер.

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По его словам, идея Мерца может стать основой для основательных переговоров между лидерами стран ЕС.

"Я приветствую инициативу канцлера, поскольку он поднимает этот вопрос на уровне лидеров с помощью своего письма, и важно, чтобы 27 глав государств и правительств провели основательную дискуссию о будущей национальной политике Европейского Союза", - сказал Макалистер.

Преимуществом предложения немецкого канцлера евродепутат назвал наличие в письме "конкретных предложений" по евроинтеграции Украины, на основании которых другие лидеры могут обсудить детали.

"У нас было множество, десятки и сотни общих дебатов по поводу расширения, но это очень конкретное предложение. И опять же, Украина, как и другие страны-кандидаты, имеет конкретную европейскую перспективу", - подчеркнул Макалистер.

Что предшествовало?

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Автор: 

Европарламент (1811) Евросоюз (18159) Фридрих Мерц (438)
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а, чого б не поговорити....
класно бути в європарламенті.
завжди можна поговорити. мітинги, кластери, кофе брейки, коаліції.....
тим більше, що за це гарно платять.
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04.06.2026 09:14 Ответить
клоунада
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04.06.2026 09:42 Ответить
 
 