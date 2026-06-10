Пять стран ЕС предлагают временно лишать права голоса новых членов блока, в частности Украину

Германия, Франция, Нидерланды, Бельгия и Люксембург предложили рассмотреть возможность введения временных ограничений на некоторые права голоса для будущих членов Европейского Союза, а также внедрить механизмы контроля за соблюдением верховенства права.

Об этом сообщает агентство Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

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В частности, официальные Берлин, Париж, Амстердам, Брюссель и Люксембург разработали совместный документ, призванный защитить от возможных политических кризисов внутри блока.

Дискуссия активизировалась на фоне конкретных евроинтеграционных дедлайнов: Черногория рассчитывает на полноправное вступление уже в 2028 году, тогда как Украина, Молдова и Албания сейчас пытаются максимально форсировать переговорный процесс.

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Защита от внутреннего шантажа: ограничение права вето

Главное опасение авторов инициативы заключается в том, что после очередной волны расширения новые столицы получат инструменты блокирования стратегических решений по общеевропейскому бюджету, налогообложению или внешней политике, где до сих пор действует правило абсолютного единогласия.

Пять стран предлагают ввести специальный переходный период, в течение которого новые члены не будут иметь полного права голоса.

"ЕС должен провести углубленную дискуссию о возможности временных, переходных ограничений права голоса для новых государств-членов, в частности в тех частях acquis ЕС, где требуется единодушие", — говорится в документе, который оказался в распоряжении журналистов.

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Контроль за верховенством права

Второй концептуальный блок предложений направлен на недопущение разрушения демократических институтов внутри новых стран-членов.

Западноевропейские столицы стремятся заранее юридически зафиксировать в договорах о вступлении действенные карательные механизмы на случай свертывания реформ, ущемления свободы слова или потери независимости судебной системой.

Предлагается внедрить:

Постоянный мониторинг: Создание нового безальтернативного инструмента контроля за состоянием государственных институтов.

Специальное предохранительное положение: юридическая норма, которая позволит Брюсселю мгновенно реагировать и замораживать финансирование или преференции, если новый член ЕС начнет деградировать в вопросах верховенства права.

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Отмечается, что этот шаг является прямой реакцией на многолетний опыт Брюсселя с Венгрией под руководством Виктора Орбана. Поскольку действующие европейские институты оказались бессильны против откровенного политического шантажа со стороны Будапешта, старые члены блока стремятся исключить подобные кризисы в будущем.

На данный момент предложения пяти стран имеют статус рабочего документа для обсуждения. В ближайшее время их рассмотрят правительства всех государств-членов ЕС, а окончательные формулировки могут стать частью будущих соглашений о вступлении с Украиной и другими странами-кандидатами.

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