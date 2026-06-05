УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10444 відвідувача онлайн
Новини Вступ України до ЄС
1 434 12

Стубб закликав розширити ЄС до 40 країн: серед кандидатів Україна

Стубб закликав ЄС "мислити масштабно" та використати вікно для розширення

Президент Фінляндії Александр Стубб закликав розширити ЄС до 40 країн, включно з Україною, Молдовою та іншими державами-кандидатами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNBC.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Під час виступу на енергетичній конференції Стубб заявив, що ЄС повинен наполягати на збільшенні свого членства до 40 держав, і назвав Велику Британію, Канаду, Туреччину, Норвегію та Ісландію потенційними кандидатами на вступ.

Стубб заявив, що Європейський Союз має "мислити масштабно" та скористатися поточним "вікном можливостей" для розширення, яке, на його думку, може бути обмеженим у часі через глобальні політичні зміни та завершення війни Росії проти України.

Він зауважив, що після завершення війни та можливих змін у політичному керівництві США увага до теми розширення може знизитися, а сам процес ускладнитися через внутрішні дискусії в ЄС.

"Вікно можливостей" для розширення ЄС "досить коротке, тому що коли війна в Україні закінчиться і, можливо, коли зміниться адміністрація США, я не знаю, тоді люди знімуть ногу з педалі газу і знову почнуть чіплятися до непотрібних речей", — зазначив Стубб.

Гнучкі формати членства та нові кандидати

Президент Фінляндії наголосив, що стратегічна сила ЄС залежить від його масштабу, а також запропонував розглядати більш гнучкі формати участі в блоці, які могли б охоплювати ширше коло країн.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чорногорія та Албанія: Брюссель назвав фаворитів на вступ до ЄС

"У цей момент нам потрібно мислити масштабно, і географічно нам потрібно розширюватися або принаймні створювати такі форми членства, які є достатньо гнучкими, щоб у сумі включити 40 європейських держав – або навіть неєвропейських", - заявив він.

Стубб підкреслив, що до процесу розширення слід залучати Україну, Молдову та Грузію, а також розглядати перспективи співпраці з Ісландією та Норвегією.

Окремо він згадав про необхідність поглиблення зв’язків із Великою Британією, яка вийшла з ЄС у 2020 році, або принаймні забезпечення максимально близької співпраці з Союзом.

Також Стубб згадав Канаду, зазначивши: "Хіба не було б чудово, якби Канада була 28-ю державою Європейського Союзу, а не 51-ю державою Сполучених Штатів?"

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Посли ЄС 5 червня планують узгодити позицію щодо першого кластера для України, - ЗМІ

Автор: 

Україна (7349) Євросоюз (15193) Стубб Александр (206)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
Сабiратель земель.
показати весь коментар
05.06.2026 08:54 Відповісти
+2
а що,коррупцію реформували до потрібного рівня??про боротьбу з нею та покарання-взагалі мовчу,там все на вищому відкупному рівні,як кажуть ,,з чого почалося на тому і закінчилося,копійка до копієчки,,.До речі коли до нас приїдуть щоб переймати досвід та практикуватися??
показати весь коментар
05.06.2026 08:56 Відповісти
+1
порожняк,пустодзвін,ес не вивезе ще додаткові країни у себе,вони самі про це казали ще років 10 назад,великий скос між кількістю багатих країн та ніщебродів,як кажуть від багатія до ніщеброда тільки треба додати ще ніщеброда....
показати весь коментар
05.06.2026 09:01 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сабiратель земель.
показати весь коментар
05.06.2026 08:54 Відповісти
порожняк,пустодзвін,ес не вивезе ще додаткові країни у себе,вони самі про це казали ще років 10 назад,великий скос між кількістю багатих країн та ніщебродів,як кажуть від багатія до ніщеброда тільки треба додати ще ніщеброда....
показати весь коментар
05.06.2026 09:01 Відповісти
А Канада це теж Європа???З турками теж така собі історія,азіатсько ісламська держава.Тут більше треба нове НАТО організовувати замість старого і недіючого,а політичні питання на потім відкласти.І клепати балістику,як Іран.І все,боятись нема чого.10000 важких далекобійних балістичних ракет,з дальністю хоча б 3 000 км,і чхати на росію,і на всіх.Франція технології має.І ще трохи ППО,і все.Просто виділити на це 300 мільярдів євро,і допобачення всі гниди типу росії чи ірану.І плюс тотальна зачистка їхньої агентури.
показати весь коментар
05.06.2026 09:28 Відповісти
ви забуваєте що в світі події часто є договірними,я не здивуюся якщо виявиться що війну в Україні надавили на гачок десь у парижі та лондоні а москалі лише виконавці....
показати весь коментар
05.06.2026 09:40 Відповісти
ойропа конечно хорошо, но не у всех в менталитете столько радужной толерантности
показати весь коментар
05.06.2026 10:02 Відповісти
а що,коррупцію реформували до потрібного рівня??про боротьбу з нею та покарання-взагалі мовчу,там все на вищому відкупному рівні,як кажуть ,,з чого почалося на тому і закінчилося,копійка до копієчки,,.До речі коли до нас приїдуть щоб переймати досвід та практикуватися??
показати весь коментар
05.06.2026 08:56 Відповісти
Гадаю, з приводу Туреччини пан Стубб погарячкував.
показати весь коментар
05.06.2026 09:04 Відповісти
Я б ще острів Бора-Бора включив в ЄС
показати весь коментар
05.06.2026 09:18 Відповісти
І Грузію теж? Та ЄС ще треба примудритись якось наших совкодрочерів переварити.
показати весь коментар
05.06.2026 09:34 Відповісти
Хитрозроблений хоче ще Норвегію захомутати. Вікінгів пробрав холодний піт.
показати весь коментар
05.06.2026 09:42 Відповісти
я також закликаю, по кілька разів на день
показати весь коментар
05.06.2026 10:02 Відповісти
 
 