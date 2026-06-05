Стубб закликав розширити ЄС до 40 країн: серед кандидатів Україна

Президент Фінляндії Александр Стубб закликав розширити ЄС до 40 країн, включно з Україною, Молдовою та іншими державами-кандидатами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNBC.

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Під час виступу на енергетичній конференції Стубб заявив, що ЄС повинен наполягати на збільшенні свого членства до 40 держав, і назвав Велику Британію, Канаду, Туреччину, Норвегію та Ісландію потенційними кандидатами на вступ.

Стубб заявив, що Європейський Союз має "мислити масштабно" та скористатися поточним "вікном можливостей" для розширення, яке, на його думку, може бути обмеженим у часі через глобальні політичні зміни та завершення війни Росії проти України.

Він зауважив, що після завершення війни та можливих змін у політичному керівництві США увага до теми розширення може знизитися, а сам процес ускладнитися через внутрішні дискусії в ЄС.

"Вікно можливостей" для розширення ЄС "досить коротке, тому що коли війна в Україні закінчиться і, можливо, коли зміниться адміністрація США, я не знаю, тоді люди знімуть ногу з педалі газу і знову почнуть чіплятися до непотрібних речей", — зазначив Стубб.

Гнучкі формати членства та нові кандидати

Президент Фінляндії наголосив, що стратегічна сила ЄС залежить від його масштабу, а також запропонував розглядати більш гнучкі формати участі в блоці, які могли б охоплювати ширше коло країн.

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"У цей момент нам потрібно мислити масштабно, і географічно нам потрібно розширюватися або принаймні створювати такі форми членства, які є достатньо гнучкими, щоб у сумі включити 40 європейських держав – або навіть неєвропейських", - заявив він.

Стубб підкреслив, що до процесу розширення слід залучати Україну, Молдову та Грузію, а також розглядати перспективи співпраці з Ісландією та Норвегією.

Окремо він згадав про необхідність поглиблення зв’язків із Великою Британією, яка вийшла з ЄС у 2020 році, або принаймні забезпечення максимально близької співпраці з Союзом.

Також Стубб згадав Канаду, зазначивши: "Хіба не було б чудово, якби Канада була 28-ю державою Європейського Союзу, а не 51-ю державою Сполучених Штатів?"

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